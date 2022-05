Die Brückentage im Mai und Juni 2022 als Einstieg in die Sommer-Saison nutzen und mit acamp Gartenträume verwirklichen.

Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam – ab Ende Mai bieten wieder mehrere Feiertage eine gute Gelegenheit, viel Freizeit am Stück zu gewinnen. Zeit dafür, nach den ersten, hoffentlich schon sonnigen Frühlingswochen ein Resümee zu ziehen: Ist im Garten oder auf dem Balkon alles bereit für den Sommer?

Die sogenannten „Brückentage“ sind sehr gut dafür nutzbar, endlich die Um- und Neugestaltungen umzusetzen, die vielleicht schon lange im Hinterkopf waren. Es muss ja nicht gleich eine komplett neue Terrasse oder eine große Umpflanzaktion sein. Auch mit kleineren Maßnahmen und übersichtlichem Zeiteinsatz können Garten- und Balkonfreunde dem Sommer einen roten Teppich ausrollen.

Denn wenn die Abende länger werden, verlängert sich auch die Aufenthaltsdauer im Freien. Nutzen Sie Ihren Kurzurlaub rund um die Feiertage doch dafür, einen gemütlichen Lounge-Bereich im Garten einzurichten. Wer möchte schon den ganzen Tag auf Stühlen am Tisch sitzen? Lounge-Möbel für den Outdoor-Bereich sind nicht ohne Grund seit Jahren im Trend – und die Vielfalt der Angebote bietet für jeden Geschmack eine attraktive Lösung.

Praktisch sind vor allem komplette Loungemöbel-Sets, die von Couch und Sessel bis Tisch und Hocker alles enthalten, was zu einer stilbewussten Lounge-Zone gehört. Eine große Auswahl in unterschiedlichen Design-Richtungen bietet hier acamp – vom dreiteiligen Lounge-Set „naxos“ bis hin zum achtteiligen Set „sicilia“. Damit lassen sich in Gärten jeder Größe einladende Gestaltungen umsetzen. Wie sieht Ihre Traum-Lounge aus? Finden Sie es heraus – und bauen Sie sich mit acamp eine Brücke in den Sommer.

acamp bietet seit mehr als 55 Jahren hochwertige und langlebige Gartenmöbel in elegantem Design.

