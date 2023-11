Einführungsrabatt 20 % für den neuen Seniorenassistentenlehrgang der HELP Akademie

mit allen Inhalten der Verordnung zum Alltagsbegleiter nach § 45a SGB XI!

Wir freuen uns, Ihnen unseren brandneuen HELP Seniorenassistenten- Lehrgang mit den integrierten Inhalten der Weiterbildung zum Alltagsbegleiter, oder auch Betreuungsassistenten genannt, gemäß § 45a SGB XI vorstellen zu dürfen.

Dieser Lehrgang ist darauf ausgerichtet, Senioren in ihrer Alltagsbewältigung und auch deren Angehörige zu unterstützen und eine bessere Lebensqualität zu ermöglichen. Dabei spielt die fachliche Qualifikation eine entscheidende Rolle, um den steigenden Bedarf an professioneller Seniorenbetreuung zu decken.

Um den Start des neu konzipierten Seniorenassistenten-Lehrgangs der HELP Akademie zum Frühjahr 2024 gebührend zu feiern, bieten wir Ihnen ab sofort einen exklusiven Einführungsrabatt.

Dies ist Ihre Chance, in die Welt der Seniorenassistenz zu starten und gleichzeitig Geld zu sparen!

Unser einmaliges Einführungsangebot:

25% Rabatt auf die Kursgebühren für den ersten Seniorenassistenten-Lehrgang in 2024. Also nur 2.100,00 EUR für zwei zertifizierte Abschlüsse in einem Lehrgang.

Frühbucherbonus: Sichern Sie sich weitere 100,00 EUR Rabatt, wenn Sie sich bis 31.12.2023 anmelden (spätester Eingang der Anmeldung bei uns) und Komplettzahlung gewählt haben.

Flexible Ratenzahlung: Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, die Kursgebühren bequem in zwei Raten, trotz Sonderkonditionen, bis spätestens 3 Wochen vor Lehrgangsbeginn (2. Rate), zu begleichen.

Dieses Angebot ersetzt die aktuell gültige Preisliste für den 1. Seniorenassistenten-Lehrgang in 2024 mit Beginn 13.03.2024

Warum unser Seniorenassistentenlehrgang?

2 Abschlüsse in einem Lehrgang – zertifiziert und praxisnah: Unsere Ausbildung erfüllt alle Anforderungen gemäß dem TÜV geprüften Lehrplan zum „Experten & Gesellschafter in der Seniorenassistenz sowie gleichzeitig alle Anforderungen der Richlinie des Alltagsbegleiters nach § 45a SGB XI und ist somit zertifiziert und praxisnah gestaltet.

Erfahrene, hochqualifizierte Dozenten: Unsere Dozenten verfügen über langjährige Erfahrung in ihren Unterrichtsbereichen und vermitteln Ihnen wertvolles Wissen.

Perfekte Karrierechancen: Mit Ihrer doppelten Qualifikation sind Sie gefragt in einem täglich wachsenden Arbeitsmarkt.

Nehmen Sie sich die Zeit, um sich mit der HELP-Akademie weiterzubilden und einen wertvollen Beitrag zur Lebensqualität, Mobilität und Lebensfreude älterer Menschen zu leisten.

Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich unseren Einführungsrabatt!

Ihre Chance, Ihre Zukunft zu gestalten, beginnt jetzt!

Wir stehen Ihnen gerne für alle Fragen und Anmeldungen zur Verfügung und freuen uns von Ihne zu hören:

info@help-akademie.de und T: 089-215450-20

Die Help-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

