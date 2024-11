Einblick in die Seele in 240 Sekunden

Tönisvorsterin gewinnt internationalen Speaker Slam

Beim internationalen Speaker Slam, der am 7.11.24 in den Scherer Studios stattfand, hat Ines Schäfer einen beachtlichen Erfolg erzielt. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam nun in Mastershausen statt. Mit 146 Teilnehmern wurde damit ein neuer Weltrekord aufgestellt.

Der internationale Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit, bei dem Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander antreten. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern.

Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Bei dem diesjährigen internationalen Speaker Slam mit Teilnehmern aus 18 Nationen hat auch die Tönisvorsterin Ines Schäfer mit dem Thema „Ich sehe was, was Du nicht siehst“ teilgenommen. Dabei konnte sie nicht nur das Publikum von sich überzeugen und auch die Jury mit ihrer Bühnenperformance begeistern. Schäfer konnte neben dem Excellence & Winner Award außerdem den beliebten Influencer Award abräumen.

Am Folgetag wurde sie als Folge für die erfolgreiche Speech für einen Vortrag nach New York City zu einem internationalen Symposium gebucht.

Ines Schäfer ist bekannt als SEELENfotogräfin® und hat sich auf Portrait-Fotografie spezialisiert mit Studio-Sitz im Mayswerk in St. Tönis. Sie ist Expertin rund um die Themen Sichtbarkeit, Präsenz, Körpersprache und Persönlichkeit.

Portrait-Fotografin

Kontakt

SEELENfotogräfin®

Ines Schäfer

Maysweg 10 E

47918 Tönisvorst

021513520500



http://www.inesschaefer.com

