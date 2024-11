Einladung: Eröffnung des neuen Showrooms von AMBIVALENZ

Wir laden Sie zur Eröffnung unseres Showrooms in Berlin ein, wo wir Ihnen zeigen, wie vielseitig und anpassungsfähig modernes Wohnen sein kann.

Berlin, 6. November 2024 – Das Berliner Möbel-Label AMBIVALENZ freut sich, Ihnen ein flexibles Zuhause für flexible Möbel vorstellen zu dürfen – und zwar live! Wir laden Sie herzlich zur Eröffnung unseres neuen Showrooms in Berlin ein, wo wir am 15. November 2024 ab 16:00 Uhr zeigen, wie vielseitig und anpassungsfähig modernes Wohnen sein kann. AMBIVALENZ steht für Möbeldesigns, die nicht nur Räume sparen, sondern neue Räume schaffen – perfekt für die heutige Lebensweise, die sich täglich neu erfindet.

AMBIVALENZ zum Anfassen: Flexible und platzsparende Lösungen für Wohnen und Objekt.

Seit unserer Gründung 2012 entwickeln wir Möbel für Menschen, die sich nicht festlegen wollen. Unser Fläpps-System (minimalistische Klappmöbel, die sich diskret in den Raum einfügen und bei Bedarf entfalten) und das Curt Sofasystem (das weltweit flexibelste Sofakonzept, für alle, die unentschlossen, aber stilbewusst sind) verkörpern den Kern unserer Philosophie: maximale Funktion auf minimalem Raum, ohne Kompromisse beim Design.

Die Eröffnung im Detail:

Datum: 15. November 2024

Zeit: Ab 16:00 Uhr

Ort: Eberswalder Str. 34, 10437 Berlin

Was erwartet Sie? Neben platzsparenden Snacks und flexiblen Getränken laden wir Sie dazu ein, die Möglichkeiten unserer ungewöhnlichen Produkte hautnah zu erleben und herauszufinden, wie sich AMBIVALENZ in den kleinsten Raum einfügt und dabei neue Freiräume schafft. Ein Abend, der zeigt, dass Design auch auf engstem Raum nicht kleingeistig sein muss.

Bitte um Rückmeldung

Um Ihre Teilnahme besser planen zu können, bitten wir um eine kurze Rückmeldung per E-Mail an mail@ambivalenz.org oder telefonisch unter 030/23320981.

Wir freuen uns darauf, Sie in unserem neuen Showroom zu begrüßen und mit Ihnen auf ein neues Kapitel AMBIVALENZ anzustoßen.

Liebe Grüße,

Malte Grieb

Gründer und Geschäftsführer, AMBIVALENZ

Über AMBIVALENZ

Das Label AMBIVALENZ wurde 2012 von Malte Grieb in Berlin gegründet. AMBIVALENZ hat sich auf innovative Einrichtungsideen für flexibles, individuelles sowie platzsparendes Wohnen und Arbeiten spezialisiert. Die aktuell zwei Produktlinien Fläpps-System und Curt Sofasystem stehen für absolute Flexibilität, bei der sich niemand endgültig festlegen muss. Das Fläpps-System sind minimalistische Klappmöbel, vom Wandsekretär für das Home-Office bis zum individuell bedruckten Klappstuhl. Möbel, die aufgeklappt ihren vollen Nutzen zeigen, zugeklappt unauffällig und flach an der Wand verschwinden. Dafür ist das Curt Sofasystem in jeder Situation ein wahrer Eyecatcher, das wahrscheinlich einfachste und gleichzeitig flexibelste Sofasystem der Welt braucht nur eine einzige Modulform, einen Pouf. Verbindet man viele dieser immer gleichen Module über das zum Patent angemeldete Verbindungssystem, entstehen Sofas in jeder erdenklichen Konfiguration. Gerade in Zeiten von Wohnraumknappheit, in denen Tiny Houses und andere Micro-Living-Konzepte boomen, sind Möbel gefragt, die nicht nur maximale Funktion auf minimalem Platz schaffen, sondern sich auch stetig verändernden Lebenssituationen anpassen können.

Kontakt für Presseanfragen

Malte Grieb

03023320981

presse@ambivalenz.org

www.ambivalenz.org

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und einen inspirierenden Austausch!

Kontakt

AMBVIALENZ

Malte Grieb

Eberswalder Str. 34

10437 Berlin

03023320981



http://www.ambivalenz.org

