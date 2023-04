Einfach und schnell zum Bootsführerschein: So geht’s!

Abhängig von ihrer Größe, der Dauer oder dem Zweck ihrer Fahrten sind viele Boote mit Funkgeräten ausgestattet. Doch nicht jeder darf sie einfach so bedienen. Eine Nutzung ohne offizielle Erlaubnis ist gesetzlich verboten und kann erhebliche Strafen nach sich ziehen. Dank Bootsschule1® lässt sich schnell und flexibel Abhilfe schaffen. Mit ihrem vierten Produkt bietet die erste volldigitale Online-Bootsschule ab sofort einen SRC-Funkschein an. Das hochwertige Smart-Learning-Programm garantiert auch Einsteigern ein erfolgreiches Prüfungsergebnis. So können Interessenten schon im Sommer vom Boot aus störungsfrei funken.

Prüfung bestehen garantiert!

Vom Wasser aus erscheint die Welt in einer anderen Perspektive. Diese Erfahrung auf möglichst einfache Weise auch anderen zu ermöglichen, führte 2022 zur Gründung der Bootsschule1. Mit ihren hochwertigen Komplettangeboten gewährleisten die erfahrenen und leidenschaftlichen Wassersportler nicht nur sichere und praxisnahe Ausbildungen. Sie garantieren sogar das Bestehen der Prüfung – selbst Aspiranten ohne jegliche Vorkenntnisse. Dank des digitalen Unterrichts inklusive persönlichem Ansprechpartner sind Kursteilnehmer zeitlich und örtlich flexibel. Mehr als 100 Standorte deutschlandweit stehen für Praxisstunden und Prüfung offen.

Der SRC-Führerschein

Bislang enthielt die Produktpalette des innovativen Start-ups Bootsführerscheine für See und Binnen sowie ein Bodenseeschifferpatent. Neu mit dabei ist nun der SRC-Funkschein. Die englische Abkürzung SRC steht für Short Range Certificate. Dieses ist in Deutschland als beschränkt gültiges Funkbetriebszeugnis bekannt. Dahinter verbirgt sich die offizielle Berechtigung zur Bedienung von Funkdiensten im internationalen Seenot- und Sicherheitsfunksystem für Ultrakurzwellen. Einmal bestanden, ist die Lizenz weltweit und zeitlich unbegrenzt gültig. Wer als Motorbootfahrer oder Segler über den SCR-Bootsführerschein verfügt, benötigt keine weiteren Funkzeugnisse.

Entsprechend genau werden die Kenntnisse der Prüflinge kontrolliert. Dank Bootsschule1 muss sich niemand vor dem Abschlusstest fürchten. Denn die Vorbereitung enthält alle insgesamt 27 Seefunktexte, aus denen einer für den ersten Aufgabenteil gewählt wird. Hier warten Übersetzungen vom Englischen ins Deutsche und umgekehrt. Die Einsichtnahme in alle offiziellen SRC-Prufungsbögen erlaubt die problemlose Beantwortung der erforderlichen 19 von 24 Multiple-Choice-Fragen. Und selbstverständlich wird auch die Handhabung des Funkgerates ausführlich einstudiert, um die sieben praktischen Aufgabenstellungen brillant zu meistern.

Unkompliziert, dabei äußerst fundiert und absolut sicher. Auf diesen Pfeilern beruhen sämtliche Lizenzen zur Steuerung eines Bootes oder Funkgerätes bei der Bootsschule1. Mit ihren Full-HD-Videos liefert die erste digitale Bootsschule einzigartige Smart-Learn-Programme. Prüfungssimulatoren, wertvolle Exkurse, ein umfangreiches Willkommenspaket und selbstverständlich persönliche Beratung runden das außergewöhnliche Komplettprogramm ab. Die ausschließlich ausgezeichneten Bewertungen wundern daher nicht. Schon bald werden weitere zur SCR-Funkscheinausbildung folgen. Garantiert.

