Eine flexible Logistik

Wie man sie umsetzt / 4 wichtige Trends

Was bedeutet der Begriff flexible Logistik?

Flexible Logistik bezieht sich auf die in Unternehmen zu beobachtende Tendenz, die Lagerressourcen zu erhöhen oder zu reduzieren, um mehr Aufträge zu bearbeiten oder die Produktion schneller durchzuführen. Mit anderen Worten, flexible Logistik ist die Fähigkeit, Aktivitäten und Ressourcen im Lager zu skalieren, um sicherzustellen, dass sie während saisonaler Auftragsspitzen effizient sind und ihre Kosten in Zeiten mit weniger Sendungen senken.

Es sollte genau so viel Material und Produkt auf Lager sein, wie zur Deckung der tatsächlichen Nachfrage benötigt wird. Eine Überbevorratung kann enorme zusätzliche Logistikkosten nach sich ziehen, die langfristig die Produktivität eines Unternehmens gefährden können. Eine Unterschätzung der benötigten Ressourcen wiederum kann zu einem Mangel an Lagerbeständen und zum Scheitern der Logistikstrategie des Unternehmens führen.

Der Logistikmanager sollte Zugang zu allen im Lager generierten Informationen haben, um in Zusammenarbeit mit der kaufmännischen Abteilung des Unternehmens Analysen und Prognosen über künftige Nachfrageszenarien erstellen zu können. Daher ist die Implementierung eines WMS für die Lagerverwaltung oder eines MES-Systems unerlässlich, um den Logistikmanagern genügend Daten zur Verfügung zu stellen, damit sie präzise Entscheidungen treffen können.

Die flexible Logistik ist ein Trend, der sich in allen Wirtschaftszweigen immer mehr durchsetzt, insbesondere im Einzelhandel, der durch eine schwankende Nachfrage gekennzeichnet ist. Aber das ist noch nicht alles. Unternehmen mit Online-Verkauf sind gezwungen, ihre Logistikprozesse zu flexibilisieren, um unerwartete Auftragszuwächse bewältigen zu können. In solchen Fällen setzen viele Unternehmen auf die Zusammenarbeit mit lokalen oder regionalen Logistikpartnern und überlassen den Lagerbetrieb einem Logistikunternehmen.

4 Trends bei der Umsetzung der flexiblen Logistik

Die flexible Logistik ermöglicht es, u. a. die Produktionslinien, den Wareneingang oder den Freigabeprozess an die aktuelle Produktnachfrage anzupassen, ohne den zukünftigen Betrieb der Anlage zu gefährden oder die Betriebskosten zu erhöhen. Ermöglicht wird dies durch 4 Schlüsseltrends:

– Big Data und digitale Systeme. Informationen sind für die Flexibilisierung von Logistikprozessen unerlässlich. Ein Lagerverwaltungssystem ist in der Lage, alle im Lager generierten Daten zu analysieren und ineffiziente Aktivitäten, Verbrauchertrends und sogar optimale Lagerbestände an einzelnen Standorten zu identifizieren.

– Automatisierung der Prozesse. Ein flexibles Lager erfordert skalierbare Lagersysteme, die sich ständig an die ein- und ausgehenden Waren anpassen. Automatisierte Lösungen, wie z. B. Palettenregalbediengeräte oder Kommissionierstationen, sorgen für maximale Effizienz bei jedem Arbeitsvorgang.

– Ausgelagerte Logistik. Die schwankende Nachfrage nach Produkten und die neuen Herausforderungen beim Versand und der Auslieferung von Aufträgen veranlassen die Unternehmen zunehmend, diese Tätigkeiten an Logistikunternehmen auszulagern. Diese verfügen über das nötige Fachwissen und die Erfahrung sowie über Lagersysteme und digitale Software, um eine vollständige Transparenz der Bestände und maximale Flexibilität in allen Phasen der Produktlogistik zu gewährleisten.

– Just-in-time im Lager. Die neuen Omnichannel-Verkaufsmodelle machen es erforderlich, die Lagerbestände so weit wie möglich zu reduzieren, um die Effizienz zu gewährleisten. Die Umsetzung von Logistikmethoden wie Just-in-Time oder Lean Manufacturing ist von entscheidender Bedeutung, um eine flexible Logistik zu gewährleisten, die sich den Nachfrageprognosen anpasst.

Die flexible Logistik nutzt die oben genannten Trends, um die Effizienz aller Lagerprozesse zu steigern, vom Empfang und der Lagerung der Ladungen bis zu ihrer Vorbereitung und ihrem Versand an das Produktionszentrum, das Vertriebszentrum oder den Endkunden.

Umsetzung der flexiblen Logistik – Vorteile (und einige Nachteile)

Hier sind die wichtigsten Vorteile der Einführung einer flexiblen Logistik in einem Unternehmen:

– Wegfall von zusätzlichen Lagerkosten. Lagerverwaltungssysteme berechnen den optimalen Lagerbestand an jedem Standort. Diese Berechnungen, die auf der Grundlage bestehender Umsatz- und Wachstumsprognosen durchgeführt werden, verhindern zusammen mit dem Sicherheitsbestand Engpässe im Lager und die Anhäufung von Überbeständen.

– Effiziente Verwaltung der neuen Aufträge. Die Anwendung einer Just-in-Time-Strategie gewährleistet beispielsweise eine maximale Arbeitseffizienz bei der Vorbereitung und dem Versand der Produkte.

– Effizienter und flexibler Lagerbetrieb. Der Einsatz von automatisierten Elementen und WMS-Software gewährleistet die Skalierbarkeit der Anlage. Diese Systeme ermöglichen es, die wechselnde Nachfrage nach einzelnen Artikeln zu befriedigen, ohne dass die logistische Planung geändert werden muss.

– Produktkontrolle und -verfolgung. Das WMS für die Lagerverwaltung ermöglicht eine ständige Kontrolle über den Bestand. Dies ist entscheidend bei der Auslagerung von Logistikprozessen an externe Partner, da es dem Auftraggeber einen Überblick über alle im Lager des Logistikunternehmens durchgeführten Aktivitäten verschafft.

Andererseits führen neue Verbrauchertrends wie die Saisonabhängigkeit von Produkten oder die Rückgewinnungslogistik zu Diskrepanzen bei der Logistikplanung, die sich für Unternehmen mit sehr starren Logistikprozessen negativ auswirken können. Es ist erwähnenswert, dass der E-Commerce-Sektor neue Geschäftsmodelle wie das Dropshipping eingeführt hat, bei dem der Kunde eine Bestellung im Lager aufgibt, obwohl das Produkt dort nicht vorrätig ist. Dies ist ein weiteres Beispiel, das die entscheidende Bedeutung der Flexibilität in der Logistik zeigt.

Steigerung der Effizienz der Lieferkette

Das Konzept der flexiblen Logistik wurde entwickelt, um Arbeits- und Lagerkosten zu senken. Eine Omnichannel-Strategie erfordert das Angebot von wettbewerbsfähigen Preisen, kostenlosen Rücksendungen und sofortigem Versand, was nur durch eine effiziente Logistik und eine koordinierte Lieferkette erreicht werden kann.

