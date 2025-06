Einsendeschluss für die German Stevie® Awards 2025 bis zum 22. Juli verlängert

Die elfte Ausgabe des deutschsprachigen Wirtschaftspreises nimmt nun noch für einen weiteren Monat Nominierungen entgegen.

Urbar, Deutschland – 13. Juni 2025 – Gute Nachricht für alle, die ihre Nominierungen für die 11. German Stevie® Awards noch nicht eingereicht haben: Bewerbungsunterlagen können jetzt noch bis zum letzten, endgültigen Einsendeschluss eingereicht werden. Ursprünglich war der gestrige Tag als Einsendeschluss vorgesehen. Aufgrund zahlreicher Rückmeldungen und Nachfragen nach einer Fristverlängerung haben sich die Veranstalter der German Stevie® Awards jedoch entschieden, den Teilnehmenden entgegenzukommen: Die neue, endgültige Teilnahmefrist ist der 22. Juli 2025. Bis dahin können noch Bewerbungen eingereicht werden.

„Wir freuen uns sehr über die rege Aufmerksamkeit, die den German Stevie® Awards durch die teilnehmenden Organisationen zuteil wird. Viele hochkarätige Unternehmen haben bereits spannende Nominierungen eingereicht“, erklärt Maggie Miller, Präsidentin der Stevie® Awards. Umso mehr freue sie sich, dass interessierte Unternehmen nun noch einen weiteren Monat die Möglichkeit haben, sich mit ihren Leistungen um die Stevie®-Award-Trophäen zu bewerben.

Ab dem 25. Juni 2025 prüfen fünf Fachgremien die eingereichten Bewerbungen auf Herz und Nieren. Teilnehmenden, die erst jetzt, im Rahmen der verlängerten Teilnahmefrist, ihre Nominierungen einreichen, entstehen keine Nachteile.

Die German Stevie® Awards bieten Organisationen in den deutschsprachigen Ländern Europas die Möglichkeit, sich kostenfrei mit ihren besten Projekten und Unternehmensleistungen zu bewerben. Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen und Organisationen jeder Größe, öffentliche und private Organisationen, gewinnorientiert oder gemeinnützig, aber auch Einzelpersonen aus der Wirtschaft dürfen teilnehmen. Umfassende Informationen über die Awards und die Teilnahmeunterlagen erhalten Sie unter: www.StevieAwards.com/GSA.

Den Teilnehmenden steht eine Vielzahl an Kategorien zur Verfügung. Zu den Kategorien gehören unter anderem:

– Awards für Unternehmen/Organisationen

– Awards für Unternehmer*innen

– Marketing-Awards

– PR-Awards

– Human Resources-Awards

– Kundenservice-Awards

– Awards für Produktentwicklung

– Awards für App-Entwicklung

– Thought Leadership-Awards

– Awards für Neue Produkte und Produktmanagement

– Podcast-Awards

Wieder dabei: People“s Choice Stevie Awards für die beliebtesten Unternehmen

Wer die Stevie Awards kennt, weiß, dass die Preistragenden mit einer Stevie Awards Trophäe in Gold oder einer Medaille in Silber oder Bronze ausgezeichnet werden. Auch in diesem Jahr wartet wieder eine weitere Auszeichnung auf die Teilnehmenden der German Stevie Awards: die People’s Choice Stevie Awards für die beliebtesten Unternehmen. Alle Organisationen, die mit einem Gold, Silber oder Bronze Stevie Award der German Stevie Awards 2025 ausgezeichnet werden, haben die Möglichkeit zusätzlich mit dem People’s Choice Stevie Award für die beliebtesten Unternehmen prämiert zu werden. Dazu findet von Ende August bis Ende September 2025 eine öffentliche Online-Abstimmung statt, bei der jeder für seinen Favoriten abstimmen kann. Das Unternehmen mit den meisten Stimmen in jeder Kategorie erhält als Auszeichnung eine wunderschöne Kristalltrophäe.

Die German Stevie Awards sind Teil der Stevie® Awards, welche die renommierten International Business Awards® ausrichten und in insgesamt neun Wettbewerbsprogrammen jedes Jahr mehr als 12.000 Einreichungen aus über 70 Ländern erhalten.

