Einstellungsoffensive bei GS Yuasa

GS Yuasa erweitert Vertrieb im Bereich USV-Anlagen in Osteuropa

Krefeld, 8. Januar 2026 – Mit Rudolf Bauer als neuem Sales Manager Osteuropa (USV) stärkt GS Yuasa gezielt sein Vertriebsteam im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV). Bauer wird bestehende Kunden in den osteuropäischen Märkten betreuen und die Geschäftsentwicklung im stark wachsenden USV-Segment weiter vorantreiben.

Bauer ist Wirtschaftsingenieur Automotive (M.Sc.) und verfügt über einen Bachelorabschluss im Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Elektrotechnik. Durch die Verbindung aus technischem und wirtschaftlichem Know-how ist er optimal aufgestellt, um Kunden bei komplexen USV-Anwendungen kompetent zu beraten.

„Die Arbeit im USV-Segment ist besonders spannend, da zuverlässige Energieversorgung heute wichtiger ist denn je. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Kunden passende Lösungen zu entwickeln und GS Yuasa in Osteuropa weiter zu stärken“, sagt Rudolf Bauer.

„Mit Rudolf Bauer gewinnen wir einen technisch versierten Vertriebsexperten, der unser USV-Geschäft in Osteuropa konsequent weiterentwickeln wird. Seine Fachkompetenz und sein strategischer Blick sind eine wertvolle Bereicherung für unser Team“, betont Raphael Eckert, Managing Director der GS Yuasa Battery Germany GmbH.

Die 1982 in Düsseldorf gegründete GS YUASA Battery Germany GmbH ist Teil der GS Yuasa Corporation, Kyoto/Japan. Heute hat die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz in Krefeld und betreut 15 Länder innerhalb Europas. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller und Lieferant wiederaufladbarer Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien für die drei Märkte Motorcycle, Automotive und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). Das breite Angebot deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung.

Mit der Gründung der Lithium Energy Japan mit der Mitsubishi Corporation und Mitsubishi Motors Corporation (2007), der Blue Energy Co, Ltd. mit Honda Motor Co., Ltd., (2009) sowie der Honda – GS Yuasa EV Battery R&D Co., Ltd. (2023) setzt GS Yuasa auf die (Weiter-)Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien für die E-Mobilität. Mit den Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien aus Werken in Ungarn und ab 2027 auch Japan, trägt GS Yuasa zur Gestaltung einer kohlenstoffneutralen Zukunft bei.

Firmenkontakt

GS YUASA Battery Germany GmbH

Methusha Nadarajah

Europark Fichtenhain B 17

47807 Krefeld

+49 (0)2151 82095-00



http://www.gs-yuasa.de

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Melanie Nagy

Landshuter Str. 29

85435 Erding

08122 / 559170



http://www.lorenzoni.de

Bildquelle: GS Yuasa