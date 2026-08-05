Eine Männergeneration verliert den Kontakt zum echten Leben

Noch nie hatten Menschen so viele Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu kommen. Trotzdem treffe ich auf immer mehr Männer, die seit Monaten keine Frau mehr kennengelernt, keine neue Freundschaft geschlossen und kein wirklich persönliches Gespräch mehr geführt haben. Sie sind rund um die Uhr erreichbar und gleichzeitig für andere Menschen kaum noch wirklich präsent.Dabei handelt es sich keineswegs zwangsläufig um klassische Außenseiter. Diese Männer gehen arbeiten, machen Sport, lassen sich ihr Essen per App liefern und sitzen abends vor einem Bildschirm. Auf den ersten Blick funktioniert ihr Alltag. Nur findet darin immer weniger echtes Leben statt.

Wenn die Komfortzone immer größer wird

Seit über 15 Jahren arbeite ich mit Männern, die bei Frauen und in ihrem Leben erfolgreicher werden möchten. Viele von ihnen sind zunächst überzeugt, dass ihr Aussehen oder ihr Einkommen das Problem sei. Andere glauben, die Ansprüche von Frauen seien mittlerweile schlicht zu hoch. Nach meiner Erfahrung liegt die eigentliche Ursache meistens an einem anderen Punkt: Diese Männer haben sich ein Leben eingerichtet, in dem sie kaum noch etwas riskieren müssen.

Dating Apps geben einem Mann das Gefühl, aktiv nach einer Partnerin zu suchen. Über soziale Medien entsteht der Eindruck, am Leben anderer Menschen teilzunehmen. Aber das Betrachten eines Profils ist noch keine Begegnung. Und eine Nachricht zu schreiben verlangt nicht denselben Mut wie einem Menschen direkt gegenüberzustehen und dessen Reaktion aushalten zu müssen.

Wer solchen Situationen lange genug aus dem Weg geht, verliert darin zunehmend die Übung. Unsicherheit führt zu Vermeidung, Vermeidung führt zu Einsamkeit. Nach einiger Zeit kann dadurch selbst ein gewöhnliches Gespräch zu einer Hürde werden, die beinahe unüberwindbar erscheint.

Einsamkeit verändert die eigene Wahrnehmung

Mangelnde soziale Verbundenheit ist keineswegs harmlos. Der US Surgeon General weist darauf hin, dass ihre gesundheitlichen Auswirkungen vergleichbar damit sein können, täglich bis zu 15 Zigaretten zu rauchen. Doch Einsamkeit beeinflusst nicht ausschließlich den Körper. Sie kann ebenso verändern, wie Männer über sich selbst und über andere Menschen denken.

Ein Mann, der über lange Zeit keine positiven Erlebnisse mit Frauen hat, beginnt möglicherweise irgendwann damit, Frauen grundsätzlich über einen Kamm zu scheren. Fühlt er sich von anderen Männern nicht respektiert, kann daraus schnell die Überzeugung entstehen, Freundschaften seien ohnehin oberflächlich.

Kurzfristig lässt sich damit das eigene Ego schützen. Das eigentliche Problem verschwindet dadurch allerdings nicht.

Zynismus ist oft schlicht Enttäuschung, die sich den Anstrich von Überlegenheit gibt.

Eine Frau kann Einsamkeit nicht lösen

Viele Männer, die einsam sind, verbinden mit einer Beziehung die Hoffnung, dass ihr Leben dadurch endlich vollständig wird. Genau darin liegt eine gefährliche Erwartung. Keine Frau möchte dafür zuständig sein, das gesamte emotionale und soziale Leben eines Mannes zu tragen.Anziehung entsteht, wenn zwei eigenständige Menschen aufeinandertreffen. Nicht dann, wenn einer darauf angewiesen ist, vom anderen gerettet zu werden.Der Weg aus der Einsamkeit beginnt deshalb auch nicht bei der perfekten Strategie fürs Dating. Der erste Schritt ist ein eigenes Leben, das auch dann Substanz hat, wenn gerade keine Beziehung existiert.Dazu braucht ein Mann Aufgaben und Ziele. Er braucht Freundschaften und Situationen, in denen er Verantwortung übernimmt. Gleichzeitig muss er lernen, mit Menschen zu sprechen, Interesse zu zeigen, seine Grenzen zu setzen und damit klarzukommen, wenn er zurückgewiesen wird.

Selbstvertrauen braucht Beweise

Mit dem Rat, ein Mann müsse einfach stärker an sich selbst glauben, kann ich wenig anfangen. Wie soll jemand plötzlich an sich glauben, wenn er jahrelang genau den Dingen aus dem Weg gegangen ist, vor denen er Angst hat?

Selbstvertrauen entsteht nicht dadurch, dass man sich vor den Spiegel stellt und sich positive Sätze sagt. Es entsteht, wenn man sich selbst Beweise liefert.Ein Gespräch, das man tatsächlich geführt hat, ist ein solcher Beweis. Eine Einladung, die man ausgesprochen hat, ebenfalls. Und auch eine Zurückweisung, die man erlebt und ausgehalten hat, zeigt einem Mann, dass unangenehme Gefühle ihn nicht zerstören.

Durch Handeln erlebt er wieder, dass er selbst etwas bewirken kann.

Männlichkeit heißt dabei nicht, jedes Problem alleine bewältigen zu müssen. Für mich bedeutet sie, Verantwortung für das zu übernehmen, was tatsächlich im eigenen Einflussbereich liegt.

Kein Mann kann eine bestimmte Frau dazu bringen, ihn zu wollen. Sehr wohl kann er aber dafür sorgen, mehr Frauen kennenzulernen, im sozialen Umgang sicherer zu werden und ein Leben aufzubauen, an dem andere Menschen gerne teilhaben möchten.

Die Male Loneliness Epidemic existiert. Sie darf jedoch nicht zu einer weiteren bequemen Begründung dafür werden, weshalb Männer angeblich nichts an ihrer Situation verändern können.

Einsamkeit nimmt ihren Anfang häufig im Rückzug. Der Weg aus ihr beginnt mit dem ersten Schritt zurück ins echte Leben.

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Mateo Diem zählt zu den führenden Experten für modernes Dating und zeitgemäße Männlichkeit im deutschsprachigen Raum. Seit 2010 begleitet er Männer auf dem Weg zu mehr Selbstbewusstsein, erfolgreicher Kommunikation und einem erfüllten Liebesleben. In dieser Zeit hat er mit rund 3.000 Klienten gearbeitet. Als Gründer der Marke FlirtForschung steht er für einen wissenschaftlich fundierten und zugleich praxisnahen Ansatz, der authentische Kommunikation, emotionale Stärke und nachhaltige Persönlichkeitsentwicklung in den Mittelpunkt stellt, statt kurzfristiger Dating-Tricks. Mit knapp 140.000 Abonnenten auf YouTube, einem erfolgreichen Podcast, diversen Publikationen sowie der Auszeichnung als einer der Top 100 Berater & Experten 2026 des Erfolg Magazins ist Mateo Diem eine gefragte Stimme rund um die Themen Dating, Beziehungen und gesellschaftliche Rollenbilder.

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