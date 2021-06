Eine Million Hotels, ein Unternehmen und eine integrierte Plattform für Gästebewertungen

München, 22. Juni 2021_ Alles, was es braucht, um eine Million Hotels bei der Bewältigung der globalen Hospitality-Krise im Auge zu behalten, ist eine innovative Lösung eines deutschen Tech-Unternehmens. TrustYou, die weltweit größte Gästefeedback-Plattform, hat kürzlich die Eine-Million-Marke in seiner Hotel- und Beherbergungsdatenbank überschritten. Gleichzeitig hat das Unternehmen Gästefeedback-Tools mit einer Vielzahl kontaktloser Kommunikationslösungen implementiert und damit seine Plattform als vollständig integriertes Guest-Experience-Toolset, das speziell für die aktuellen Herausforderungen entwickelt wurde, neu positioniert.

TrustYou bietet individuelle Hoteltechnologielösungen mit einem ganzheitlichen Ansatz, der eine nahtlose Guest Journey für Gäste und Mitarbeiter ermöglicht. Die TrustYou Guest-Experience-Lösung setzt dort an, wo die Reiseentscheidung beginnt: bei der effektiven Positionierung von Online-Bewertungen, die auf die Reisebedürfnisse der Gäste abgestimmt sind. Kontaktlose Messaging- und Umfrage-Tools helfen dabei, Gästebeziehungen über SMS, WeChat, WhatsApp usw. aufzubauen und so ein positives Erlebnis vor, während und nach dem Aufenthalt zu gewährleisten. Als Grundlage dient eine skalierbare Lösung, die die gesamte Kommunikation in einem Posteingang sammelt und sicherstellt, dass Hotels auch mit begrenzten Personalressourcen schnell handeln können und so trotzdem ein unvergessliches/bestmögliches Gästeerlebnis für jeden Urlauber erreichen, der durch ihre Lobby geht.

Zusätzlich hilft eine tiefgreifende semantische Analyse sowie ein Mitbewerber-Check den Hotels und Destinationen, sich neu zu positionieren, während der Wettbewerb in der Tourismusbranche weiterhin groß ist. TrustYou ist nach wie vor mit einem Anteil von 92 Prozent Vorreiter der globalen Hoteldatenbanken und analysiert die größte Gästefeedback-Datenbank der Welt, um Destinationen und Hotels mit den kontextbezogenen Daten zu versorgen, die ihnen zum Erfolg verhelfen.

Das mehrfach preisgekrönte deutsche Unternehmen war das erste, das bereits im Jahr 2008 Online-Bewertungen sammelte und Reputationsmanagement-Tools für Hotels und Restaurants bereitstellte. Die große Datenbank erregte die Aufmerksamkeit von Google, KAYAK und Hotels.com sowie von Reisezielen auf der ganzen Welt, die noch heute die Bewertungen von TrustYou anzeigen.

“Um auf die sich stetig ändernden Bedürfnisse der Gäste eingehen zu können, arbeitet TrustYou nach 13 Jahren Unternehmensgeschichte noch immer Hand in Hand mit Hoteliers. Durch die Entwicklung einer vielseitigen Plattform helfen wir Hotels, das Vertrauen der Gäste zu gewinnen, bessere Entscheidungen zu treffen und letztendlich erfolgreich zu sein”, sagt Benjamin Jost, CEO und Co-Founder von TrustYou. “Wir bieten nun eine umfängliche Plattform an, die das Gästefeedback als Indikator nutzt, um auf die Bedürfnisse der Gäste bestmöglich zu reagieren. Dabei konzentrieren wir uns auf das, was am wichtigsten ist: den Aufbau starker, kontaktloser Gästebeziehungen mithilfe neuster Technologien. Die aktuelle Situation ist nicht einfach, aber Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die einen Unterschied bewirken, macht vieles wieder wett.”

Die Guest-Experience-Plattform von TrustYou ist ein Komplettpaket, das auf die individuellen Bedürfnisse der Hotellerie zugeschnitten werden kann. Sie ist ab sofort für Hoteliers und Tourismus-Marketingorganisationen weltweit verfügbar.

Weitere Details über die neue Guest-Experience-Plattform von TrustYou, erfahren Sie im aufgezeichneten Webinar vom 15. Juni 2021 an.

Über TrustYou

Mit TrustYou können Unternehmen Ihren Kunden besser zuhören. Die Plattform ermöglicht es, deren Meinungen einfach und effizient zu analysieren und das Feedback umzusetzen. Die Plattform hilft dabei, das Potenzial von Gäste-Feedback auszuschöpfen und unterstützt bei Folgendem:

– Korrektes Verständnis sämtlicher Bewertungen im gesamten Netz als Grundlage für bessere Geschäftsentscheidungen.

– Veröffentlichung von Hotelbewertungen auf der Website und Google sowie die Option, Buchungen über positives Feedback zu beeinflussen.

– Eine Vielzahl an Möglichkeiten, um die Bedürfnisse von Gästen in Erfahrung zu bringen und darauf zu reagieren.

TrustYou ermöglicht Unternehmen, Vertrauen aufzubauen, bessere Entscheidungen zu treffen und letztlich mehr Gäste zu gewinnen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite und der Gäste-Feedback-Plattform von TrustYou, unter https://www.trustyou.com/de/

