Ein unterschätztes Werkzeug für den Mittelstand

Die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV)

Die aktuelle wirtschaftliche Lage stellt kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) vor enorme Herausforderungen. Steigende Energiepreise, inflationäre Entwicklungen und eine wachsende Insolvenzwelle machen deutlich, wie stark KMUs unter Druck stehen. Während Großkonzerne oft über finanzielle Rücklagen oder Zugang zu staatlichen Hilfen verfügen, fehlt kleineren Unternehmen häufig die strukturelle Absicherung. Doch eine wenig bekannte europäische Rechtsform könnte das ändern: Die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV). Was verbirgt sich dahinter, und warum könnte sie ein Schlüssel zur Stabilisierung des Mittelstands sein?

Ein Blick hinter die Kulissen: Was ist die EWIV?

Die EWIV wurde 1985 durch eine EU-Verordnung geschaffen, um Unternehmen innerhalb der Europäischen Union grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu ermöglichen. Ursprünglich für Forschungskooperationen und industrielle Gemeinschaftsprojekte gedacht, hat sich die EWIV zu einem vielseitigen Werkzeug entwickelt, das gerade für KMUs in wirtschaftlichen Unsicherheiten wertvoll ist.

Die Grundidee ist simpel: Unternehmen aus mindestens zwei EU-Mitgliedsstaaten können sich zu einer EWIV zusammenschließen, um gemeinsame Projekte, Dienstleistungen oder administrative Aufgaben zu organisieren. Anders als bei klassischen Unternehmenskooperationen behalten die Mitglieder ihre rechtliche und wirtschaftliche Unabhängigkeit. Gleichzeitig erlaubt die EWIV, Kosten zu teilen und Ressourcen effizienter zu nutzen.

Warum KMUs von der EWIV profitieren können

Eine der größten Herausforderungen für KMUs ist die Sicherung von Liquidität. Finanzielle Engpässe entstehen oft nicht nur durch mangelnde Umsätze, sondern auch durch ineffiziente Kostenstrukturen oder hohe Investitionsanforderungen. Hier setzt die EWIV an.

1. Gemeinsame Investitionen:

Die Mitglieder einer EWIV können größere Anschaffungen – etwa Maschinen, Fahrzeuge oder IT-Systeme – gemeinsam tätigen. Diese Investitionen sind steuerlich absetzbar und belasten die Liquidität der einzelnen Unternehmen weniger stark. Besonders in Branchen wie Bau, Logistik oder IT kann dies ein entscheidender Vorteil sein.

2. Steuerliche Optimierung ohne Hintertürchen:

Die EWIV ist keine Steuerfluchtkonstruktion, sondern ein rechtlich anerkanntes Instrument zur Effizienzsteigerung. Die Beiträge der Mitglieder werden als Betriebsausgaben anerkannt und sind sofort absetzbar. Im Gegensatz zu klassischen Abschreibungsmodellen bleibt das Geld verfügbar und kann für zukünftige Projekte genutzt werden.

3. Rücklagenbildung für Krisenzeiten:

Eine EWIV kann als „Schutzschirm“ für ihre Mitglieder agieren. Durch die Bildung gemeinsamer Rücklagen können finanzielle Engpässe oder Krisen abgefedert werden. Dies gibt KMUs die Möglichkeit, auch in schwierigen Zeiten handlungsfähig zu bleiben, ohne auf externe Kredite angewiesen zu sein.

Die rechtliche Struktur: Flexibel und unbürokratisch

Die Stärke der EWIV liegt in ihrer flexiblen und vergleichsweise einfachen Struktur. Anders als bei Kapitalgesellschaften oder Personengesellschaften benötigt eine EWIV kein Stammkapital. Stattdessen basiert sie auf einem einfachen Vertrag zwischen den Mitgliedern, der die Rechte und Pflichten regelt. Entscheidungen werden demokratisch in der Mitgliederversammlung getroffen, wobei jedes Mitglied Einsicht in die Geschäfte der EWIV hat.

Die EWIV selbst ist steuerlich keine eigenständige Einheit, sondern die Gewinne oder Rückflüsse werden direkt auf die Mitglieder übertragen und dort versteuert. Diese Transparenz verhindert Missbrauch und sorgt für eine klare Trennung zwischen den wirtschaftlichen Tätigkeiten der Mitglieder und der unterstützenden Rolle der EWIV.

Ein Beispiel aus der Praxis

Ein mittelständisches Bauunternehmen aus Deutschland und ein österreichischer Zulieferer für Baustoffe gründeten gemeinsam eine EWIV. Ziel war es, gemeinsame Projekte zu finanzieren und die Beschaffungskosten zu reduzieren. Durch die EWIV konnten Maschinen und Materialien zu günstigeren Konditionen eingekauft und steuerlich direkt abgesetzt werden. Gleichzeitig diente die EWIV als Plattform, um Rücklagen für Notfälle zu schaffen, die beide Unternehmen unabhängig von ihrer individuellen finanziellen Situation nutzen konnten. In der aktuellen Inflation zeigte sich dieser Vorteil besonders, da die Rücklagen gezielt zur Abfederung gestiegener Kosten eingesetzt wurden.

Herausforderungen und Grenzen der EWIV

Trotz ihrer zahlreichen Vorteile ist die EWIV kein Allheilmittel. Sie erfordert eine sorgfältige Planung und eine klare Definition ihrer Aufgaben. Unternehmen müssen sich bewusst sein, dass die Gründung einer EWIV rechtliche und steuerliche Expertise benötigt, um sicherzustellen, dass die Vorgaben der EU-Verordnung eingehalten werden. Zudem ist die EWIV keine Lösung für Unternehmen in akuten finanziellen Schwierigkeiten – sie setzt auf präventive Planung und langfristige Stabilität.

Ein weiterer Punkt ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Während diese ein wesentlicher Vorteil der EWIV ist, erfordert sie auch Vertrauen und eine enge Abstimmung zwischen den Mitgliedern. Hier sind klare Vereinbarungen und eine professionelle Organisation entscheidend.

Ein Werkzeug mit Zukunft

Die EWIV bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen eine einzigartige Möglichkeit, sich besser auf die wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit vorzubereiten. Sie verbindet Flexibilität, Liquiditätssicherung und steuerliche Vorteile in einer Rechtsform, die speziell auf die Bedürfnisse von KMUs zugeschnitten ist. Doch damit diese Potenziale genutzt werden können, braucht es Aufklärung und Mut zur Innovation. Die EWIV könnte für viele Unternehmen ein Schlüssel sein, um nicht nur zu überleben, sondern auch langfristig zu wachsen. Ein Werkzeug, das mehr Aufmerksamkeit verdient – und vielleicht bald unverzichtbar wird.

Bernd Liebholz ist Unternehmensberater mit Schwerpunkt auf Krisenmanagement und Liquiditätssicherung für kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs). Als ehemaliger Unternehmer, der sein eigenes IT-Unternehmen leitete und 2008 aufgrund der Finanzkrise schließen musste, kennt er die Herausforderungen und Risiken aus erster Hand. Diese Erfahrung motivierte ihn, innovative Ansätze zu entwickeln, die Unternehmen helfen, finanzielle Stabilität zu sichern und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen hat Bernd Liebholz sich ein umfassendes Expertennetzwerk im Bereich der Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV) aufgebaut. 2023 bündelte er dieses Netzwerk im „EWIV-Expertenrat“ des Businessclub Connexxtion e.V., dessen Vorsitzender er ist. In regelmäßigen Online-Meetings tauscht er sich mit Fachanwälten, Steuer- und Unternehmensberatern über aktuelle Entwicklungen aus und bleibt so stets auf dem neuesten Stand.

Dank seiner praktischen Erfahrung als Geschäftsführer einer EWIV, seiner engen Verbindungen zur EWIV-Community und seiner fundierten Fachkenntnisse gilt Bernd Liebholz als führender Experte für EWIV in Deutschland. Sein Ziel ist es, Unternehmen durch innovative Lösungen wie die EWIV langfristig zu stabilisieren und finanzielle Spielräume zu schaffen.

Kontakt

Businessclub Connexxtion e.V.

Bernd Liebholz

Oberkirchweg 34

77815 Bühl

0176 79795029



http://www.connexxtion.com/ewiv

Bildquelle: Pixabay