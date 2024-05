Einbruchdelikte auf Rekordniveau

Moderne Alarmsysteme bieten wirksamen Schutz für privat und Gewerbe

Koblenz, 10.05.2024. Dass die Einbruchzahlen angesichts der aktuelle wirtschaftlichen Lage erneut deutlich gestiegen sind, wundert Bastian Rauen, Geschäftsführer r2 Überwachungstechnik GmbH/ videoalarm.de, wenig:

„Vielerorts wird es Eindringlingen noch immer viel zu leichtgemacht, in Gebäude oder Objekte einzudringen. Hier eine Kellertür, die sich schnell aufhebeln lässt, dort ein Firmenareal, dass lediglich durch eine Umzäunung oder ein Hinweisschild mit „Betreten verboten“ gesichert ist. Das schreckt potenzielle Täter nicht ab! Und ob es sich um das Pedelec aus dem Keller, oder um Werkzeug von der Baustelle handelt – für Langfinger lohnt ein Bruch, wenn man mit geringem Einsatz leichte Beute machen kann“, weiß der Sicherheitsexperte.

Dabei gibt es heutzutage zahlreiche intelligente Möglichkeiten, sich wirksam vor Einbruch, Diebstahl und Vandalismus zu schützen. Neben mechanischen Sicherungen an Fenstern und Türen, rät der Sicherheitsfachmann auf moderne Videotechnik zu setzen, die für ein hohes Maß an Sicherheit sorgt.

Einbrüche bereits im Ansatz verhindern

„Gerade für Unternehmer – ganz egal ob Hotel- und Gastgewerbe, Tankstelleninhaber, Kioskbesitzer, Einzelhändler, Arzt oder Apotheker – ist es in Zeiten, in denen Einbruchsdelikte deutlich zunehmen, essenziell sich zu schützen“, so Rauen. Denn neben dem Verlust an Waren und Gütern sowie Schäden durch den Einbruch selbst, seien Geschäftsausfälle und damit einhergehende Gewinnverluste nach einem Einbruch die Regel.

Eine der effektivsten Lösungen auf dem deutschen Markt bietet videoalarm.de. „Unsere Systeme stoppen potenzielle Eindringlinge in Echtzeit, das heißt bevor sie Schaden anrichten können. Und das in 98 Prozent der Fälle“, betont der Sicherheitsfachmann. Die modernen Funk-Alarm-Lösungen lassen sich ohne großen Aufwand installieren, je nach Sicherheitsbedarf und -anspruch individuell anpassen und flexibel erweitern. Angeboten werden auch Systeme zum Mieten oder Leasen.

Ganz egal ob als kompaktes, autarkes System oder als robuste, besonders abschreckende Lösung mit Videoturm und Teleskopmast- die Alarmsysteme von videoalarm.de sind hocheffizient. Die modernen Funk-Alarm-Anlagen mit Videoübertragung und angebundener, permanent besetzter Notrufleistelle ermöglichen eine effektive Live-Übertragung – und damit die frühzeitige Tätererkennung: Das System sendet im Verdachtsfall eine kurze Videosequenz an die angebundene Leitstelle, die das Material prüft und im Ernstfall sofort die Polizei alarmieren kann.

„Dank der aktiven Alarmidentifizierung können Fehl- und Falschalarme ausgeschlossen werden“, so der Fachmann. Erweiterbar sei das System zudem um Interaktion via Lautsprecher, was beispielweise eine direkte Täteransprache ermöglicht. Besonders effektiv zum Schutz von Innenräumen: die aktive Innenraumvernebelung.

Diebstahlschutz durch Vernebelung

„Unser System Blackout greift, wenn Einbrecher wider Erwarten ins Gebäude gelangen: Binnen weniger Sekunden wird der Innenraum so stark vernebelt, dass die Eindringlinge völlig orientierungslos sind“, erläutert der Experte. Der Schutznebel sei absolut blickdicht. Dadurch sind die Eindringlinge praktisch handlungsunfähig und können keinen Schaden anrichten. Diebstähle jeglicher Art, aber auch Inventarzerstörung, Vandalismus & Co. bleiben so in der Regel aus.

„Nebelsysteme werden von der Polizei und von Versicherungsgesellschaften anerkannt“, ergänzt Rauen. Für Mensch und Tier sei er völlig unbedenklich. Auch Lebensmittel, Waren, Maschinen, Geräte oder anderes Inventar werden nicht beeinflusst – der Nebel löst keine Sprinkleranlage oder Temperatur-/Hitzemelder aus. Die Räume können unmittelbar nach dem Lüften wieder genutzt werden.

„Unser Nebelsystem ist sowohl für kleinere Innenbereiche, etwa Ladenlokale als auch für große Lagerflächen erhältlich“, sagt der videalarm.de-Geschäftsführer, der mit seinem Sicherheitsunternehmen kompetente Beratung und Montage für Privatleute und Firmen alle Branchen und Bereiche anbietet.

r2 Überwachungstechnik GmbH / videoalarm.de ist ein auf Überwachungstechnik spezialisierter Sicherheitsdienstleister mit Sitz in Koblenz. Das Unternehmen bietet Betrieben aus Gewerbe, Industrie und Handel individuelle Sicherheitskonzepte und Überwachungslösungen. Zum Leistungsportfolio gehören moderne Sicherheitstechnik, Alarmsysteme, Videoüberwachung und Zutrittskontrolle – von der Beratung über die Planung bis hin zur Umsetzung, Montage und Wartung. Im Bereich Videoüberwachung arbeitet das Koblenzer Unternehmen eng mit zertifizierten Partner im Bereich der Interventions- und Leitstellentechnik zusammen.

