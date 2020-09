Eine kulinarische Reise entlang der Orient-Express-Route

Reiseziel: neue genussreiche Erlebnisse im “Secrets des Grand Express”

Viel mehr als ein Ort zum Essen ist das “Secrets des Grand Express”. Das Restaurant befindet sich in einem Original-Wagon des Orient-Expresses aus dem Jahr 1928, direkt neben dem Schokoladenmuseum Secrets du Chocolat in Geispolsheim bei Straßburg im Elsass. Die Gäste erleben nicht nur eine Zeitreise in die Vergangenheit, sondern auch eine kulinarische Reise, die geheimnisvoll an die Route des Orientexpresses erinnert.

Im geschichtsträchtigen Restaurantwagen Nr. 3349 des Orient-Expresses ist die Atmosphäre des historischen Zuges noch deutlich spürbar. Die “Fahrgäste” tauchen im Restaurant “Secrets des Grand Express” ein in die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg und genießen in historischem Ambiente einzigartige kulinarische Überraschungen. Die Einrichtung aus Holz und Intarsien, die Spitzenvorhänge, die Reproduktionen damaliger Zeitungen und die Bänke aus rotem Leder versetzen Gourmets in ein außergewöhnliches Abenteuer während eines Mittagessens mit Kollegen oder eines Abendessens mit der Familie. Ein kulinarisches Erlebnis voller Entdeckungen und Aromen …

Verführerisch folgen die Gerichte auf der Speisekarte jener Route des Orient-Expresses: von Paris nach Istanbul über die schöne Stadt Straßburg nach Mailand und Venedig. Eine kulinarische Reise, die wie eine echte Reise in drei Etappen geführt wird: Start, Hauptroute und Endstation. Sein “Reise-Menü” kann der Gast selbst zusammenstellen, wobei er die Wahl hat zwischen vier Vorspeisen, vier Hauptgerichten und vier Desserts. Alle Gänge variieren je nach Jahreszeit. Die exquisiten Speisen werden von der Küchenchefin Samuela Bramante mit Qualitätsprodukten zubereitet. Sie verfeinert die europäische Küche mit mediterranen und orientalischen Noten, welche der Reise einen originellen und farbenfrohen Touch verleihen.

Das Küchenteam arbeitet voller Herzblut mit frischen, saisonalen Produkten und die Speisen sind stets an den Jahreszeiten ausgerichtet. Um die kulinarische Reise zu vervollständigen, befinden sich auf der Karte erlesene Weine im Offenausschank und ausgewählte traditionellere Getränke.

An der Spitze dieser mythischen Reise steht ein weibliches Duo: Judith Joos, Restaurantleiterin mit elsässischer Herkunft, und Samuela Bramante, die als Chef de Cuisine mit italienischen Wurzeln dem Secrets des Grands Express einen mediterranen Touch verleiht.

Das Restaurant “Secrets des Grands Express” bietet Platz für bis zu 56 Personen. Abwechslungsreich, farbenfroh und genussvoll können die Gerichte à la carte oder als Menüs gewählt werden.

LES SECRETS DU CHOCOLAT in Geispolsheim in der Nähe von Straßburg ist eine Institution für Gourmets mit einem Museum, einem Shop und zwei Restaurants (Les Secrets des Grands Express und Les Secrets du Chocolat – Das Restaurant).

Dort wird das Know-how des benachbarten Chocolatier Schaal präsentiert. Das Projekt wurde 2003 von der Familie Burrus ins Leben gerufen, um die Menschen im Elsass an die Herstellung von Schokolade heranzuführen.

Bereits seit 1967 besitzt die Familie die Schokoladenfabrik Schaal. Die Museums-Boutique und der Online-Shop sind die einzigen Verkaufsstätten, um die Secrets du Chocolat-Produkte von Schaal zu vermarkten. Seit 2015 wird das Museum Secrets du Chocolat durch ein außergewöhnliches Restaurant ergänzt. In einem Speisewagen des Orient-Expresses aus dem Jahr 1928 werden dort Speisen serviert, die den Routen des Orient-Expresses folgen. Das Restaurant mit 56 Sitzplätzen wird von einem weiblichen Duo geleitet: Judith Joos trägt als Restaurantleiterin und Samuela Bramante als Küchenchefin die Verantwortung.

Firmenkontakt

Secrets du Chocolat

Virginie Hermant

Rue du Pont du Péage 1

67118 Geispolsheim

+33 388 550492

communication@musee-du-chocolat.com

http://www.musee-du-chocolat.com/de/

Pressekontakt

meister-plan // Bettina Meister

Bettina Meister

Traubenstr. 20

70176 Stuttgart

+497112635443

pr@meister-plan.de

http://www.meister-plan.de

Bildquelle: Secrets du Chocolat