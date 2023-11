Einmalige Erlebnisse auf den Malediven

Die Marriott Bonvoy Resorts bieten ihren Gästen luxuriöse Unterkünfte, exklusive kulinarische Möglichkeiten und einzigartige Abenteuer

Die Malediven sind der ideale Ort, um Luxus, traumhafte Strände und unvergleichliche Erlebnisse miteinander zu verbinden. Das Portfolio der Marriott Bonvoy Resorts auf den Malediven bietet allen Reisenden den perfekten Mix aus kulinarisch vielfältigen Angeboten, komfortablen Villen mit exquisitem Service, Entspannung, Wellness und actionreichen Aktivitäten – für traumhafte Erlebnisse, die man so schnell nicht vergessen wird.

Tauchen in einer der berühmtesten Buchten der Welt

The Westin Maldives Miriandhoo Resort befindet sich in einem der schönsten Inselstaaten der Welt und dort auch noch mitten im einzigen UNESCO Biosphärenreservats der Malediven, dem Baa Atoll. Nur 18 Kilometer vom Resort entfernt sich eine der bekanntesten und buntesten Buchten der Malediven, die Hanifaru Bucht. Die ausgedehnten Korallenriffe der Bucht beherbergen selbst für maledivische Verhältnisse eine außergewöhnlich hohe Biodiversität – von Meeresschnecken und Walhaien bis hin zu großen Mantarochen-Populationen. Gäste des Resorts haben in der Haupt-Manta-Saison, von Mai bis Oktober, mehrmals die Woche die Möglichkeit, an Schnorchel-Ausflügen zur Hanifaru Bucht teilzunehmen und die sanften Riesen persönlich zu bestaunen.

Exklusive Erlebnisse auf der Privatinsel des W Maldives

Das W Maldives hat das Motto „Whatever/Whenever“, bei dem seinen Gästen jeder Wunsch erfüllt werden soll – sei es eine Behandlung im hauseigenen Spa zum Energie tanken, ein morgendliches Sportprogramm am Strand zum Auspowern, ein leckeres Essen in einem der sechs Restaurants oder auch ein einmaliges Erlebnis auf einer privaten Insel.

Mit einer eigenen paradiesischen Privatinsel bietet das W Maldives seinen Besuchern nämlich die Möglichkeit, einige Sonnenstunden ganz privat und abgeschieden in unberührter Natur zu verbringen. Ein Tag lang voller Ruhe und Entspannung, eine Nacht auf einer einsamen Insel wie Robinson Crusoe, pure Romantik bei einem privaten Candle-Light-Dinner unter dem Sternenhimmel oder auch eine einzigartige Traumhochzeit am Strand – auf Gaathafushi ist alles möglich!

Kulinarische Weltreisen im JW Marriott Maldives Resort & Spa.

Egal ob als Familie, als Paar, mit Freunden oder als Solo-Reisender, das JW Marriott Maldives Resort & Spa verspricht ein exklusives Aufenthaltserlebnis im Paradies. Gäste des Resorts können sich während ihres Aufenthaltes auf eine kulinarische Weltreise in insgesamt zehn Restaurants und Bars freuen. Ein Highlight dieses Angebots, das man sich auf keinen Fall entgehen lassen darf, ist das RIHA. RIHA bedeutet auf Dhivehi „Curry“ und ist ein einzigartiges privates Erlebnis, das seine Gäste mit auf eine kulinarische Reise durch Indien nimmt. Diese Reise findet direkt am Strand rund um einen im Boden versenkten Tandoor-Grill statt – die besondere Location und den Koch für den Abend haben die Gäste ganz für sich allein.

Alle drei Resorts sind Teil des globalen Portfolios von Marriott Bonvoy mit 30 außergewöhnlichen Hotelmarken. Das Bonusprogramm von Marriott International bietet Mitgliedern exklusive Erlebnisse mit Marriott Bonvoy Moments und unvergleichliche Vorteile. Die gesammelten Punkte können gegen einzigartige Prämien wie Gratis-Übernachtungen und -Aufenthalte eingelöst werden.

Marriott Bonvoy, das preisgekrönte Reiseprogramm und der Marktplatz von Marriott International, bietet seinen Mitgliedern Zugang zu außergewöhnlichen, atemberaubenden Erlebnissen auf der ganzen Welt. Das Portfolio von Marriott Bonvoy umfasst 31 außergewöhnliche Marken und bietet renommierte Gastfreundschaft an den schönsten Reisezielen der Welt. Mitglieder können Punkte für Aufenthalte in Hotels und Resorts, einschließlich All-Inclusive-Resorts und Premium-Häuser, sowie für alltägliche Einkäufe mit Co-Branding-Kreditkarten sammeln. Mitglieder können ihre Punkte für Erlebnisse wie zukünftige Aufenthalte, Marriott Bonvoy Moments oder über Partner für luxuriöse Produkte aus Marriott Bonvoy Boutiquen einlösen. Mit der Marriott Bonvoy App genießen die Mitglieder ein hohes Maß an Personalisierung und ein berührungsloses Erlebnis, das es ihnen ermöglicht, unbesorgt zu reisen. Um sich kostenlos anzumelden oder um weitere Informationen über Marriott Bonvoy zu erhalten, besuchen Sie marriottbonvoy.com. Um die Marriott-App herunterzuladen, gehen Sie hier. Reisende können mit Marriott Bonvoy auch auf Facebook, Twitter und Instagram in Kontakt treten.

