Eine Million Industriefahrzeuge geladen – Delta erreicht neuen Meilenstein in der elektrifizierten Intralogistik-Infrastruktur

HOOFDDORP, Niederlande, 19. März 2026 – Delta, ein weltweit führender Anbieter von Energie- und intelligenten, nachhaltigen Lösungen, hat einen bedeutenden Meilenstein in der Branche erreicht: Weltweit wurden mehr als eine Million Industriefahrzeuge mit seiner konduktiven und induktiven Ladetechnologie der MOOV-Serie geladen. Die installierte Basis umfasst FTS (AGVs), autonome mobile Roboter (AMRs), Gabelstapler sowie schwere Industriefahrzeuge, die in anspruchsvollen 24/7-Logistikumgebungen im Einsatz sind. Dieser Meilenstein unterstreicht die Reife und Vielseitigkeit von Deltas automatisierten Ladelösungen für die Intralogistik und etabliert das Unternehmen als vertrauenswürdigen Partner für automatisierte Lager- und Produktionsprozesse.

„Der Meilenstein von einer Million geladener Industriefahrzeuge unterstreicht Deltas Engagement für operative Exzellenz, Effizienz und technische Präzision“, sagte Daniel Doerflinger, General Manager der Industrial and Medical Business Unit bei Delta Energy Systems. „Unsere Kunden verlassen sich auf das MOOV-Portfolio, um Verfügbarkeit, Effizienz und langfristige Betriebssicherheit sicherzustellen. Mit sowohl kabelgebundenen als auch induktiven Ladelösungen bieten wir eine skalierbare Infrastruktur, die kontinuierliche Abläufe und wachsende Fahrzeugflotten weltweit unterstützt.“

Das MOOV-Portfolio von Delta deckt einen Leistungsbereich von 1 bis 30 kW ab und unterstützt sowohl konduktive als auch induktive Ladetechnologien. Dieser breite Leistungsbereich ermöglicht das effiziente Laden eines großen Spektrums an Industriefahrzeugen – von AGVs und AMRs bis hin zu Hochleistungsanwendungen wie elektrischen Gabelstaplern. Diese Flexibilität erlaubt es Betreibern, maßgeschneiderte Ladestrategien umzusetzen – von zentralisierten Schnellladestationen bis hin zu dezentralem Opportunity Charging, das direkt in die Betriebsabläufe integriert ist. Die Systeme sind für eine nahtlose Integration in Flotten- und Energiemanagementplattformen ausgelegt und gewährleisten eine optimierte Energienachfrage sowie eine stabile Gesamtleistung der Flotte.

Die MOOVair Wireless Charging Systems ermöglichen kontaktloses Laden ohne mechanische Steckverbindungen, sodass Fahrzeuge während kurzer Betriebspausen oder direkt innerhalb von Prozesszyklen geladen werden können. Dies reduziert Verschleiß, minimiert Wartungsaufwand und erhöht die Systemverfügbarkeit – insbesondere in rauen Industrieumgebungen, in denen Staub, Vibrationen oder hohe Auslastung herkömmliche Stecksysteme herausfordern. Während kontaktloses Laden bereits breit in AGV- und AMR-Anwendungen eingesetzt wird, wächst das Interesse auch bei schweren Industriefahrzeugen und Gabelstaplern, bei denen Robustheit, Automatisierung und geringer Wartungsaufwand entscheidend sind.

Die Ladegeräte der MOOVbase-Serie erweitern das Ladeökosystem und bilden die Grundlage für Intralogistikprozesse mit hohem Durchsatz. Ergänzend zu den wireless Lösungen bieten die modularen Ladesysteme der MOOVbase-Serie eine skalierbare Schnellladeinfrastruktur für große und wachsende Fahrzeugflotten. Die für den kontinuierlichen industriellen Einsatz entwickelten Systeme der MOOVbase-Serie haben bereits mehr als eine Milliarde Ladezyklen in 24/7-Logistikbetrieben absolviert. Ihre modulare Architektur ermöglicht eine flexible Erweiterung bei gleichzeitig hoher Effizienz, Langlebigkeit und Betriebssicherheit.

Da Intralogistikprozesse zunehmend unter Druck stehen, Durchsatz, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu verbessern, ist eine zuverlässige Ladeinfrastruktur zu einem strategischen Enabler der Automatisierung geworden. Weitere Informationen zu den Ladelösungen der MOOV-Serie von Delta und deren Beitrag zu elektrifizierten Flotten der nächsten Generation finden Sie unter: https://www.delta-emea.com/en-GB/products/Industrial-Battery-Charging/ALL/

Über Delta

Delta ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten. Gegründet im Jahr 1971, ist Delta an der Taiwan Stock Exchange unter dem Börsencode 2308 gelistet. Delta bietet ein umfangreiches Portfolio an IoT-basierten intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikationsstromversorgung, Rechenzentrumsinfrastruktur, EV-Ladetechnik, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Ziel des Unternehmens ist die Förderung nachhaltiger Städte und smarter Produktionen.

Als ein weltweit angesehenes Unternehmen, mit dem Leitbild „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen zu bieten“, nutzt Delta seine Kernkompetenz im Bereich der hocheffizienten Leistungselektronik und sein in ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta betreut seine Kunden über seine Vertriebsstellen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf 5 Kontinenten.

Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für wirtschaftliche Leistungen, innovative Technologien und für das ESG-Engagement erhalten. Seit 2011 ist Delta 14 Jahre in Folge im Dow Jones Best-in-Class World Index (früher DJSI World Index of Dow Jones Sustainability™ Indices) gelistet. Delta hat außerdem dreimal den CDP mit einer Doppel-A-Liste für seinen bedeutenden Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit gewonnen und wurde acht Jahre in Folge als „Supplier Engagement Leader“ für die kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette ausgezeichnet.

Weitere Informationen über Delta finden Sie unter: www.delta-emea.com

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