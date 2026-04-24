München, 23.04.2026 – Besondere Auszeichnungen für Unternehmen dienen als Gütesiegel für Arbeitskultur, Innovation und Verantwortung. Diese steigern die Arbeitgeberattraktivität sowie die Qualität eines Franchisegebers (Employer Branding) und stärken damit das Vertrauen von Bewerbern, Franchisenehmern und natürlich der Kunden.

Great Workplace for service providers® prüft und würdigt Unternehmenskultur

Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenvertrauen, soziale Verantwortung – welche Franchiseunternehmen aus Sicht der Franchisenehmer und der Kunden die Spitze markieren, zeigte eine Befragung von Franchisenehmern internationaler Marken in Australien. Erstmals wurde in Befragungen und Recherchen im Februar und März 2026 als dominanter Punkt aufgenommen, ob insbesondere Kunden der Aussage zustimmen, dass lediglich nur noch digitale Dienste zur Kundenbetreuung eingesetzt werden. Menschlichkeit dabei auf der Strecke bleiben. Im Fokus der Verleihung „Great workplace for service providers®“ stand der US-Branchenriese TTPCG DATING SERVICES®.

TTPCG® wurde mit dem Great Workplace for Service Providers® ausgezeichnet

Diese begehrte Auszeichnung erhielt TTPCG DATING SERVICES ® für seine Unternehmenskultur, welche nach Recherchen und der Befragung von Franchisenehmern und Kunden dazu neutralen, aussagekräftigen Vergleichen mit anderen Franchisegebern im Dienstleistungsmarkt verliehen bekam.

Comparably Awards für TTPCG® seit seiner Unternehmensgründung

TTPCG DATING SERVICES® wird regelmäßig als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet, etwa für Unternehmenskultur, Vergütung und als bester Arbeitgeber. Die Gewinner werden ausschließlich durch anonymes Feedback der Mitarbeitenden auf der Plattform Comparably ermittelt. Die Awards sollen Transparenz über Arbeitsbedingungen schaffen und zeigen, welche Unternehmen ihre Mitarbeitenden wertschätzen.

Auch als Franchisegeber erhält TTPCG DATING SERVICES® regelmäßige Preise

TTPCG DATING SERVICES® wurde für seine gebotenen Leistungen kürzlich in Washington ausgezeichnet. Hauptgrund der Auszeichnung ist, dass für eine minimale Zahlung von lediglich 3400 USD (2900 EUR) fast jeder Jobsucher Franchisepartner in einem Franchisesystem werden kann, das fest in einem Markt etabliert ist, der seit Jahrzehnten kontinuierlich Zuwachsraten verzeichnet.

Die Auszeichnung Recognized Best Performance würdigt besondere Leistungen von Global Playern

Neben der Tatsache, dass TTPCG DATING SERVICES® eine hervorragende Partnervermittlung ist, die eine lange Tradition seit 1981 vorweisen kann, ist TTPCG® dazu ein in vielen Ländern anerkannter Franchisegeber. Business Publications And More hat mit der Auszeichnung Recognized Best Performance 2026 besondere Leistungen der TTPCG® gewürdigt. Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass TTPCG® diese Würdigung für sein Modul we ask bereits im Jahr 2023 einheimsen konnte. Auch in Brüssel wurde 2024 das Franchise-System von TTPCG® vom Institut de verification des franchises et des offres d“emploi geprüft und für seine besonderen Leistungen mit Auszeichnung prämiert.

Allerbester Kundenservice steht bei TTPCG DATING SERVICES® ganz oben

TTPCG® wurde in seinem Texas Office in Houston vom Institute Bob Seluchi – tester customer service mit dem Award for best 24-7 customer service 2024 ausgezeichnet. Im Auftrag von Fernsehjournalisten oder auch im Auftrag von Verbraucherschützern untersucht Bob mit seinem Team den Kundenservice von allen möglichen Unternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Im Auftrag des Magazins „Couple in everyday life“ prüfte das Seluchi Team den 24-7 Kundensupport der Partnervermittlung TTPCG ®. Diese Auszeichnung hat TTPCG DATING SERVICES® innerhalb der vergangenen Jahre mehrmals erhalten. Ständige Würdigung neutraler Stellen untermauert, dass Singles auf Partnersuche, Arbeitnehmer und Franchisenehmer bei diesem Globalplayer in allerbesten Händen sind.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Ruby Brown, Port Macquarie, gelesen. Der Bericht erschien zuerst in englischer Sprache. © 2026 The Newcastle Herald Weekly Times. Übersetzungen und Verbreitung in Europa von FranchiseVergleich.eu

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