Einweg Suppenschalen als perfekte Wahl für heiße Speisen unterwegs

Eine heiße Suppe als Vorspeise ist die schmackhafte Eröffnung für ein umfassendes Menü. Mit einer hochwertigen Einweg Suppenschale können Sie sich Ihre aromatische Vorspeise mit nach Hause nehmen. So ist es möglich, auch im Büro oder daheim köstliche Mahlzeiten zu genießen. Aus biologisch abbaubarem Material gefertigt, sind diese Suppenschalen auch unter Umweltgesichtspunkten eine gute Lösung.

Aber wo liegen die Vorzüge und Besonderheiten von hochwertigen Einweg Suppenschalen für Sie?

Fünf Vorteile, die Ihnen die Einweg Suppenschale bietet

Bei der Wahl eines Menüs zum Mitnehmen haben die Menschen oft auf eine Suppe verzichtet. Zu heiß, zu flüssig, es besteht die Gefahr des Durchweichens oder Vierschüttens beim Transport. Die Einweg Suppenschale ist eine zeitgemäße Lösung des Problems, da sie diese fünf Vorteile vereint:

-Geringes Gewicht und in jeder Größe erhältlich

-Komfortabel als hygienisch saubere Lösung

-Kein Auslaufen oder Verschütten des Inhalts durch Deckel

-Robust und isolierend gegen Wärmeverlust

-Biologische Einweg Suppenschale als nachhaltige Option

Geringes Gewicht und in jeder Größe erhältlich:

Die Suppenschale selbst ist entweder aus Plastik, Styropor oder nachhaltigem Material gefertigt. Sie besitzt kaum Eigengewicht und kann vor dem Einsatz bequem gestapelt werden. Es gibt Einweg Suppenschalen in jeder Größe sowohl für kleine Portionen als auch größere Mengen. Durch Design, Farbe und Beschriftung dienen diese Suppenschalen für den Einmalgebrauch sogar als Werbeträger.

Komfortabel als hygienisch saubere Lösung:

Einweg Suppenschalen sind leicht transportierbar und der Inhalt kann direkt aus der Schale verzehrt werden. Nach dem Essen wird die Suppenschale recycelt und muss nicht gespült werden. Eine durchsichtige Suppenschale bietet zusätzlichen Komfort, da der Inhalt von außen erkannt werden kann.

Kein Auslaufen oder Verschütten des Inhalts durch Deckel:

Der abnehmbare Deckel auf der Einweg Suppenschale erleichtert den Transport des Inhalts. Auch bei leichten Erschütterungen droht kein Auslaufen oder Verschütten der schmackhaften Suppe.

Robust und isolierend gegen Wärmeverlust:

Das leichte Material der Suppenschalen für den Einwegverzehr ist robust und widerstandsfähig gegen mögliche Aufweichungen. Durch gute Isolierung können auch heiße Suppen eine gewisse Zeit gegen Wärmeverlust geschützt werden. Am Ende ist es entscheidend, dass der Inhalt am Zielort noch lecker schmeckt.

Biologische Einweg Suppenschale als nachhaltige Option:

Suppenschalen und Suppenteller aus Pappe oder Papier sind eine nachhaltige Alternative. Mit ihnen lassen sich heiße Suppen bequem und sicher nach Hause transportieren. Nach der Verwendung werden die Suppenschalen ordnungsgemäß recycelt, ohne die Umwelt zu belasten.

Food to Go wird mit Einweg Suppenschalen zum Geschmackserlebnis

Die warme Suppe am Anfang der Mahlzeit ist nicht nur bekömmlich, sondern auch gesund. Bisher war es kompliziert, heiße Suppen vom Restaurant aus bequem nach Hause zu nehmen.

Einweg Suppenschalen können kleine Portionen bis hin zu Suppenbehältern mit zwei Litern Fassungsvermögen beinhalten. Sie haben ein geringes Eigengewicht und bilden in Kombination mit einem Deckel eine sichere Verpackung. Einweg Suppenschalen von Super8Pack begeistern durch ihr komfortables Handling für eine geschmackvolle Vorspeise.

Bei Super8Pack finden Sie alles an Verpackungen und Gastrobedarf, dass Sie für den laufenden Betrieb benötigen. Schaumstoffverpackungen, Suppenschalen, Aluschalen, Trinkbecher und noch viel mehr finden Sie in unserem Angebot! Für jeden Einsatz – vom Imbiss bis zu einer örtlichen Großveranstaltung – finden Sie das richtige Produkt. Super8Pack bietet Ihnen sowohl herkömmliche Plastik- und Aluverpackungen also auch trendige Papier- und biologisch abbaubare Verpackungen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht Ihnen günstige und funktionierende Lösungen anzubieten.

Firmenkontakt

Super8Pack GmbH

Tönnies Katz

Spessartstraße 11

63477 Maintal

06109 501100



https://www.super8pack.de/

Pressekontakt

Sellwerk | TG Telefonbuch-Verlag Frankfurt/M. – Chemnitz GmbH & Co.KG

Kevin Hammerschlag

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt/Main

069 – 63 19 89 76



https://www.sellwerk-frankfurt.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.