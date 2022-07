Eine runde Sache: Drahtbiegeteile aus Federstahl

Technische Federn werden in vielen Industriebereichen und für die unterschiedlichsten technischen Anwendungen benötigt. So beispielsweise zur gleichmäßigen Gewichtsverteilung, als Antriebskraft oder zur Dämpfung bzw. „Abfederung“ von Stößen, im Maschinenbau, in der Medizintechnik und der Elektroindustrie, in der Luftfahrt oder im Möbelbau. In allen Bereichen macht man sich die besonderen Eigenschaften dieser besonderen Drahtbiegeteile zu Nutze: Metallfedern, ob in Form von Schenkelfedern oder Klemmfedern, als Federbügel, Spiralfedern, Druckfedern, Zugfedern oder in Form weiterer Spezialfedern verbindet ihre Fähigkeit zur reversiblen Formveränderung. Diese ermöglicht es ihnen, Energie zu speichern und kontrolliert wieder abzugeben.Für die Herstellung dieser Drahtbiegeteile ist besonderes Material nötigt, sagt Armin Zecevic, der Inhaber und Geschäftsführer der DBS Drahtbiege Solutions GmbH. „Federstahldraht verfügt im Vergleich zu anderen Stählen über eine extrem hohe Elastizität und Festigkeit und über ein deutlich höheres Streckgrenzenverhältnis“, berichtet der Fachmann, „und sie werden kaltgeformt, da sie durch Erhitzen ihre Elastizität verlieren würden.“ Der mittelständische Spezialist für Drahtbiegeteile hat Erfahrung in der Verarbeitung von Federstahldraht und fertigt Federn in unterschiedlichen Drahtdurchmessern nach individuellen Kunden-Vorgaben oder auf der Basis von CAD-Daten auf hochmodernen CNC-Biegemaschinen von Wafios. Ob in kleinen Losgrößen oder großen Stückzahlen, ob mit spezieller Endenbearbeitung oder anschließender Oberflächenbehandlung: Die Spezialisten vom Obermain freuen sich über alle Anfragen und neue Herausforderungen in Sachen Drahtbiegeteile und technische Federn.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

