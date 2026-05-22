Einladung zum Tag der offenen Tür am 18.06.2026

„Room of Horror“ statt Langeweile – die Akademie der Gesundheit e.V. öffnet am Campus Berlin-Buch ihre Tore

Berlin-Buch, den 07. Mai 2026

Wer glaubt, Gesundheitsberufe bestünden nur aus Teetrinken und Händchenhalten, sollte sich am 18. Juni warm anziehen. Die Akademie der Gesundheit e.V. öffnet am Campus Berlin-Buch ihre Tore und zeigt, dass Ausbildung auch „Room of Horror“, OP-Action und High-Tech-Simulation bedeuten kann.

Was macht eigentlich eine ATA im OP, außer cool auszusehen? Wie fühlt es sich an, mit 80 Jahren durch einen Parkour zu navigieren? Und wer gewinnt die Reanimations-Challenge? Antworten auf diese Fragen gibt es am 18. Juni 2026 von 11:00 bis 17:00 Uhr live vor Ort.

Erleben. Ausprobieren. (Vielleicht auch kurz Gruseln.)

Die Akademie, die seit 30 Jahren Profis für den Gesundheitsmarkt schmiedet, gewährt am Tag der offenen Tür einen exklusiven Blick in den Maschinenraum der modernen Ausbildung. An über 20 Mitmach-Stationen können Besucher selbst Hand anlegen:

-Chirurgie für Anfänger: Am Laparoskopie-Trainer echtes OP-Feeling schnuppern.

-Der „Room of Horror“: Pflegesimulation mal ganz anders – Fehler finden, bevor es brenzlig wird.

-Teddy-Klinik: Für die Kleinsten (und alle, die ihren Kuschelbären verarzten wollen).

-Check-up: Blutdruck- und Blutzuckermessungen für alle, die wissen wollen, ob der Power-Level noch im grünen Bereich ist.

Karrierekick inklusive

Für alle, die nicht nur zum Gucken kommen, stehen unsere Bildungsberater bereit. Ob Pflegefachkraft, Physiotherapie oder die spannenden medizinisch-technischen Berufe – wir zeigen, wie Ausbildung heute funktioniert: modern, interaktiv und garantiert ohne Staubschicht.

Der Eintritt ist frei – die Neugier ist Pflicht!

Wann: 18. Juni 2026, 11:00 – 17:00 Uhr

Wo: Akademie der Gesundheit e.V., Campus Berlin-Buch, Schwanebecker Chaussee 4 E-H, 13125 Berlin

Web: www.gesundheit-akademie.de/tag-der-offenen-tuer/

Die Akademie der Gesundheit e.V. (AdG) ist eine der größten freigemeinnützigen, staatlich anerkannten Bildungseinrichtungen für Gesundheitsfachberufe in Deutschland. Neben der beruflichen Ausbildung in vielen Gesundheitsfachberufen zählt die berufliche Fort- und Weiterbildung und die Qualifizierung internationaler Fachkräfte für das deutsche Gesundheitswesen zu den Kernaufgaben der Akademie. Rund 4.650 Bildungsteilnehmende und 180 Mitarbeitende der AdG begleiten die Bildungsteilnehmenden während der beruflichen und hochschulischen Ausbildung an den fünf Standorten: Campus Berlin-Buch, Campus Greifswald, Campus Eberswalde, Campus Wildau und Campus Brieskow-Finkenheerd. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der Akademie der Gesundheit bilden die zwei Institute: das Institut für digitale Lehre und Medien und das Institut für soziales Lehren und Lernen.

Kontakt

Akademie der Gesundheit e.V.

Alexander Kieß

Schwanebecker Chaussee 4 E-H

13125 Berlin

01623305168



https://gesundheit-akademie.de