Einfach sicher. Arbeiten mit Testo-Messtechnik.

Testo unterstützt Fachkräfte mit smarter Messtechnik für mehr Arbeitssicherheit.

Einfach sicher. Arbeitsschutz für das ganze Team.

Testo setzt sich dafür ein, dass jeder Fachhandwerker bei der Arbeit an CO-Quellen geschützt ist. Deshalb gibt es im Zeitraum vom 01.09. bis 31.12.2025 einen oder mehrere SGT CO Warner kostenfrei dazu:

– ab einem Einkaufswert von 1.250 Euro = 1 CO-Warner

– ab einem Einkaufswert von 2.000 Euro = 2 CO-Warner

– ab einem Einkaufswert von 3.000 Euro = 2 CO-Warner

Ganz gleich, ob beim Kauf eines Abgasanalysegeräts wie dem testo 300 oder anderer Produkte – wer in präzise Messtechnik investiert, erhält den Personenschutz im Hosentaschenformat mit dazu.

Der tragbare Einweg-Einzelgasdetektor SGT CO Warner erkennt zuverlässig gefährliches Kohlenmonoxid (CO) in der Umgebungsluft und warnt den Benutzer bei Überschreitung der Alarmschwelle per LED, Vibration und Signalton. Gerade bei Arbeiten an gas- oder ölbetriebenen Heizungsanlagen oder in schlecht belüfteten Technikräumen kann dies im Ernstfall Leben retten.

Einfach sicher. Gasleckortung mit ATEX-Schutz.

Neben dem Schutz vor Kohlenmonoxid ist auch die zuverlässige Erkennung brennbarer Gase ein zentraler Aspekt im SHK-Alltag. Das Gaslecksuchgerät testo 316-EX ist speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt und erkennt Methan, Propan und Wasserstoff präzise – wahlweise in ppm oder Vol.%. Mit ATEX-Zulassung (2014/34/EU) erfüllt das Gerät höchste Sicherheitsanforderungen – und ist bis 31.12.2025 zum attraktiven Aktionspreis von 399 Euro verfügbar.

Einfach sicher. Messtechnik für brennbare Kältemittel.

Beim Einsatz brennbarer Kältemittel wie Propan (A3) oder A2L-Gasen unterstützt Testo mit einem durchdachten Produkt-Portfolio, das gemeinsam mit der testo Smart App sichere und präzise Kältearbeiten ermöglicht.

Mehr Informationen: www.testo.de/einfach-sicher

Die Testo SE & Co. KGaA mit Hauptsitz im Hochschwarzwald ist weltweit führend im Bereich portabler und stationärer Messlösungen. In 37 Tochtergesellschaften rund um den Globus forschen, entwickeln, produzieren und vermarkten rund 3.900 Mitarbeiter für das Hightech-Unternehmen.

Firmenkontakt

Testo SE & Co. KGaA

Philippe Ruß

Celsiusstr. 2

79822 Titisee-Neustadt

07653 681-700



https://www.testo.com/de-DE/

Pressekontakt

Testo SE & Co. KGaA

Philippe Ruß

Celsiusstr. 2

79822 Titisee-Neustadt

07653 681-700



https://www.testo.com/de-DE/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.