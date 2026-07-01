Eine Woche 6=7 im Hotel Götzfried

Sieben Nächte genießen, nur sechs bezahlen

Mehr Zeit zum Entspannen, Genießen und Wohlfühlen: Mit dem Angebot „Eine Woche 6=7“ lädt das Hotel Götzfried in Regensburg zu einer erholsamen Urlaubswoche mit attraktivem Preisvorteil ein. Vom 07. Januar bis 21. Dezember 2026 heißt es: sechs Tage bezahlen und sieben Tage genießen.

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Das Arrangement ist ideal für alle, die sich bewusst eine längere Auszeit gönnen möchten – mit Zeit für Wellness, Kulinarik, Ruhe und besondere Genussmomente. Gäste übernachten sieben Nächte in ihrem Wunschzimmer inklusive Frühstück und werden bereits bei der Anreise mit einem Glas Sekt willkommen geheißen.

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Auf Wunsch kann das Angebot mit der Götzfried Verwöhnpension gebucht werden. So wird der Aufenthalt zu einer rundum genussvollen Auszeit, bei der Erholung und Kulinarik harmonisch miteinander verbunden werden.

Ein besonderes Extra ist der Wellnessgutschein im Wert von 70 Euro pro Person. Dieser kann in der Beauty- und Vitallounge oder in Rosis Marktplatz eingelöst werden – perfekt für wohltuende Behandlungen, kleine Verwöhnmomente oder persönliche Lieblingsauszeiten während des Aufenthalts.

Mit „Eine Woche 6=7“ bietet das Hotel Götzfried ein Angebot für Gäste, die mehr Urlaub erleben und dabei von einem attraktiven Vorteil profitieren möchten. Sieben Nächte voller Genuss, Erholung und Wohlfühlmomente machen den Aufenthalt zu einer besonderen Auszeit in Regensburg.

Das Angebot „Eine Woche 6=7“ auf einen Blick:

Reisezeitraum: 07.01. bis 21.12.20267 Übernachtungen im WunschzimmerNur 6 Tage bezahlen und 7 Tage genießenInklusive FrühstückAuf Wunsch inklusive Götzfried Verwöhnpension buchbarGlas Sekt zur BegrüßungWellnessgutschein im Wert von 70 Euro pro PersonEinlösbar in der Beauty- und Vitallounge oder in Rosis Marktplatz7 Nächte ab 688 Euro pro Person

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Mit einem Ambiente, das begeistert, spiegelt sich die Geschichte unserer Stadt seit 1900 hier wider – mit der Regensburger Allee, unserem Regensburger Refugium sowie Rosis Marktplatz, dem traumhaften Dekoshop. Der weitläufig angelegte Wellnessgarten sowie der Götzfried Spa mit über 1100 m² lädt zum relaxen und verweilen ein.

In den traumhaften Zimmern & Suiten genießen sie Wohnkomfort der Extraklasse. Das Restaurant mit seinen liebevoll eingerichteten Stuben kredenzt regionale sowie internationale Köstlichkeiten.

Firmenkontakt

GARDEN UND SPA HOTEL GÖTZFRIED

Maria Götzfried

Wutzlhofen 1

93057 Regensburg

+49 (0)941 6961-0



https://www.hotel-goetzfried.de

Pressekontakt

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