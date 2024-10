Eines der besten Resorts im Indischen Ozean: The St. Regis Maldives Vommuli Resort wurde mit dem Conde Nast Traveler Readers“ Choice Award 2024 ausgez

Die Leser des US-Reisemagazins haben das Ultra-Luxus-Resort auf den Malediven zum fünften Mal in Folge unter die TOP 20 gewählt.

Das amerikanische Luxus- und Lifestyle-Reisemagazin Conde Nast Traveler hat besten Reiseziele weltweit ausgezeichnet: Zu den Gewinnern des diesjährigen Readers“ Choice Awards gehört auch das The St. Regis Maldives Vommuli Resort. Das exklusive Luxus-Resort wurde in der Kategorie „Top 20 Resorts im Indischen Ozean“ auf Platz acht gewählt.

Mehr als 575.000 Leser von Conde Nast Traveler aus den USA haben ihre Reisen bewertet und somit einen umfassenden Einblick in die Orte gegeben, die sie gerne erneut besuchen möchten. Die Readers“ Choice Awards, die als die längsten und prestigeträchtigsten Auszeichnungen der Reisebranche gelten, sind das ultimative Symbol und die Anerkennung für Exzellenz im Reise-Sektor. Die vollständige Liste der Gewinner ist hier zu finden.

„Wir fühlen uns geehrt, dass The St. Regis Maldives Vommuli Resort erneut von den Lesern von Conde Nast Traveler als eines der zehn besten Resorts im Indischen Ozean ausgezeichnet wurde“, sagte Vincent Pauchon, General Manager des The St. Regis Maldives Vommuli Resorts. „Diese wiederholte Auszeichnung bekräftigt unser Engagement, intuitiven Luxusservice zu bieten und unvergessliche Erinnerungen in einer exquisiten Umgebung zu schaffen, die in der Welt ihresgleichen sucht.“

Das The St. Regis Maldives Vommuli Resort ist das erste St. Regis Resort, das auf einer privaten Naturinsel liegt und Reisende in eine authentische und wunderschöne Umgebung eintauchen lässt. Feinster Luxus, Design und Raffinesse machen den Aufenthalt hier zu einem besonderen Erlebnis. In einer unberührten tropischen Landschaft, umgeben von glitzerndem Sand und dem Indischen Ozean, lädt das The St. Regis Maldives Vommuli Resort die Reisenden in ein exklusives Paradies ein, das von exquisiten Momenten geprägt ist.

Die Readers“ Choice Awards 2024 sind auf der Website von Conde Nast Traveler unter cntraveler.com/rca veröffentlicht und werden außerdem in der November-Ausgabe des Magazins gefeiert.

