Haarverlängerungen von Laurea jetzt im Coiffeur Team Laurentius in Bonn erhältlich

Bonn, 13. Juni 2024 – Das Coiffeur Team Laurentius freut sich, die Einführung der innovativen Haarverlängerungen von Laurea bekannt zu geben. Mit der „Natural Hairline Boost“-Technik bietet Laurea eine revolutionäre Lösung, die für natürliche Fülle und unsichtbare Integration sorgt.

Laurea Extensions zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Flachheit und Zartheit aus, wodurch sie sich nahtlos in das Eigenhaar einfügen. Sie sind speziell für feines Haar entwickelt und bieten maximalen Komfort und Langlebigkeit. Dank der schonenden Anbringung ohne Hitze und Kleber bleibt das natürliche Haar unbeschädigt.

„Mit Laurea Extensions können unsere Kunden ihren Traum von vollem, natürlichem Haar verwirklichen,“ sagt das Coiffeur Team Laurentius. „Wir freuen uns, diese hochwertige und innovative Haarverlängerungslösung anbieten zu können.“

Für weitere Informationen und Terminvereinbarungen besuchen Sie bitte Coiffeur Team Laurentius oder kontaktieren Sie uns direkt.

Leidenschaft – Herzblut – Perfektionismuss – 100% Kundenzufriedenheit, wird bei Laurentius gelebt. Kürzlich erst noch von der Zeitschrift myself in die Riege der besten 5 Friseursalons in Köln und Bonn gewählt.

Das Team wurde 2013 gegründet und hat sich innerhalb kürzester Zeit an die Spitze der Top Salons in Bonn und Köln gearbeitet.

Das Coiffeur Team Laurentius aus Bonn steht für exzellente Friseurdienstleistungen und herausragenden Kundenservice. Spezialisiert auf Haarverlängerungen, bietet das Team innovative Lösungen wie die hochwertigen Extensions von Laurea, oder Haarverlängerungen vom Weltmarktführer Great Lengths. Laurea Extensions zeichnen sich durch ihre Natürlichkeit und nahtlose Integration ins Eigenhaar aus, was besonders für feines Haar von Vorteil ist. Mit der „Natural Hairline Boost“-Technik gewährleistet das Coiffeur Team Laurentius seinen Kunden nicht nur beeindruckendes Volumen und Länge, sondern auch eine schonende Anwendung, die das natürliche Haar schützt und pflegt.

Besuchen Sie uns und erleben Sie die Kunst der Haarverlängerung auf höchstem Niveau.

Kontakt

Coiffeur Team Laurentius

Marjam Laurentius

Budapester Straße 10

53111 Bonn

022898149078



http://www.laurentius.com

