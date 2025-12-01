Einladung zu den ADN Technical Cloud Days

Strategie trifft Technik: So starten Partner erfolgreich ins Cloud-Jahr 2026

Die Cloud ist zum Motor für Innovation und Wachstum geworden. Doch der Erfolg von Azure-Projekten beginnt nicht erst bei der Implementierung, sondern bereits in der strategischen Planung. Genau hier setzen die ADN Technical Cloud Days an. Gemeinsam mit Microsoft vermittelt ADN praxisnahe Strategien und technische Insights für erfolgreiche Azure-Projekte – von Governance und Sicherheit bis hin zu digitalen Souveränitätslösungen. Die Veranstaltungen finden im Januar 2026 und zwar am 13.01. in Hamburg, am 15.01. in Bochum, am 20.01. in Zürich und am 22.01. in München statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Jeder der vier Eventtage startet um 9:30 Uhr mit einem kompakten Überblick über die wichtigsten Neuigkeiten von der Microsoft Ignite und den aktuellen Trends im Azure-Umfeld. Die beliebten ADN Microsoft-Trainer und Consultants Andre Büddemann und Sean Bernard liefern nicht nur Fakten, sondern ordnen die Entwicklungen praxisnah ein. Das bildet einen idealen Einstieg für alle, die wissen wollen, wohin sich die Cloud-Welt 2026 bewegt.

Im Anschluss geht es jeweils um 11:15 Uhr um die Grundlagen für nachhaltige Cloud-Projekte: das Cloud Adoption Framework (CAF) und die Azure Landing Zone (ALZ). Hier zeigen die Experten, wie eine strukturierte Herangehensweise den Weg in die Cloud erleichtert – von der Planung über Governance bis zur Umsetzung. ADN unterstützt Partner dabei nicht nur theoretisch, sondern bei Bedarf auch praktisch, etwa mit Workshops, Beratung und individuellen Implementierungen wie maßgeschneiderten Terraform-IaC-Lösungen.

Nach der Mittagspause rückt um 13:30 Uhr die Effizienz im Betrieb in den Fokus. Mit dem Nerdio Manager for Azure demonstrieren Sean Bernard und Florian Stamer, Head of Professional Services bei ADN, wie sich virtuelle Desktop-Infrastrukturen (VDI) flexibel und kosteneffizient bereitstellen lassen. Die Lösung reduziert den Administrationsaufwand und optimiert den Betrieb von Azure Virtual Desktop – ein Thema, das für Unternehmen mit verteilten Arbeitsplätzen immer wichtiger wird.

Doch nicht nur Technik, auch Business-Potenzial steht auf der Agenda: In der Session zu Microsoft-Spezialisierungen um 14:15 Uhr erläutern Bernard und Stamer, welche Spezialisierungen aktuell besonders gefragt sind und wie ADN mit dem „How to Specialize“-Programm, Workshops und Beratungsangeboten unterstützt. Dieses ADN-Programm ermöglicht es Systemhäusern und MSPs, ihre Azure-Kompetenz gezielt aus- und aufzubauen, um sich neue Geschäftschancen zu erschließen und von attraktiven Microsoft-Förderungen zu profitieren.

Die Nachmittage jedes Tour-Stopps drehen sich um Sicherheit und Compliance. Almir Hasanbegovic, IT-Trainer & Senior Consultant bei ADN, zeigt jeweils ab 15 Uhr in der Session „Governance in Microsoft 365 Copilot-Umgebungen“, wie sich Benutzerzugriffe steuern, Datenschutzrichtlinien einhalten und Compliance automatisieren lassen – ohne die Flexibilität der Umgebung einzuschränken. Praxisnahe Beispiele und Tools geben den Teilnehmenden konkrete Ansätze für den sicheren Einsatz von KI im Unternehmen.

Den Abschluss der Vortragsreihen bildet um 16 Uhr ein Ausblick auf Microsoft 365 Local und Azure Local. Hasanbegovic und Stamer erläutern, wie Microsoft mit diesen Konzepten digitale Souveränität und lokale Datenhaltung nach europäischen Standards ermöglichen will. Die Session gibt Partnern konkrete Ansätze, diese Themen in ihre Services einzubauen und neue Geschäftschancen zu erschließen.

Nach einem jeweils intensiven Tag voller Fachwissen folgt ab 17 Uhr ein lockeres Networking und gemeinsames Abendessen in exklusiven Locations. Hier bieten sich wunderbare Gelegenheiten, neue Kontakte zu knüpfen und sich mit ADN-Experten sowie Branchenkollegen auszutauschen.

Interessierte Partner können sich HIER (https://page.adn.de/events/adn-technical-cloud-days) kostenfrei anmelden.

Bei Rückfragen können sich Interessierte telefonisch (0234 36717-116) oder schriftlich (training@adn.de) an das Team der ADN-Akademie wenden.

Termine & Locations

13. Januar 2026 – Hamburg

Seminarräume Holzhafen Hamburg | Große Elbstraße 47

Abendprogramm: GINN Events Hamburg Elbspeicher | Große Elbstraße 27

15. Januar 2026 – Bochum

Ruhrstadion – Stadtwerke Bochum LOUNGE | Castroper Straße 145

Abendprogramm: Ruhrstadion – Stadtwerke Bochum LOUNGE

20. Januar 2026 – Zürich

Ambassador House | Thurgauerstrasse 101

Abendprogramm: Brauerei Oerlikon | Thurgauerstrasse 72

22. Januar 2026 – München

Weitblick Eventlocation | Sapporobogen 6-8

Abendprogramm: Weitblick Eventlocation

Über ADN

ADN Distribution GmbH ist als IT-Distributor, Service Provider, Technologieanbieter und Dienstleister der zuverlässige Partner an der Seite von mehr als 7.000 Fachhändlern, Systemhäusern sowie Managed Service Providern (MSP) im DACH-Raum. Das inhabergeführte Unternehmen vereint ein zukunftssicheres Portfolio an modernen IT-Lösungen aus den Bereichen Cloud Services, Cyber-Security, Data Center Infrastructure, UCC, Modern Workplace, Fullstack-Services für Multi-Cloud IT-Landschaften und KI-Technologien. Im autorisierten Trainingscenter, der ADN Tech Cloud Academy, bereiten praxiserfahrene Trainer die Teilnehmenden überdies auf Herstellerzertifizierungen vor und vermitteln hands-on das technische sowie vertriebliche Know-how. Mit der erfolgreichen Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2022 im September 2025 setzt das Unternehmen ein weiteres starkes Zeichen für Informationssicherheit, Vertrauen und Zukunftsfähigkeit. 2024 lag der Unternehmensumsatz bei rund 840 Millionen Euro. Mehr unter adn.de

