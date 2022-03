Eine weitere Innovation für Panasonic 4K Projektoren: Der kleinste und leichteste 3-Chip DLP mit 20.000 LM

PT-RQ25K 4K Projektorserie – 40 % kleiner und 35 % leichter als ihr Vorgänger: Panasonic ist Branchenführer bei kompakten Projektoren, die sich nahtlos in Festinstallationen integrieren lassen und im Vermiet- und Bühnenbetrieb einfach einzurichten und handzuhaben sind. Das Unternehmen geht noch einen Schritt weiter – und hat seine neue PT-RQ25K Projektorserie vorgestellt. Diese vier Modelle beinhalten den weltweit kleinsten und leichtesten 20.000 lm, 4K, 3-Chip DLP-Projektor. [1]

Mit einer immersiven Bildqualität und exklusiven Funktionen, die den Transport, die Lagerung, die Installation und die Einrichtung vereinfachen, liefert die PT-RQ25K-Serie bis zu 20.000 lm. Das gilt für eine Auflösung von bis zu 4K (3.840 x 2.400) in einem einfach aufzustellenden Gehäuse mit lediglich 35 kg Gewicht.

Die PT-RQ25K-Serie ist 40% kleiner und 35% leichter als ihr Vorgänger. Deren kompaktes Design vereinfacht die Installationsabläufe und maximiert die Raumnutzung beispielsweise in modernen Besucherattraktionen. Zugleich bietet es den Projektionsdesignern Flexibilität für Innovationen. Die PT-RQ25K-Serie umfasst die ersten Projektoren von Panasonic, die mit Intel® Smart Display Modulen (Intel® SDM) kompatibel sind. Somit können vom Kunden präferierte Schnittstellen oder Erweiterungen mittels kompatiblen Module von Drittanbietern wie beispielsweise 12G-SDI oder DIGITAL LINK nachgerüstet werden.

Schnelle Installation

Weitere zeitsparende Einrichtungsfunktionen sind die NFC-Funktion, die eine Netzwerkkonfiguration des stromlosen Projektors ermöglicht, sowie Remote Preview Lite zur Überprüfung der Eingangssignale auf einem entfernten PC. Darüber hinaus kommen voraktivierte Upgrade-Kits für Geometry Manager Pro hinzu, mit dem sich das Edge-Blending unter Zuhilfenahme einer Kamera automatisieren lässt und anspruchsvolle Maskierungsfunktionen möglich werden. Neu ist auch der Information Monitor zur Anzeige des Status im Standby-Modus.

Quad Pixel Drive, die originale Technologie von Panasonic zur Vervierfachung der Pixelzahl über zwei Achsen, sorgt für flüssige, detailreiche 4K-Bilder. Der neue zusätzliche dynamische Kontrast liefert höhere Helligkeitsspitzen im Weißbereich und tiefe Schwarztöne bei kontrastreichen Szenen. Der Gradation Smoother glättet Farbverläufe, während die verbesserte punktbasierte Schwarzwertanpassung das Edge-Blending über gebogene Bildflächen mit pixelgenauer Präzision unterstützt.

Die Projektoren wurden so konstruiert, dass sie bis zu 20.000 Stunden ohne Wartung auskommen. Darüber hinaus vermindert eine Failover-Schaltung den Helligkeitsverlust aufgrund eines Diodenausfalls. Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgt der Backup-Eingang auf welchen beim Ausfall des Hauptsignals automatisch umgeschaltet wird.

Die PT-RQ25K-Serie kommt im September 2022 auf den Markt. https://business.panasonic.co.uk/visual-system/pt-rq25k-series-4k-laser-projectors

Neben der PT-RQ25K Serie hat Panasonic auch den weltweit kleinsten, leichtesten und leisesten 20.000 lm LCD-Projektor, den PT-MZ20K, angekündigt. Dieser kompakte und einfach zu handhabende Projektor ist ab Dezember 2022 erhältlich und eignet sich ideal für geschäftliche Meetings, Hörsäle und hybride Umgebungen. Er punktet zum einen durch seine Kosteneffizienz, zum anderen profitieren die Nutzer von der Bildqualität selbst in gut beleuchteten Räumen. https://business.panasonic.co.uk/visual-system/pt-mz20kl-lcd-laser-projector

Bildmaterial zur Meldung finden Sie hier.

[1] Verglichen mit DLP™-Laserprojektoren mit einer Helligkeit von 16.000 lm und mehr Stand Januar 2022.

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Im Mittelpunkt steht der B2B-Lösungsansatz „Gemba Process Innovation“. Mehr als 400 Mitarbeiter unterstützen so geschäftskritische Abläufe und Transformationen durch den innovativen Einsatz der breiten Panasonic Produktpalette.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

-Mobile Solutions: Robuste mobile IT-Lösungen basierend auf bedarfsgerecht anpassbaren TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds und umfangreichen Services steigern die Produktivität mobiler Mitarbeiter und tragen zu optimierten Arbeitsprozessen bei.

-Media Entertainment mit den zwei Bereichen: Visual System Solutions, mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays und Broadcast & ProAV mit smarten Live-Aufnahmelösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die bei Live-Aufzeichnung wie von Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

-Business and Industry Solutions: Maßgeschneiderte Technologielösungen für den Einzelhandel, Logistik und Fertigung. Sie wurden dazu entwickelt, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

-Panasonic Factory Solutions Europe: eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, wie für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering.

Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter: http://www.panasonic.com/global

