Einfach, sicher, schnell: x-net vormontierter Verteilerschrank mit neuer Regelleiste profi

Effizienz und Zeitersparnis bei Bestellung sowie Montage

Mit den neuen x-net vormontierten und fertigverdrahteten Verteilerschränken sowie der neuen Regelleiste profi (für den automatischen hydraulischen Abgleich) vereinfacht Kermi die Installation im Segment der Flächenheizung/-kühlung enorm: Angefangen beim Bestellvorgang über die Montage bis hin zur Inbetriebnahme und Dokumentation. Bei jedem Schritt lässt sich effektiv wertvolle Zeit sparen.

Die Vielfalt des x-net Portfolios der Flächenheizung/-kühlung bietet bei unterschiedlichsten Anforderungen und Einbausituationen die passende Lösung, für Neubau oder auch speziell für die Renovierung: Egal, ob Trocken-, Dünnschicht- oder clip-System, Wandheizung oder Klettpanel, Wohnungsstationen oder clevere System- und Zubehör-Komponenten.

Für eine besonders einfache, sichere und schnelle Installation stellt Kermi nun neu den komplett vormontierten und fertig verdrahteten x-net Verteilerschrank vor. In der Kombination mit der optional integrierten, neuen Regelleiste profi und der Inbetriebnahme per App ergeben sich vielfältige Vorteile im gesamten Bestell- und Installationsprozess.

Einfach & flexibel – Bestellen leicht gemacht

Mit dem neuen x-net vormontierten Verteilerschrank können Fachpartner nun ganz bequem ein fertiges Set ordern, bestehend aus Verteilerschrank, Heizkreisverteiler, Zubehör und Regelung – ganz ohne individuelle Artikelsuche. Dafür steht über das Kermi-Downloadcenter künftig eine übersichtliche, selbsterklärende Bestellhilfe zur Verfügung: Einfach Wunschausstattung wählen und Montageort für den einzelnen Schrank angeben – fertig.

Auch ein Belegungsplan ist zur Bestellung nicht mehr notwendig. Denn die optional im Verteilerschrank vormontierte neue Regelleiste profi erlaubt es, die Stellantriebe den Raumtemperatur-Reglern frei zuzuordnen – mittels App sowie NFC-Technik und auch ohne Spannungsversorgung der Regelleisten. Dabei können zudem flexibel, je nach Bedarf, mehrere Stellantriebe zu den Raumreglern zugeordnet werden.

Schnelle, sichere Montage – inklusive hydraulischer Abgleich

Geliefert wird der neue Verteilerschrank mit komplett vormontierten und fertigverdrahteten Komponenten. Das verkürzt einerseits vor allem die Installationszeit effektiv um bis zu 30 Minuten und schließt andererseits auch eventuelle Montagefehler aus. Durch die First Open Funktion ist das Spülen und Funktionsheizen mit montierten Stellantrieben sichergestellt: Das spart pro Heizkreis weitere wertvolle Minuten.

Für zusätzliche Ausführungssicherheit und optimale Effizienz sorgt die neue Regelleiste profi. Sie ist als optionaler Baustein im vorkonfektionierten Set wählbar und inkludiert den automatischen hydraulischen Abgleich – TÜV-zertifiziert und den Vorgaben des GEG 2024 entsprechend. Auch die Eingänge für C/O-Signal, Taupunktwächter, Pumpen- und Zeitsteuerung sind bereits integriert. Praktisch für eine ordnungsgemäße Dokumentation und allzeit flexibel im Zugriff: Über die Inbetriebnahme-App ist die Stellantriebs-Zuordnung als PDF-Dokument archivierbar und kann somit bspw. auch ausgedruckt im Verteilerschrank aufbewahrt werden. Weiterhin lassen sich die gewählten Einstellungen der Regelleiste profi auch mittels Vorlagedatei direkt aufspielen – eine wesentliche Zeitersparnis im Inbetriebnahmeprozess, speziell im Geschosswohnungsbau bei identischen Wohneinheiten.

Zudem noch ein Nachhaltigkeitsvorteil: Durch den hohen Vorfertigungsgrad der aktuellen x-net Neuheit reduzieren sich Transportvolumen und Verpackungsmüll um etwa 35 Prozent.

Als Unternehmen der Arbonia AG und international ausgerichteter Produzent zählen wir heute zu den führenden Herstellern in Europa, sowohl im Heiztechnik – als auch im Duschbereich. Mit ca. 1300 Mitarbeitern am Hauptsitz in Niederbayern, zwei Produktionsstandorten und weltweiter Marktpräsenz. Mit hochwertigen Produkten, schrittmachender Fertigungstechnik, motivierten Mitarbeitern und einer klaren Zielsetzung: innovative Lösungen, trendsetzendes Design, höchste Qualität, Funktionalität, Komfort und Zuverlässigkeit in bestmöglichen Einklang zu bringen.

Bildquelle: Kermi GmbH