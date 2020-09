Eine kleine Distanz zum Partnerglück dank TTPCG ®

Hamburg, 28.09.2020 – Das ist die Lovestory zweier Menschen, die nur einige Meter voneinander gelebt haben und sich erst über den Service von TTPCG ® kennengelernt und ineinander verliebt haben.

Erst war es Verwunderung, dann wurde es Liebe

Marcus wurde im März 2020 Nutzer der Dienste von TTPCG ®. Der 49-jährige Schiffsbauer lebte schon seit 2014 alleine. Des Singlelebens überdrüssig, wurde er zum Nutzer der Dienste von TTPCG ®. Über seinen dritten Partnervorschlag staunte er und vermutete, dass dem Team von TTPCG ® ein Fehler passiert sein muss. Denn die Anschrift der ihm vorgeschlagenen Dame war seine eigene Adresse. Verwirrt fragte Marcus Nadine, so war der Name der ihm vorgeschlagenen Dame, wo sie wohnt. Nun verstand Marcus gar nichts mehr. Gleiche Strasse, identische Hausnummer. Allerdings wohnt Marcus in einem Hochhaus im Hamburg.

Zum ersten Rendezvous mit dem Lift statt mit dem Auto

Nach einigen Mails telefonierten Marcus und Nadine. Sofort empfand Marcus eine starke Sympathie zu der 41-jährigen Sekretärin. Beide verabredeten sich. Heute lacht Marcus über die erste Fahrt zum Treffen, weil sein Ford in der Tiefgarage bleiben konnte. Marcus wohnt im 8. Stock und Nadine im 12. Stock. So fuhr Marcus, bewaffnet mit einem bunten Blumenstraus, mit dem Lift in den 12. zum ersten Date mit Nadine. Das war im April 2020.

Eine Wohnung in Hamburg wird bald frei

Im Juli beschloss das verliebte TTPCG ® Paar, zusammen zu ziehen. Da Marcus eine grössere Wohnung als Nadine hat, kündigte Nadine ihre 2 Zimmer Wohnung kurzerhand, um in den 8. Stock zu Marcus in seine 3 Zimmer Wohnung zu ziehen. Klar, dass Marcus und Nadine vom TTPCG ® Matching begeistert sind. Vom Sehen und Hallo im Fahrstuhl oder in der Tiefgarage hinaus, kannte man sich nur flüchtig. Jedoch hätten sich diese zwei Menschen, die wie füreinander geschaffen sind, ohne den perfekten und preisgünstigen Service von TTPCG ® vermutlich nie kennengelernt, obwohl beide in einem Haus leben. Es steht zu vermuten, dass in der rund 40-jährigen Geschichte der Partnervermittlung TTPCG ® es wenig Nutzer der Dienste von TTPCG ® in 53 Ländern gab, die so nahe voneinander entfernt lebten als Marcus und seine grosse Liebe Nadine.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Johanna Wagner, A 2340 Maria Enzersdorf gelesen. Vielen Dank dafür. Der Pressebericht ist entstanden im Auftrag des press office der Tim Taylor Group.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Firmenkontakt

Partner Computer Marketing

Eric Anderson

Carlisle Offices Bracken Road 51

D18CV48 Dublin, Sandyford

+1 832-390-2432

marketing@ttpcg.us

http://werbungpcg.blogspot.com/

Pressekontakt

Pressebüro der Tim Taylor Group

John Miller

Madison Avenue 244

10016-2817 New York City

+ 1 213 943 3194

pressoffice@ttpcg.us

http://www.ttpcg.us

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.