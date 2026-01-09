Eine unvergessliche Nacht zum Valentinstag.

Spoiler: Nicht so, wie ihr denkt.

Valentinstag ist für viele der perfekte Anlass für eine „unvergessliche Nacht“ mit dem Partner. Und manchmal ist das Romantischste daran nicht das große Tamtam – sondern gemeinsam einzuschlafen, sich nah zu sein und am nächsten Morgen wirklich erholt aufzuwachen.

Denn guter Schlaf ist ein Beziehungsthema. Studien deuten darauf hin, dass sich Schlafqualität und das Schlafen neben dem gegenseitig beeinflussen können – gerade wenn man sich sicher und verbunden fühlt. Auch Körpernähe kann hier eine große Rolle spielen: Forschung zeigen Zusammenhänge mit Oxytocin, unser Hormon für Bindung und Vertrauen, sowie Cortisol, dem Stresshormon – kurz: Nähe kann sich wie ein kleines Nervensystem-Reset anfühlen.

Doch wenn zwei Menschen schlafen, schlafen oft zwei Temperaturen mit.

Wer schon mal gemeinsam unter einer Decke lag, kennt es: eine Person friert, die andere ist zu warm. Tatsächlich zeigen Studien zur Schlaf- und Thermowahrnehmung, dass Frauen im Schnitt häufiger eine wärmere Schlafumgebung bevorzugen als Männer – und dass Temperatur ein echter Schlaf-Faktor ist. Optimal sind häufig eher kühle Schlafzimmerbereiche um ca. 19-21°C, aber eben individuell.

Genau hier setzt Dagsmejan an: Sleepwear, die Komfort-Rituale leichter macht – damit beide im selben Bett entspannen können, auch wenn das persönliche „Wohlfühlklima“ unterschiedlich ist.

Das schönste Valentinstags-Geschenk: ein gemeinsames Schlafritual, das bleibt.

Ob „Handy weg ab 22:30“, ein kurzer Abendtee, ein paar Minuten kuscheln oder schlicht die Entscheidung für „Matching Sets“ von Dagsmejan: Rituale sind kleine Signale an den Körper – und aneinander – dass jetzt Ruhe ist. Und das ist vielleicht die romantischste Form von Nähe: Verbundenheit, die erholt.

Schenke süße Träume zum Tag der Liebe – und gemeinsames Schlafen auf Woche 7.

Alle Produkte sind unter www.dagsmejan.de erhältlich. Dagsmejan bietet eine 14-tägige Schlafkomfort-Garantie: Wer mit seinem Pyjama nicht rundum zufrieden ist, kann ihn innerhalb von zwei Wochen gegen volle Rückerstattung des Kaufpreises zurückgeben.

Website von Dagsmejan

Contcept Communication GmbH

Firmenkontakt

contcept communication

Stephanie Scheible

Alt-Moabit 19

10559 Berlin

+493076759941



http://www.contcept.de

Pressekontakt

contcept communication

Lisa Eisel

Alt-Moabit 19

10559 Berlin

+49 151 10 70 9774



http://www.contcept.de

Bildquelle: Dagsmejan