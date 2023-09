Eine Fußball-Legende wird 66 Jahre!

Klaus Augenthaler feiert seinen Geburtstag im Bayern-Park.

München/Reisbach, 21. September 2023: Die Fußball-Legende Klaus Augenthaler feiert am 26. September seinen 66. Geburtstag. Am kommenden Sonntag, 24. September, macht sich der Fußballweltmeister von 1990 und ehemalige Kapitän des FC Bayern München selbst ein

vorgezogenes besonderes Geburtstagsgeschenk und besucht gemeinsam mit Vertretern des FC Bayern Fanclubs Reisbach ’99 den Bayern-Park.

Klaus Augenthaler zu Gast im Bayern-Park

Die Fußball-Legende ist am Sonntag, 24. September, ab circa 12.00 Uhr zu Gast im Bayern-Park. Um circa 12.30 Uhr startet er seinen Rundgang und besucht gemeinsam mit den Fans die verschiedenen Attraktionen. Im Anschluss ist ein gemütliches Mittagessen geplant, das ausreichend Zeit zu Gesprächen und den Austausch mit dem beliebten ehemaligen Fußball-Profi bietet. Um circa 16.00 Uhr findet eine kleine Talkrunde mit „Auge“ auf der neuen Bayern-Park Bühne statt. Zudem gibt es Trikots sowie Bälle des FC

Bayern Münchens zu gewinnen.

Klaus Augenthaler, auf Grund seiner übersichtlichen Spielweise von seinen Fans nur „Auge“ genannt, war einer der erfolgreichsten Bundesligaspieler aller Zeiten. Der Libero des FC Bayern war sieben Mal deutscher Meister und drei Mal DFB-Pokalsieger. Zudem stand er zwei Mal im Finale des Europapokals der Landesmeister, die heutige Champions League. Der Höhepunkt seiner Karriere war der Gewinn der Fußballweltmeisterschaft 1990 in Rom. Insgesamt bestritt „Auge“ 545 Spiele für den FC Bayern und 27 Länderspiele. Er schoss 52 Bundesliga-Tore. Sein spektakulärstes Tor gelang ihm im DFB Pokalspiel am 19. August 1989 gegen Eintracht Frankfurt als er mit einem Schuss von der Mittellinie (aus 50 Metern) zum 1:0 Sieg traf. Dieses Kunststück wurde zum Tor des Jahres und zum Tor des Jahrzehnts in der ARD-Sportschaugewählt. Nach Ende seiner aktiven Spielerlaufbahn war Augenthaler als Assistenzcoach für den deutschen

Rekordmeister und danach als Cheftrainer bei den Vereinen Grazer AK, 1. FC Nürnberg, Bayer Leverkusen und VFL Wolfsburg tätig. Noch heute ist Klaus Augenthaler dem FC Bayern als Spielertrainer der Legenden-Mannschaft eng verbunden.

Der Bayern-Park ist das perfekte Ausflugsziel für die ganze Familie. Hier erwarten euch Achterbahnen, Karusselle, Wildwasserbahnen, Wasserspielplatz, Bulldogfahrt, Dampferfahrt, Schweinchenbahn, Greifvogelflugshow und vieles mehr. Auf die Nervenkitzelliebhaber wartet die Extremachterbahn Freischütz und süddeutschlands höchster Freifallturm Voltrum.

