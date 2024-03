Einfach Erfolgreich in 4 Minuten

Hajo Sandschneider triumphiert beim Internationalen Speakers Slam in Mastershausen

Ein Event der Extraklasse

Der renommierte internationale Speakers Slam, bekannt für seine anspruchsvollen Wettbewerbe in der Welt der Rhetorik und öffentlichen Rede, fand am vergangenen Donnerstag in der Medienstadt Mastershausen statt. Dieses Event zieht regelmäßig Experten und Redner aus der ganzen Welt an und hat bereits in Städten wie München, Hamburg, Düsseldorf, Wien, New York, Dubai und Miami stattgefunden. Bei diesem prestigeträchtigen Wettbewerb treten Teilnehmer aus verschiedenen Fachgebieten und Kulturen in einem anspruchsvollen rhetorischen Wettkampf gegeneinander an. Dieses Mal waren beispielsweise Olympioniken, Welt- und Europameister, brillante Ingenieure und weitere Koryphäen mit dabei. Mit einer begrenzten Anzahl von Startplätzen und einer langen Warteliste gilt die Teilnahme am Speakers Slam als große Ehre für jeden Redner.

Unter den herausragenden Teilnehmern aus 21 Ländern und vier Kontinenten war auch der Wahl-Paderborner Hajo Sandschneider vertreten. Bekannt als Experte für Kommunikation und Wirksamkeit, hat sich Sandschneider international einen Namen gemacht und selbst schon auf Bühnen in Europa, Asien und Nordamerika das Publikum erreicht und den verdienten Applaus eingeheimst. Sein Talent und seine Erfahrung in der Kommunikation machen ihn zu einem geschätzten Experten, Trainer, Berater und mittlerweile auch Host des Einfach Erfolgreich Podcast.

Sandschneiders trat mit seinem Beitrag, „Wirksame Kommunikation macht einfach erfolgreich“ an, einem – dem 4-minütigen Format geschuldet kurzem Auszug seiner gleichnamigen Signature Keynote. Es war, man kann es wohl so ausdrücken, eines der Highlights des Abends. Er trat in allen Vorentscheidungen im harten Ausschlussverfahren durch und beeindruckte in der Finalrunde nicht nur das Publikum, sondern überzeugte auch die Jury mit seinem mitreißenden Vortrag. Der Applaus war so stark, dass der Applausmesser mehrmals Werte von über 100 dB anzeigte – ein klarer Beweis für die Begeisterung und Anerkennung der Zuhörer. Diese herausragende Leistung wurde sogar ausgezeichnet mit dem Excellence Award Deutschlands – viele Stimmen haben gesagt: dies sei „sehr berechtigt“. Überreicht wurde ihm der Award bei einem Gala-Abend von niemand geringerem als Hermann Scherer, einem der Mitausrichter und wohl erfahrensten Speaker in Deutschland. Überwältigt von seinem Erfolg, äußerte sich Sandschneider glücklich und sichtlich überwältigt: „Das ist der absolute Wahnsinn! Als Experte für Kommunikation weiß ich natürlich, wie machtvoll Worte sein können, doch das hier – ich finde gerade keine anderen Worte – ist der absolute Hammer und haut mich gerade einfach nur um.“

Sandschneiders Triumph beim internationalen Speakers Slam ist nicht nur ein persönlicher Erfolg, sondern auch ein Beleg für die Bedeutung effektiver Kommunikation in unserer Gesellschaft und ein Zeichen dafür, welche Talente unsere Region immer wieder hervorbringt.

Erfolg beginnt im Kopf und damit im eigenen Denken. Gedanken werden durch Kommunikation vermittelt. Für die eigene Wirksamkeit sind dienliche Gedanken und Vorstellungen gepaart mit überzeugenden kommunikativen Fähigkeiten wichtige Voraussetzungen. Wir veredeln Persönlichkeiten in Führung, Verkauf und Teams und helfen Ihnen, durch Wirksame Kommunikation einfach erfolgreich zu sein.

