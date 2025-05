Einen Schritt näher dem Großen Preis des Mittelstands

Auto Deymann zeichnet sich bereits unter den Nominierten aus

Die Nominierung kam pünktlich zum Start des Jubiläumsjahres. Jetzt ist ein weiterer Meilenstein im Großen Preis des Mittelstands geschafft: Das Autohaus Deymann kann seine Reise durch den prestigeträchtigen Wettbewerb fortsetzen. Von insgesamt 4.208 nominierten Unternehmen deutschlandweit haben es 460 in die engere Auswahl geschafft. Aus Niedersachsen, wo das Unternehmen Deymann zu Hause ist, sind 40 Wettbewerber weitergekommen. Eine beachtliche Leistung, nicht nur prozentual.

Die 2. Runde, die so genannte Jury-Stufe im Mittelstandspreis, zeugt auch davon, dass sich das Bewerber-Unternehmen in allen Kriterien auszeichnet: Unternehmensentwicklung, Arbeits- und Ausbildungsplätze, Innovation und Modernisierung, regionales und soziales Engagement sowie Kundennähe und Marketing. Was das Autohaus Deymann in dieser Hinsicht bietet, steht unter www.auto-deymann.de nachzulesen.

Doch der Preis der Oscar-Patzelt-Stiftung belohnt mehr als nur Umsatzzahlen, sondern spiegelt darüber hinaus aktuelle, gesellschaftliche Herausforderungen. In diesem Jahr will man dem Mittelstand besonderen Respekt für seine Krisenstärke und Innovationskraft zollen. Somit steht der Wettbewerb 2025 unter dem Motto „Stürmische Zeiten meistern“.

Dass das Unternehmen Deymann in 50 Jahren durchaus stürmische Zeiten gemeistert hat, steht außer Frage. Von der Gründung in Haren/Ems als einfache Tankstelle ging die Entwicklung manchmal steil bergauf, manchmal den unergründlichen Wegen des Marktes folgend. Ein Beispiel hierfür ist der Wandel des Autohandels vom Handschlag-Geschäft zum Online-Business. Hier hat Autohaus Deymann exemplarisch „die Kurve gekriegt“ und kann neben dem stationären Ford-Store und Gebrauchtwagenhandel auch eine erfolgreiche Online-Präsenz anbieten. Mehr Info dazu unter www.auto-deymann.de .

Mit 50 Jahren Erfahrung ist der Vertragspartner für Ford und Madza somit zuversichtlich, neue Herausforderungen moderner Mobilität zu meistern. Und wie geht es im Mittelstandswettbewerb weiter? 12 Regionaljurys und eine Abschlussjury wählen nun die Besten unter den Nominierten aus. Pro Wettbewerbsregion können bis zu fünf Finalisten und drei Preisträger gekürt werden. Zusätzlich gibt es bundesweite Sonderpreise, die im Herbst auf der Bundesgala in Düsseldorf verliehen werden.

Das Autohaus Deymann: Ein Name – Zwei Marken

Seit nun 50 Jahren das Autohaus Ihres Vertrauens für die Marken Mazda und Ford. Als Monika und Reinhold Deymann 1975 mit einer FANAL-Tankstelle an der Emmelner Straße in Haren startete, ahnte noch keiner welche Entwicklung dieser Betrieb erleben wird. Durch kundenorientierten Service und Ausbau des Angebotes wurde aus einer Tankstelle schon schnell eine Kfz-Werkstatt mit Fahrzeughandel und inzwischen ein familiengeführtes Autohaus mit riesigen Gebrauchtwagenpark auf über 1000 qm Ausstellungsfläche.

Mit dem Einstieg der Söhne Uwe und Michael Deymann wurden noch viele weitere neue Projekte umgesetzt.

