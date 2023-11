Einer für alle: Universeller Gleitschienenschließer ECO Newton FTS III

Gleitschienen-Türschließer für alle vier Einbausituationen

Der Gleitschienenschließer FTS III reklamiert eine besondere Zielgruppe für sich. Er wurde nicht nur für die Objekttür, sondern vor allem für den Türenbauer entwickelt. Bei der Montage von Freilauf-Türschließern an Objekttüren gibt es vier Möglichkeiten, den Türschließer einzubauen. Und es gilt das viel zitierte Murphy“sche Gesetz, nach dem das Marmeladenbrot wenn schon dann immer auf die Marmeladenseite fällt. Übertragen auf den Türschließer heißt das: Der Monteur hat in der Regel die falsche Variante des Türschließers dabei und die richtige möglicherweise gar nicht auf Lager, was den Bauablauf erheblich verzögern kann.

Baustellen werden „just in time“ getaktet. Wenn das richtige Bauteil nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, gibt es erhebliche Probleme. Und wenn es sich dann auch noch um eine eher selten verwendete Türschließer-Variante handelt, kann es schon mal zu erheblichen Bauverzögerungen kommen. Kein gutes Bild, das die Firma beim Planer und Bauherrn hinterlässt. Und von wegen: Im Plan war eine ganz andere Einbausituation vorgesehen – die Realität ist für die Problemlösung entscheidend, nicht der Plan.

Radikale Vereinfachung der Produktvarianten und der Lagerhaltung: Mit dem Türschließer ECO Newton FTS III hat ECO Schulte jetzt einen Freilauftürschließer im Markt, der sowohl alle vier Montagepositionen (Bandseite und Bandgegenseite, Kopfmontage und Türblattmontage) abdeckt und gleichzeitig eine durchgängige Freilauffunktion integriert hat, die bereits ab 1° Türöffnungswinkel aktiviert wird. Den Türschließer, der alle Einbausituationen abdeckt, gibt es in den Größen EN 3 bis 6. Das reduzierte Sortiment verringert Lagerkosten und Fehlerquellen, sorgt für reibungslose Abläufe auf der Baustelle und vermindert den Aufwand für Lagerhaltung sowie die Kapitalbindung erheblich.

Das gute Gefühl, immer den richtigen Türschließer im Bully zu haben, steigert die Arbeitsqualität: Lagerhaltung, Arbeitsvorbereitung und Montage vor Ort gehen leichter von der Hand und produzieren zufriedene Kunden. Die Einfachheit und Universalität des Produkts erleichtern es, einen guten Job zu machen, ersparen viel Ärger und verschaffen dem Kunden einen kompetenten Auftritt.

ECO Schulte ist ein System-Spezialist für Hard- und Software an der Tür. Das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen entwickelt und fertigt hochwertige Beschläge, Türschließer, Bänder sowie Panik-, Schloss- und Verriegelungssysteme. An den Standorten Menden, Luckenwalde (Deutschland) und Zhuhai (China) werden aus verschiedensten Materialien wie Kunststoff, Leichtmetall, Edelstahl und Messing ganzheitliche Systeme rund um die Tür produziert. Ausführliche Informationen zu ECO Schulte und seinen Produkten finden Sie unter www.eco-schulte.de

