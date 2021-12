Einova präsentiert das Charging Stone Bundle

Wireless Charging Stones von Einova sind für kurze Zeit im 2-für1-Bundle erhältlich

Modena/München, 14.12.2021 – Einova, ein international agierendes italienisches Unternehmen für innovative und stylische Leistungselektronik, stellt das Charging Stone Bundle vor. Das Bundle ist ab sofort bis zum 24.12.2021 exklusiv über die Einova Webseite erhältlich. Dabei handelt es sich um ein 2-für-1 Bundle, das einfach und flexibel abrufbar ist: Kunden besuchen den Webshop von Einova, und klicken kurz auf die Schaltfläche mit dem roten Geschenkband. Dann wird ihnen der Code angezeigt. Anschließend suchen sie sich zwei Charging Stones aus und legen diese in den Warenkorb. Beim Check-out geben sie den Code ein, dann wird automatisch der Preis für einen Charging Stone vom Endpreis abgezogen. Da Einrichtungen genauso verschieden sind wie Geschmack und Stil, bei können die beiden Charging Stones individuell nach dem persönlichen Geschmack oder passend zur Einrichtung ausgewählt werden.

Die Charging Stones sind das Markenzeichen von Einova und werten einen Raum als äußerst praktisches, schickes und technisches Accessoire auf. Sie eignen sich perfekt für zuhause oder das Büro und sind auch eine stylishe Geschenkidee. Die Charging Stones wurden von Einova in Italien entworfen und präzisionsgefertigt. Die Kombination der schnellen, kabellosen Ladetechnologie mit einem modernen, ikonischen Stil macht sie zu einzigartigen Ladegeräten aus Naturstein, fein poliert und vollkommen glatt. Insgesamt gibt es sieben unterschiedliche Design-Varianten: echter Marmor in Weiß, Creme, Schwarz und Holz-Optik sowie Travertin, Lavastein und Sandstein. Ein Bodenpolster aus Samt schützt die Oberflächen, auf denen die Charging Stones stehen. Das Stromkabel ist mit Nylon umhüllt, dass zur Farbe des Charging Stones passt.

„Die Produktdesigner von Einova haben den Charging Stone so konzipiert, dass er in eine Vielzahl von Räumen und Einrichtungsstilen passt“, erklärt Einova CMO und Creative Director Camilla Bettinelli. „Die kabellose Ladetechnologie beginnt erst dann das Leben der Anwender zu bereichern, wenn sie sie in mehreren Räumen einsetzen. Ein Charging Stone auf dem Wohnzimmertisch, dem Nachttisch, dem Schreibtisch oder dem Küchentisch. Anstatt am Ende des Tages ein Handy mit fast leerem Akku an ein herkömmliches Ladegerät anzustecken, legen Anwender ihr Gerät einfach auf eines der kabellosen Ladegeräte und laden es immer wieder zwischendurch auf.“

Schnell, sicher und schonend aufladen

Nicht nur optisch ist der Charging Stone ein echter Hingucker, er überzeugt dank der patentierten Ladetechnologie von Eggtronic, dem Mutterunternehmen von Einova, auch mit seinen technischen Details. In jedem massiven Stein-Pad steckt eine der sichersten, schnellsten und zuverlässigsten kabellosen Ladetechnologien, die es auf dem Markt gibt. Die Qi-zertifizierte kabellose 10-W-Stromversorgung ist mit einem Überhitzungsschutz und anderen fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Darüber hinaus trägt die Wahl von Stein als Material selbst zur Sicherheit bei: Stein fungiert als natürlicher Kühlkörper und verbessert so die Ladeleistung. Das zeigen Labortests*, in denen der Einova Charging Stone das iPhone 12 schneller auflädt als Apples eigener MagSafe.

Unter diesem Link ist das Charging Stone Bundle erhältlich: https://einova.com/de/shop/wireless-charging-stones/

Empowering Your Life. Einova ist die High-End-Einzelhandelsmarke von Eggtronic, einem der weltweit kreativsten und innovativsten Unternehmen für Leistungselektronik. Die kabellosen Ladegeräte, Powerbanks und Netzteile von Einova vereinen die patentierten Technologien von Eggtronic für eine kompakte, energieeffiziente Energieumwandlung mit elegantem und schlanken italienischen Produktdesign. Seit dem internationalen Debüt von Einova im Jahr 2020 erscheint die Marke regelmäßig in den renommiertesten Technologiepublikation und führt Best-of-Listen an. Einova-Produkte sind im Einzelhandel in Europa, Nordamerika und dem Nahen Osten sowie online unter Einova.com/de zu finden.

