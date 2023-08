Einfach und sicher bezahlen: Edenred führt Apple Pay für Ticket Plus® City ein

Edenred, der führende Anbieter für Gutscheinkarten und Payment Solutions für Mitarbeitende, ermöglicht für alle Ticket Plus® City Karten in neuem vertikalem Design eine weitere Bezahlmöglichkeit: Apple Pay. Das moderne Zahlungssystem für hauseigene Apple Geräte ermöglicht mobiles und kontaktloses Bezahlen – schnell und bequem ohne Bankkarte oder Bargeld. Sicherheit und Datenschutz haben dabei höchste Priorität.

München – Der regelmäßige Einkauf, das Mittagessen im Lieblingsrestaurant oder die Shoppingtour in der Stadt: Die Ticket Plus® City Karte von Edenred kann je nach Region bei circa 7.000 Akzeptanzstellen eingesetzt werden. So wird das Bezahlen mit der wiederaufladbaren Gutscheinkarte, die Mitarbeitende von ihrem Arbeitgeber als Benefit erhalten, noch einfacher und schneller. Denn Edenred setzt seine Digitalisierungsstrategie konsequent fort. So kann mit allen Ticket Plus® City Karten im neuen vertikalen Design ab sofort mit Apple Pay bezahlt werden. Für Kund:innen ein echter Mehrwert: Ihren Geldbeutel und ihre physische Gutscheinkarte brauchen sie dank der mobilen Bezahlmethode nicht mehr zwingend beim Einkaufen bei sich zu tragen.

Mit der Einführung von Apple Pay setzt Edenred den nächsten Meilenstein in seiner Benefit Historie: Von Einführung der Ticket Plus® Karte als erste wiederaufladbare Gutscheinkarte im Jahr 2009 bis hin zur online Sachbezugslösung MeinGutschein und der Bereitstellung einer flexiblen digitalen Benefit-Plattform im Jahr 2021. Als führender Anbieter von Prepaid-Dienstleistungen für Unternehmen bleibt Edenred auch mit der Einführung mobiler Bezahlmöglichkeiten Pionier auf dem deutschen Markt.

Sicherheit und Datenschutz: das Herzstück des mobilen Zahlens

Sicherheit und Datenschutz stehen bei Apple Pay an erster Stelle. So werden bei der Bezahlung die Kartennummern der hinterlegten Kredit- oder Debitkarten weder auf dem Endgerät noch auf dem Apple Server gespeichert. Stattdessen wird jedem Device eine spezifische Kontonummer zugewiesen, die verschlüsselt auf dem Gerät gespeichert wird. Jeder Einkauf mit Apple Pay ist dank Face ID, Touch ID oder einem Gerätepasscode sowie einem einmaligen Sicherheitscode sicher.

Apple Pay: kontaktlos, sicher und bequem bezahlen

Apple Pay wird im Einzelhandel, in Restaurants, Tankstellen und lokalen Geschäften akzeptiert: überall dort, wo kontaktloses Bezahlen möglich ist. Dafür wird einfach das persönliche Apple Device an ein NFC-fähiges Zahlungsterminal gehalten und schon ist der Einkauf bezahlt. Apple Pay lässt sich über die Wallet-App ganz leicht einrichten. Sobald ein:e Nutzer:in eine Debit- oder Kreditkarte hinzugefügt hat, kann Apple Pay direkt eingesetzt werden.

Weitere Informationen zu Apple Pay finden Sie unter: https://www.apple.com/de/apple-pay/

Für weitere Informationen über die Einführung von Apple Pay mit der Ticket Plus® City Card besuchen Sie: https://online.edenred.de/apple-pay

Weitere Informationen zu Ticket Plus® City Karte finden Sie unter: https://www.edenred.de/ticket-plus-city/

Über Edenred

Edenred ist eine führende digitale Service- und Zahlungsplattform und der tägliche Begleiter für Menschen bei der Arbeit. Das Unternehmen bringt über 60 Millionen Nutzer und mehr als 2 Millionen Partnerhändler in 45 Ländern mit fast 1 Million Firmenkunden zusammen.

Edenred bietet zweckgebundene Zahlungslösungen für Lebensmittel (z. B. Essensgutscheine), Incentives (z. B. Geschenkgutscheine, Plattformen für Mitarbeiterengagement), Mobilität (z. B. für die Bereiche Multi-Energie, Wartung, Maut- und Parkgebühren sowie Lösungen für Pendler) und Unternehmenszahlungen (z. B. virtuelle Karten). Getreu dem Leitbild der Edenred-Gruppe „Enrich connections. For Good.“ steigern diese Lösungen das Wohlbefinden und die Kaufkraft der Nutzer, verbessern die Attraktivität und Effizienz der Unternehmen und beleben den Arbeitsmarkt und die lokale Wirtschaft. Darüber hinaus unterstützen sie den Zugang zu gesünderer Ernährung sowie zu umweltfreundlicheren Produkten und sanfterer Mobilität.

Die 12.000 Mitarbeiter setzen sich dafür ein, die Arbeitswelt für alle zu einem vernetzten Ökosystem zu machen, das sicherer, effizienter und benutzerfreundlicher ist.

Im Jahr 2022 erzielte die Gruppe dank ihres globalen Technologie-Vorsprungs einen Umsatz in Höhe von rund 38 Milliarden Euro, der in erster Linie durch mobile Apps, Online-Plattformen und das Kartengeschäft generiert wurde.

Edenred ist an der Euronext-Börse in Paris notiert und in den folgenden Indizes vertreten: CAC 40, CAC 40 ESG, CAC Large 60, Euronext 100, Euronext Tech Leaders, FTSE4Good and MSCI Europe.

Edenred Deutschland verbindet ca. 1,5 Millionen Nutzer und mehr als 47.000 Firmenkunden deutschlandweit.

Edenred Deutschland fand fünf Mal in Folge Aufnahme in die Top 100-Arbeitgeber Deutschlands und erhielt in Bayern vier Mal das Qualitätssiegel „Bayerns Beste Arbeitgeber“ – beides Auszeichnungen des Great Place to Work® Institutes. Edenred ist Logib-D geprüft (Lohngleichheit der Geschlechter) und hat sich schon 2012 den Werten der „Charta der Vielfalt“ verschrieben.

www.edenred.de

Folgen Sie Edenred Deutschland auf Twitter und Instagram:

@Edenred_D, #edenredgermany

Die im Pressetext erwähnten und verwendeten Marken und Logos sind von EDENRED S.A., Filialbetrieben oder Dritten geführte und eingetragene Markenzeichen. Sie dürfen nicht ohne schriftliche Einverständniserklärung der rechtmäßigen Besitzer zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.

