Eine besondere Auszeit für Führungskräfte und Unternehmer

Viele Führungskräfte schaffen es nicht, im Alltag abzuschalten und zu entschleunigen. Die Auszeit in den Bergen bietet hierfür eine effektive Lösung.

Einmal den Alltag hinter sich lassen. Bewusst die Zeit anhalten. Zur inneren Ruhe kommen. Neue Kraft schöpfen. Bedürfnisse wie diese stehen bei vielen Chefs ganz oben auf der persönlichen Wunschliste. Doch im Alltag fehlt hierfür meistens die Zeit und Muße.

Genau deshalb hat Thomas Vogler, ehemaliger Konzern-Manager und heute Unternehmensberater, mit der Auszeit in den Bergen ein außergewöhnliches Format entwickelt, damit Unternehmer, Selbständige und Führungskräfte sehr schnell und effektiv den Alltag hinter sich lassen können: 5 Tage Abschalten in herrlicher Bergkulisse, bei gemeinsamen Bergtouren an körperliche Grenzen gehen, gute Gespräche, meditative Impulse und eine Unterkunft abseits des üblichen Mainstreams sorgen für maximale Entschleunigung von Beruf und Alltag.

Aufbrechen, um anzukommen

Das Herzstück der Auszeit sind die täglichen Bergtouren, die die Teilnehmer auf Höhen bis 2.400 m bringen und unvergessene Gipfelerlebnisse bescheren. Dabei steht jeder Tag bzw. jede Tour unter einem bestimmten Leitgedanken, der aktuelle Alltagsthemen aufgreift und den Teilnehmern mit kurzen Impulsen wertvolle Denkanstöße liefert.

Ein neues Gemeinschaftsgefühl erleben

Während es als Chef oder Führungskraft an der Spitze oft recht einsam ist, ist der Austausch und die Gemeinschaft unter Gleichgesinnten ein weiterer wichtiger Baustein: Gemeinsam wandern und Gipfel ersteigen, gemeinsam kochen sowie das gemütliche Beisammensein in geselliger Runde sorgen für ein besonderes Teamgefühl innerhalb der Gruppe, die auf 12 Teilnehmer begrenzt ist.

Wohnen hoch oben über dem Zillertal

Um den Tagen in den Bergen einen stimmigen Rahmen zu geben, logieren die Teilnehmer in einem ehemaligen Gasthof. Dieser liegt abseits des Urlaubstrubels hoch oben auf 1.200 m Höhe, bietet einen herrlichen Blick auf das Zillertal und ermöglicht ein Berghütten-Feeling, ohne auf einen gewissen Komfort zu verzichten.

Teilnehmerstimmen

Die Auszeit in den Bergen findet in 2022 bereits zum 5. Mal statt. Bisherige Teilnehmer berichten, dass diese Auszeit-Woche für sie ein besonderes Erlebnis war, das noch lange im Alltag nachgewirkt hat.

„Beim Wandern und Klettern in den Bergen tauchst du in eine andere Welt ein. Du bist dem Himmel ein Stück näher. Es ist in der Tat so. Man merkt das, und dann ist es wichtig, dass du dich unbedingt darauf einlässt.“, so Herbert F. Unternehmer aus Wiesbaden, der viele neue Erkenntnisse für sich mitnimmt: „Die Organisatoren unterstützen das in einer wohltuenden Art durch Gespräche, Impulse zum Nachdenken, zum „in sich gehen“ auf den Touren und in dem Austausch am Abend. Eine solche Woche in den Alpen bringt dich auf andere Gedanken, zeigt dir andere Wege auf. Die Dynamik in der Gruppe von Gleichgesinnten nimmt dich mit und gibt dir neue Kraft. Danke für diese tolle Woche.“

Kontakt und Termine

Die Auszeit in den Bergen findet vom 27.06. bis 02.07.2022 sowie vom 29.08. bis 03.09.2022 statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt. Organisator ist Thomas Vogler, Inhaber der WEITBLICKER Unternehmensberatung, der diese Woche zusammen mit seinem Bruder leitet. Kontaktdaten und weitere Infos finden Sie unter www.thomas-vogler.com/auszeit. Persönliche Fragen beantwortet Thomas Vogler auch gerne per Mail unter kontakt@weitblicker.com oder telefonisch unter Tel. 0661 – 966 49 890.

Thomas Vogler ist Inhaber und Kopf der WEITBLICKER Unternehmensberatung. Er ist spezialisiert auf die Entwicklung von Zukunftsstrategien und die Entwicklung von zukunftssicheren Geschäftsmodellen für mittelständische Unternehmen.

Darüber hinaus ist er als Vortragsredner, Buchautor und Sparringspartner für Führungskräfte tätig, wenn es um persönliche Zukunftsfragen und einen ehrlichen, aber wertschätzenden „Blick von außen“ geht.

Firmenkontakt

Thomas Vogler c/o DIE WEITBLICKER Unternehmensberatung

Thomas Vogler

Rudolf-Diesel-Str. 21

36093 Künzell

066196649890

066196649899

t.vogler@weitblicker.com

http://www.thomas-vogler.com

