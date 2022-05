Einmalig in Europa – Fantasievolles japanisches Feuerwerk

„Miteinander für Frieden und Freundschaft“ Japan-Tag am 21. Mai 2022 in Düsseldorf

Berlin, 06. Mai 2022 – Am 21. Mai 2022 wird zum dreizehnten Mal das traditionell japanische Feuerwerk beim Japan-Tag in Düsseldorf stattfinden. Die Feuerwerker von NICO und Hokuriku Kako werden mit dem Abschlussfeuerwerk für Begeisterung sorgen. Nach über zwei Jahren Pause freuen sich die Feuerwerker auf diesen Start in die Feuerwerks-Saison.

Unter dem Motto „Miteinander für Frieden und Freundschaft“ wird ein 25-minütiges Feuerwerk mit 1.502 Kugelbomben von sieben Abschusspositionen auf 120 Metern entlang des Rheins die Besucher verzaubern. Die einzigartigen Spezialeffekte, die eigens für dieses Event in Japan hergestellt und nach Düsseldorf gebracht wurden, sind absolut einmalig. Es werden nur Original Japan-Bomben verwenden. Diese pyrotechnischen Bomben werden auf traditionelle japanische Art verzundert. Besonders die Intensität und die Brillanz der pyrotechnischen Effekte sind etwas sehr Besonderes und bei diesem Feuerwerk einmalig. Für Hideki Kubota ist es das einzige Feuerwerk außerhalb Asiens und die Zusammenarbeit mit den deutschen Kollegen immer ein besonderes Highlight.

Martin Schmitz (Chef-Pyrotechniker bei NICO) zum Japan-Tag: „Nach der langen Zwangspause wird es ein besonderer Moment, mit diesem besonderen Feuerwerk, Menschen glücklich zu machen und großartiges Entertainment zu bieten. Der Kontakt zu den Zuschauern und die Freude in den Augen der Menschen zu sehen hat uns sehr gefehlt. Es ist jedes Mal eine Ehre, das besondere Feuerwerk beim Japan-Tag mit unseren Partnern durchzuführen.“

25 Pyrotechniker und Helfer sind mit der Vorbereitung und Umsetzung am Rheinufer beschäftigt. Das Feuerwerk ist das Highlight des Japantages in Düsseldorf. Vom Rheinufer aus können die Besucher die Show und den riesigen Goldregen zum Abschluss sehr gut sehen. Die passende Musik zum Feuerwerk wird speziell für dieses Event von der Musikhochschule Düsseldorf komponiert. Der WDR wird die Veranstaltung Live übertragen.

Die NICO Europe GmbH kann auf über 100 Jahre Markterfahrung in der Feuerwerksbranche zurückblicken und zählt zu den führenden Anbietern für Pyrotechnik in Deutschland. Das Geschäft besteht aus drei komplementären Säulen: dem Handel mit Silvester- und Großfeuerwerk sowie dem Inszenieren von Feuerwerken. Das Feuerwerkerteam der NICO Europe gestaltet und inszeniert seit Jahrzehnten Höhen-, Indoor- und Bühnenfeuerwerke sowie pyrotechnische Spezialeffekte auf höchstem Niveau – deutschlandweit und international. Dabei werden Farben und Formen perfekt miteinander arrangiert und auf musikalische Klänge abgestimmt. Das Team begeistert jedes Jahr Hunderttausende Zuschauer mit Inszenierungen, beispielsweise alljährlich bei dem japanischen Feuerwerk mit Fa. Hokuriku Kako in Düsseldorf, Rhein in Flammen mit dem Abschlussfeuerwerk in Koblenz sowie internationale Festivals unter anderem auf den Philippinen sowie in China und Kanada.

