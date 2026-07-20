Ein Ton für Jacob Collier

Deutsche Fans formieren sich zum digitalen Geburtstagschor für den britischen Ausnahmemusiker

Ingelheim am Rhein, 20.07.2026 – Ein einziger gesungener Ton genügt: Anlässlich des 32. Geburtstags von Jacob Collier am 2. August 2026 ruft der Mentoren-Media-Verlag Musikbegeisterte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu einer außergewöhnlichen Fanaktion auf. Aus vielen einzelnen Stimmen soll ein gemeinsamer digitaler Geburtstagschor für den britischen Musiker entstehen.

Unter dem Motto „Ein Ton von dir. Ein Chor für ihn.“ können Fans Jacob Collier einen persönlichen Geburtstagsgruß schreiben und einen drei bis fünf Sekunden langen Ton aufnehmen. Die Einsendung erfolgt über die Aktionsseite des Verlags und dauert nur wenige Minuten.

Musikalische Vorkenntnisse sind ausdrücklich nicht erforderlich. Jeder eingesandte Ton wird später Teil eines gemeinsamen mehrstimmigen Akkords. Die Teilnahme ist kostenlos und nicht an den Kauf eines Buches gebunden.

Die Idee nimmt Bezug auf Jacob Colliers berühmte „Audience Choirs“. Bei seinen Konzerten verwandelt der mehrfach ausgezeichnete Musiker ganze Säle spontan in mehrstimmige Chöre. Für die Geburtstagsaktion wird dieses Prinzip umgedreht: Dieses Mal dirigiert nicht Jacob Collier sein Publikum – stattdessen singen seine Fans für ihn.

Vom einzelnen Ton zum gemeinsamen GeburtstagsständchenBis zum 26. Juli 2026 um 23:59 Uhr können Interessierte ihren Gruß und ihre Tonaufnahme einreichen. Anschließend werden die Stimmen in einem Tonstudio zu einem mehrstimmigen Chor zusammengesetzt.

Das fertige Video sowie eine digitale Grußkarte sollen am 2. August, dem Geburtstag von Jacob Collier, über die Kanäle des Mentoren-Media-Verlags veröffentlicht werden.

Darüber hinaus ist eine gedruckte Grußkarte mit den Namen der Teilnehmenden geplant. Diese möchte der Verlag Jacob Collier anlässlich seines Konzerts am 10. September 2026 im Admiralspalast Berlin überreichen. Bei der Aktion handelt es sich um eine unabhängige Faninitiative des Mentoren-Media-Verlags.

Konzerttickets und signierte Bücher zu gewinnenUnter allen Teilnehmenden verlost der Verlag zwei Eintrittskarten für das Berliner Konzert von Jacob Collier am 10. September 2026. Zusätzlich werden zehn signierte Exemplare des Buches „Jacob Collier – Ein musikalisches Mosaik“ von Sebastian Feuß vergeben.

Der Journalist und Autor Sebastian Feuß nähert sich dem musikalischen Phänomen Jacob Collier aus unterschiedlichen Perspektiven. Sein Buch verbindet Reportage, Porträt und Essay und führt von Colliers Studio über seine Bühnenauftritte bis in die digitalen Räume, in denen seine Musik entsteht.

So funktioniert die Teilnahme

Einen kurzen Geburtstagsgruß auf Deutsch oder Englisch verfassen.

Einen einzelnen Ton drei bis fünf Sekunden lang singen oder summen.

Gruß und Aufnahme bis zum 26. Juli über die Aktionsseite absenden.

Teilnahmeschluss: 26. Juli 2026, 23:59 Uhr

Veröffentlichung des Geburtstagschors: 2. August 2026

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim publiziert Bücher, die Menschen befähigen, die Welt positiv zu gestalten. Die Verleger glauben an das Potenzial jedes Einzelnen – ob Unternehmer, Kreative, Wissenshungrige oder Kinder – und begleiten sie mit Büchern, die Mut machen, Horizonte erweitern und nachhaltige Impulse setzen. Mit den Imprints des Verlagshauses werden unternehmerisches Denken und gesellschaftliches Bewusstsein gefördert. Dazu gehören kulturelle Tiefe, ästhetisches Empfinden, kindliche Vorstellungskraft und genussvolle Entdeckungsfreude – für eine freie, demokratische, mündige, gesunde und vielfältige Gesellschaft.

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