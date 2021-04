Einfacher gehen warme Füße im Bad wirklich nicht

Mit den innovativen OSNATHERM Flächenheizungen im praktischen Do-It-Yourself Komplettset

Im modernen Badezimmer heißt es heutzutage: Platz & Raum intelligent nutzen und mit wenig Aufwand für größtmöglichen Komfort und Ästhetik sorgen. Doch wie erreicht man ein angenehmes Badezimmerklima, wenn Wasserrohre, schwere Heizkörper und große Fußbodenaufbauhöhen nicht in Frage kommen?

Gerade im Badezimmer ist fröstelnde Kälte besonders unangenehm. Hier halten wir uns meist nur leicht oder ganz unbekleidet auf, und treten nach einer heißen Dusche mit nasser Haut und nackten Füßen auf kalte Fliesen. Aber nicht alle Badezimmer können einfach an bestehende Zentralheizsysteme angeschlossen werden.

Material- und Installationskosten sowie die baulichen Anpassungen im Bad (Fußbodenaufbauhöhe, Türabschleifen usw.) sind bei herkömmlichen Fußbodenheizungen nicht unerheblich.

Doch jetzt muss niemand mehr auf warme Füße im Bad verzichten: Mit einer OSNATHERM Fußbodenheizung können Fußboden und Raumklima im Badezimmer behaglich temperiert werden. Nicht nur das: im Komplettset für den Heimwerker ist diese nur 1,2mm dünne Heizmatte im Handumdrehen selbst installiert, und dabei mit 24 Volt Niederspannung auch für Laien völlig feuchtraum- und badezimmersicher.

Und noch etwas: Was die OSNATHERM Flächenheizung von elektrischen 230V Heizmatten mit herkömmlichen Kupferleitbahnen unterscheidet ist eine elektrisch leitende, weniger als 1mm dünne Nano-Carbon-Dispersion. Diese ist 1000x leitfähiger als Kupfer ist und damit bis zu 40% effizienter im Stromverbrauch.

Unter Fliesen verlegt punktet die Flächenheizung mit schnellen Aufwärmzeiten und erreicht bis zu 30 Grad Wärme, wobei gewünschte Temperatur und Tageszeiten kinderleicht über ein intelligentes Funktraumthermostat programmiert und gesteuert werden.

Die Do-it-Yourself Verlegung unter Fliesen oder anderen Fußböden, sowie der Anschluss an Netzstrom und Thermostat ist für Heimwerker (oder auch für einen Fliesenleger) in ein paar einfachen Schritten spielend leicht zu erledigen, und in einer detaillierten Montageanleitung Schritt-für-Schritt erklärt.

Und noch ein großer Plus-Punkt im Vergleich zu wassergeführten Heizungen: Die OSNATHERM Fußbodenheizung ist komplett wartungsfrei.

Fazit: Für den größtmöglichen Komfort im Badezimmer ist eine elektrische Flächenheizung die ideale Lösung, da sie leicht auch mit einfachem handwerklichen Geschick ohne große Kosten und Aufwand installiert werden kann. Das besondere an der OSNATHERM Flächenheizung ist die feuchtraumsichere 24V Niederspannung und das effiziente Wärmeverhalten der modernen, wartungsfreien Carbon-Nano-Technologie. In drei praktischen Komplettsets (bis 4m2, 6m2 und 8m2) sind alle für Installation und Betrieb notwendigen Komponenten sowie eine Installationsanleitung enthalten.

Natürlich ist die OSNATHERM Flächenheizung nicht nur im Bad ideal: Auch im Büro, Kinderzimmer, Dachboden, Keller, Hobbyraum oder Gartenhaus dient sie, in Wand oder Fußboden verlegt, als praktische Zusatzheizung.

Jetzt im CONRAD ELECTRONIC Onlineshop erhältlich

Die OSNATHERM 24V Flächenheizung für das Bad ist jetzt in drei praktischen Komplettsets bei Conrad Electronic erhältlich: https://www.conrad.de/de/marken/osnatherm.html

Die OSNATECH GmbH ist Entwickler und Lieferant von Energietechnik, mit Sitz Bissendorf im Kreis Osnabrück.

OSNATHERM ist die erneuerbare Heizungs- und Wärmeproduktmarke der OSNATECH GmbH.

