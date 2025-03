Einzelhandelsinvestment mit einer attraktiven Rendite

Attraktive Nachsteuer-Rendite – gegessen und getrunken wird immer!

Nahversorgungs- und Einzelhandelsimmobilien bieten ein äußerst stabiles Marktsegment mit Wachstumspotenzial. Für die tägliche Grundversorgung, große Handelskonzerne, Discounter und Nahversorger, bonitätsstark, stabil und planbar. In einem wirtschaftlichen Umfeld, das von Veränderungen geprägt ist, beweist der Lebensmitteleinzelhandel seine Stärke als verlässliche und zukunftssichere Assetklasse. Die Nahversorgung bleibt ein stabiler Faktor – unabhängig von äußeren Einflüssen. Investitionskriterien sind eine nachhaltig gute Lage, wirtschaftlich stabile Regionen, moderne neuwertige Objekte, günstiger Einkauf und bonitätsstarke Mieter (REWE, LIDL, EDEKA, ALDI) mit langfristigen Mietverträgen.

Einzelhandelsinvestment in bestehende Nahversorgungs- und Einzelhandelsimmobilien

So sicher wie der tägliche Bedarf

Kurze Laufzeit

Progn. halbjährliche Ausschüttung 4 % p.a. netto nach Steuern

Risikostreuung über mehrere Einzelhandelsimmobilien

Mindestbeteiligung 10.000 EUR

Hochprofessionelles Fondsmanagement

Hohe Cash-Flow-Sicherheit durch langfristige Mietverträge

Bonitätsstarke Mieter wie z.B. EDEKA , REWE, LIDL, ALDI

Inflationsschutz durch indexierte Mietverträge

Sehr gute Leistungsbilanz

Partizipation am Verkaufserfolg

Bestnoten der Analysten A+ sehr gut

Das Management verfügt über eine 30-jährige Expertise in Ankauf, Due Diligence, Finanzierung, Management und Verkauf großer Wohn- und Gewerbeportfolien in ganz Deutschland sowohl im institutionellen als auch im privatwirtschaftlichen Immobiliengeschäft.

In Akquisition und Asset Management kann das Management auf einen Track Record mit einem Gesamtvolumen von mehr als fünf Milliarden Euro verweisen. Ein professionelles Asset Management in allen Phasen der Wertschöpfungskette bis zum optimierten Exit sichert den Werterhalt und die Performance des Portfolios.

Weitere Informationen und Unterlagen anfordern:

http://www.einzelhandelsinvestment.de und http://www.einzelhandelsfonds.de

WARNUNG: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. WICHTIGER HINWEIS: Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

Es handelt sich um eine unverbindliche Werbemitteilung. Diese Miteilung stellt keine Aufklärung über die Aussichten und Risiken der hier beworbenen Finanzanlage dar. Ausführliche Erläuterungen der wesentlichen Eigenschaften dieser Finanzanlage einschließlich der Risiken finden sich in den offiziellen Verkaufsunterlagen. Kein Anleger sollte seine Anlageentscheidung treffen, ohne den Inhalt dieser Verkaufsunterlagen zur Kenntnis genommen und verstanden zu haben. Ergebnisse bestimmter Finanz- und sonstige Kapitalanlagen aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf deren Ergebnisse in der Zukunft zu.

Die CVM Unternehmensgruppe bietet seit mehr als 30 Jahren innovative Investments. Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens, von dem attraktiven Angeboten mit Alleinstellungsmerkmal.

Firmenkontakt

CVM GmbH

Stefanie Lorenzen

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

06021-22600

06021-22606



http://www.einzelhandelsfonds.de

