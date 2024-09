Einbruchschutz für die dunkle Jahreszeit

Tipps für ein sicheres Zuhause, damit Einbrecher im Herbst und Winter keine Chance haben

Ratingen – Herbst und Winter sind bei Einbrechern beliebte Jahreszeiten, weil es dann bereits dunkel ist, während ehrliche Menschen zum Beispiel noch im Büro sind. So haben sie mehr Gelegenheiten, ungestört einzubrechen, und finden auch schneller heraus, wo niemand zuhause ist. Wenn kein Licht brennt, machen sie sich an einer Tür oder einem Fenster zu schaffen und werden in der Dunkelheit von den Nachbarn nicht gesehen.

Einbrecher haben es in der dunklen Jahreszeit aber auch dann einfacher, wenn jemand zuhause ist. Wer zum Beispiel einen gemütlichen Abend im Wohnzimmer verbringt, bemerkt es nicht, wenn Einbrecher in die Garage oder den Keller eindringen. Daher sollte man sein Zuhause im Herbst und Winter noch besser vor Einbruch schützen als im Sommer.

„Es gibt viele Möglichkeiten, damit sich Einbrecher vor dem letzten Schritt doch noch entscheiden, den Rückzug anzutreten. Und die Einbrecher, die trotzdem ins Haus oder in die Wohnung gelangen, können vertrieben werden, was den Schaden deutlich minimiert“, weiß Izabela Basalo vom Sicherheitsanbieter Verisure. „Effektiver Einbruchschutz baut viele Barrieren auf, die einen Einbrecher abhalten, abschrecken und vertreiben.“

4 Tipps, um Haus oder Wohnung auch im Herbst und Winter vor Einbrechern zu schützen:

Anwesenheit vortäuschen: Wenn in einem Zimmer Licht an- und ausgeht, entsteht der Eindruck, dass jemand zuhause aus. Mit smarten Lampen kann man das per App einfach simulieren.

Licht am Eingang und in anderen Außenbereichen: Einbrecher möchten nicht gesehen werden. Viele lassen sich daher von ihrem Vorhaben abhalten, sobald Licht angeht. Die Lampe an der Haustür, die auf einen Bewegungsmelder reagiert, reicht dafür jedoch nicht aus. Besser ist es, alle Bereiche, die sich zum Einbrechen eignen, mit Außenkameras im Blick zu haben, die über Bewegungsmelder und Scheinwerfer verfügen.

Überwachungskameras außen und innen: Damit man erkennen kann, was zuhause passiert, benötigt man gute Bildqualität. Bei der Auswahl von Überwachungskameras sollte man darauf achten, dass sie auch bei Dunkelheit brauchbare Bilder aufnehmen. Sinnvoll ist außerdem, wenn man im Alarmfall nicht nur selbst, sondern auch Profis einer Notruf- und Serviceleitstelle diese zu sehen bekommen.

Alarmierung während man zuhause ist: Eine ausgeschaltete Alarmanlage ist nutzlos, weil sie Einbruchsversuche nicht erkennen kann. Vor allem in der dunklen Jahreszeit ist es aber sinnvoll, auch bei Anwesenheit die Bereiche zu schützen, in denen man sich nicht aufhält. Bei smarten Alarmsystemen wie dem von Verisure, legen die Bewohner im Zuhause-Modus individuell fest, welche Bereiche geschützt sein solchen, und in welchen sie sich ungehindert bewegen möchten, ohne einen Fehlalarm auszulösen.

Verisure ist der führende europäische Anbieter professionell überwachter Alarmsysteme mit eigener Notruf- und Serviceleitstelle (NSL), die rund um die Uhr mit Fachkräften besetzt ist. Privathaushalte und Kleinunternehmen sind mit dem Sicherheitssystem dreifach geschützt: bei Einbruch, bei Brand und bei Notfällen jeder Art. Nach einem kostenfreien Sicherheits-Check installieren Sicherheitsexperten von Verisure das kabellose und benutzerfreundliche Alarmsystem. Gehen bei der NSL in Ratingen Alarmsignale ein, prüfen die VdS-zertifizierten Fachkräfte die Situation umgehend über Video und Ton. Verifizieren sie einen Notfall, rufen sie Polizei, Wachdienst sowie erforderliche Rettungskräfte herbei und vertreiben Einbrecher, indem sie die ZeroVision® Sichtbarriere auslösen. Verisure hat mehr als 35 Jahre Erfahrung und schützt mit der Kombination aus moderner Technik und zertifizierten Fachkräften bereits mehr als 5 Millionen Kunden in 17 Ländern Europas und Lateinamerikas.

