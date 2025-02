„Eine fruchtbare Verbindung“

Der Osnabrücker Umweltdienstleister hpm engagiert sich als neues Mitglied im Industrieverband Garten e. V. (IVG).

Der Kontakt und gegenseitige Austausch bestand bereits eine ganze Weile, jetzt konnte die Verbindung gefestigt werden: Das Osnabrücker Unternehmen hpm, Dienstleister in allen Fragen des Umweltmanagements, ist seit Anfang des Jahres als Mitglied im Industrieverband Garten e. V. (IVG) registriert.

„Ein zentraler Bereich unserer Umweltdienstleistungen sind neben betrieblichem Abfallmanagement und Recyclingkonzepten Beratungen rund um das Thema erweiterte Herstellerverantwortung. Das betrifft vor allem Hersteller und Vertreiber von Elektrogeräten“, so Geschäftsführer Andre Pohl. „Viele unserer Kunden, die wir in dieser Hinsicht betreuen, sind im Gartenmarkt aktiv und ebenfalls Mitglied im IVG. Da lag es beinahe auf der Hand, uns ebenfalls aktiv zu engagieren.“ Der IVG vertritt die Interessen der Hersteller von Gebrauchs- und Verbrauchsgütern in der Grünen Branche für den Hobby- und den Profimarkt. Er vereint derzeit rund 150 Mitgliedsunternehmen und setzt sich auf allen Ebenen für deren Belange ein.

Die Herausforderungen für Hersteller und Vertreiber, die sich aus Umweltauflagen, Nachhaltigkeitsaspekten und erweiterter Herstellerverantwortung ergeben, sind seit Langem ein Thema in der Branche. „Wir möchten den Verband und seine Mitglieder in dieser Hinsicht aktiv unterstützen – und gleichzeitig unsere Branchenkenntnis erweitern. Wir freuen uns auf eine für beide Seiten fruchtbare Verbindung“, bekräftigt Andre Pohl.

Der Osnabrücker Umweltdienstleister Hellmann Process Management GmbH & Co. KG (hpm) steht für 30 Jahre Umwelt- und Abfallmanagement und bietet innovative Dienstleistungen zur Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung sowie der Circular Economy. hpm unterstützt Unternehmen aller Branchen und Größen von der Abfallvermeidung bis zur Umweltcompliance – und das international.

Weitere Informationen unter: umweltmanager.net

Kontakt

Hellmann Process Management GmbH & Co. KG

Thomas Schulte

Albert-Einstein-Straße 2

49076 Osnabrück

+49 541 40898 153



https://www.umweltmanager.net/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.