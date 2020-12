Einen Iconic Award für Herkules – Spachtelboden und fugenlose Wandgestaltung – auch für die Dusche!

So sehen Sieger aus: Für ihren modernen Spachtelboden “Herkules” sichert sich Einhorn Werke den begehrten Iconic Award 2020 -eine große Ehre für die Nachwuchstalente.

Einen Iconic Award für Herkules

So sehen Sieger aus: Für ihren modernen Spachtelboden “Herkules” sichert sich Einhorn Werke den begehrten Iconic Award 2020 -eine große Ehre für die Nachwuchstalente. Nur die innovativsten Interior-Ideen kommen in den Genuss der umkämpften Auszeichnung.

Am 12. Januar 2020 gab es für Einhorn Werke Grund zur Freude. Bei der Verleihung des Iconic Awards: Innovative Interior im Kölnischen Kunstverein gingen die aufstrebenden Handwerkskünstler mit einer Trophäe nach Hause. Genau genommen nennt sich der Gewinner Herkules. Der dezente Spachtelboden und fugenlose Wandbelag überzeugt die anspruchsvolle Jury aus Designern und Designjournalisten mit seinem puristischen Look.

Und das Beste: Als Gewinner des Iconic Awards qualifiziert sich Einhorn Werke automatisch für den German Design Award – die höchste deutsche Auszeichnung für junge Nachwuchsdesigner und Produktkünstler, die mit herausragender Kreativität und unkonventionellen Gestaltungsideen von sich reden machen.

Herkules: Starker Auftritt

Stolzer Träger des Iconic Design Awards 2020 ist Herkules. Schon auf den ersten Blick sticht das minimalistische Design ins Auge. Kühle Farben und klare Linien führen bei dem trendigen Spachtelboden das Regiment. Nicht aber nur auf dem Boden gibt er eine gute Figur ab. Auch auf der Wand hinterlässt er ein zeitloses Finish – egal ob glänzend, matt, glatt oder spür- und sichtbar. Genauso wandelbar zeigt sich der Designboden bei der Farbwahl. Vom edlen Beige über avantgardistisches Anthrazit bis hin zu angesagtem Taupe – gleich in 14 zeitlosen Nuancen schmückt Herkules Wand und Boden.

Kein Zweifel: Herkules legt einen starken Auftritt hin – nicht aber nur optisch. Die extrem abriebfeste und belastbare Oberfläche setzt sich aus einer besonderen Bindemittelmatrix mit einem außergewöhnlich harten mineralischem Gestein zusammen. Ein starker Auftritt ist auf dieser langlebigen Membran garantiert -wortwörtlich.

Selbst starken oder dauerhaften Belastungen wie massiven Möbelstücken und Stuhlrollen hält der strapazierfähige Spachtelboden spielend stand. Selbst nach längerem Einsatz merkt man ihm die Zeichen der Zeit kaum an. Gleich noch mehr Stabilität garantieren die durchdachten Versiegelungskonzepte der jungen Produktdesigner. Zuverlässig schirmen sie Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und UV-Licht vom Spachtelboden ab. Umso widerstandsfähiger und pflegeleichter präsentiert sich der preisgekrönte Designboden.

Von Profis für Profis

Einhorn Werke wirbt mit dem Slogan “Von Profis für Profis”. Mit Herkules sprechen die Handwerkskünstler aber längst nicht nur Profis an. Im Gegenteil: Auch handwerklich weniger Begabte kommen mühelos mit dem cleveren Produkt zurecht. Das Erfolgsgeheimnis: Alle Nuancen sind bereits fertig eingefärbt. Im Umkehrschluss: Aufwendige und zeitintensive Mischvorgänge sind nicht mehr nötig. In wenigen simplen Schritten sitzt Herkules wie angegossen an Boden oder Wand.

Ein Herkules für jeden Raum

Neben seiner Unempfindlichkeit punktet das Designprodukt genauso mit seiner Wandelbarkeit. Dank der schlicht gehaltenen Optik fügt es sich nahtlos in jedes Raumkonzept ein. Ob als dezenter Blickfang im Wohnbereich, als raffinierte Wandgestaltung in der Diele oder als moderne Fliesen-Alternative im Badezimmer -Herkules schmeichelt jedem Raum.

Selbst für besonders stark beanspruchte Flächen in Läden, Restaurants, Hotels oder Büros ist der schlichte Alleskönner zu empfehlen -nicht aber nur wegen seines modernen und puristischen Auftretens. Auch die übermäßige Trittbelastung bringt die stabile Oberfläche nicht aus dem Konzept. Selbst Bürostuhlrollen setzen ihm nicht zu. Spielend fängt Herkules die täglichen Belastungen ab.

So darf sich der moderne Spachtelboden und fugenlose Wandbelag verdient Träger des Iconic Awards nennen. Die zeitlos elegante, avangardistische Optik und außergewöhnliche Stabilität sind sich eine Auszeichnung wert.

Mit Herkules ist für Einhorn Werke aber noch lange nicht Schluss. Ständig feilen die jungen Produktdesigner an neuen cleveren Innovationen für Boden und Wand. Vom effektreichen Marmor-Kalkputz Grosso über die nostalgische Rostspachtel-Optik Pandorra bis hin zum hochwertigen Marmorputz Stuccorino – Einhorn Werke gestalten die Zukunft der modernen Wand- und Bodengestaltung aktiv mit.

EINHORN WERKE®, die innovative deutsche Firma für einzigartige Wand- und Bodengestaltung, legt mit neuartigen Ideen die Messlatte hoch. Ob feiner Kalk-Marmor-Putz, hochmoderne Betonoptik oder Industriedesign, veredelt durch imitierten Rost: Gestaltungstechnologien von EINHORN WERKE® garantieren Wand- und Bodendesign, das es so bisher nicht gab! Bestes Beispiel dafür ist Chamäleon Effect – die weltweit erste Wachsemulsion, die den Farbwechsel des echten Chamäleons imitiert. Changierende Farben, vom Automobil bereits bekannt, jetzt gibt es sie auch für die heimische Wand!

Doch bei EINHORN WERKE® stimmt nicht nur die Optik, sondern auch das Konzept, denn die handwerkliche Ideenschmiede ist nicht nur Vermarkter, sondern gleichzeitig Entwickler und Produzent. Allround-Support, Schulungsvideos für Fachmänner und ein einzigartiges Baukastensystem für die einzelnen Komponenten machen das Gesamtpaket komplett.

EINHORN WERKE® streben eine Vorreiterrolle in der Oberflächenentwicklung an. Mit ihrem aktuellen Angebot – exklusiv für Handwerker – sind sie dabei auf dem allerbesten Weg!

Kontakt

EINHORN WERKE ®

Daniel Jertz

An der Bleiche 1 A

34513 Waldeck

0800

0033022

vertrieb@einhornwerke.de

http://www.einhornwerke.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.