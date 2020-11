Einbindung von Office365 und Managed Services

XPRON verhilft zu mehr Struktur und Erfolg

Die Arbeitswelt ist im digitalen Zeitalter angekommen und bedient sich immer mehr der IT Ressourcen und mobilen Arbeitsplätzen. Durch die Corona Pandemie befinden sich viele Mitarbeiter im Homeoffice. Eine gemeinsame, stressfreie Arbeitsplattform zu haben, an der gemeinsame Dokumente verwaltet und bearbeitet werden können, ist wichtiger denn je. Hinzu kommen Problematiken mit nicht funktionierender IT und der Auffindung von IT-Systemadministratoren oder ähnlichen.

Geeignetes und bezahlbares Personal zu finden, die den Server überwacht, Netzwerk-, Software- und Hardwareprobleme in kürzester Zeit behebt? Dann wird die Fokussierung und Ressourcenverwendung eher für aufwendige Recherche und Personalplanung verpulvert, anstatt man diese Aufwendungen für lukrative Klienten und Aufträge verwendet.

Die XPRON Systems GmbH greift genau dort ein. Der IT-Dienstleister aus Neuss hilft mit kompetenten Lösungen zwischen IT und Mensch. Der Aufbau einer IT-Infrastruktur muss nicht immer kostspielig sein, so dass sich auch kleine bis mittelständige Unternehmen und Agenturen Unterstützung erhalten können. Mit über 80 ausgebildeten ITlern, die nicht nur im 2nd Leven Support und 3rd Level Support tätig sind, sondern ein eigenes Team, welches sich auch an Wochenenden, Sonn- und Feiertagen um die Anfragen, Instandhaltung und Problematiken im Office365 Support kümmert.

Die Auslagerung der IT ist nicht gewünscht? Dann unterstützt XPRON, der IT Dienstleister nähe Düsseldorf mit Managed Services. Die passgenaue Eingliederung des IT Dienstleisters kann in jedes Unternehmen, Geschäftsmodell und Betriebssystem integriert werden. XPRON unterstützt dort, wo Sie den Bedarf sehen und Optimierungsbedarf besteht. Hinzukommt, dass alle Pflichten, Rechte und Inhalte der Arbeitspartnerschaft genau in einem Dienstleistungsvertrag definiert werden und diese den IT Dienstleister aus Neuss vertraglich verpflichten. Zu dem agiert XPRON nach SLA (Service Level Agreements und ITIL (Information Technology Infrastructure Library), welches freiwillige Normen sind, um Kunden eine weitere Sicherheit gibt.

XPRON ist ein IT Dienstleister und EDV – Systemhaus aus Neuss. Seit 2005 entwickelt XPRON spezielle Prozesse und Tools für die vollumfängliche IT Betreuung des Mittelstands.

Mit dem ITIL basierten Service Desk Aufbau untergliedert in 1st Level, 2nd Level und 3rd Level greift XPRON immer da ein, wo Kunden Ihre Schwachstellen haben.

