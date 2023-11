Einzigartige Individual- und Kleingruppenreisen & außergewöhnliche Reiseziele jetzt online

Jena, Deutschland (15.11.2023). Das Online-Reisebüro Traveliterra, spezialisiert auf die Beratung und Vermittlung von Individual- und Kleingruppenreisen weltweit, hat jetzt seine digitalen Türen geöffnet. Kernbestandteil des Angebots sind neben weltweiten Individualreisen und Reisen in kleinen Gruppen Abenteuerreisen sowie Spezialreisen zu traditionellen Festen in Afrika, Amerika, Asien und Ozeanien. Wer jedoch die Tier- und Pflanzenwelt unter der Sonne des südlichen Afrikas näher erforschen will, kann sich auch für einen Rangerkurs entscheiden – und das alles ganz bequem von zuhause aus.

Individualreisen mit Traveliterra – Exklusivität jenseits des Massentourismus

Mit einer einzigartigen Kombination aus privaten und Boutique-Tourismusangeboten hat sich Traveliterra das Versprechen gegeben, jedem Reisenden eine unvergessliche und individuelle Erfahrung zu bieten. Mit Reisen abseits vom Massentourismus, speziell zu wenig bereisten Ländern, haben Reisende die Möglichkeit, ihren Horizont zu erweitern und andere Sichtweisen kennenzulernen. Sie sind eingeladen, eigene Grenzen hinter sich zu lassen und sich auf ein Abenteuer der (Selbst-)Entdeckung einzulassen. Das Motto des Unternehmens lautet dabei: „Zögere nie, weit fortzugehen, hinter alle Meere, alle Grenzen, alle Länder, allen Glaubens.“ (Amin Maalouf, libanesisch-französischer Schriftsteller). Zum tieferen Eintauchen in die Kultur des Reiseziellandes stehen online ausgewählte Empfehlungen zur Lektüre einheimischer Autoren zur Verfügung. Dieses innovative Reisekonzept ist das Ergebnis der umfangreichen und jahrelangen Reiseerfahrungen der Inhaberin Silke Matzke, die bisher in über 70 verschiedenen Ländern unterwegs war.

Kundenservice und Flexibilität bei Traveliterra

Um den Ansprüchen an einen komfortablen und bequemen Buchungsprozess gerecht zu werden, stellt Traveliterra neben den personalisierten Reiseerlebnissen eine ausführliche telefonische Beratung zur Verfügung. Dabei verfügt Traveliterra über keine physischen Kundenbüros, sondern bietet eine telefonische Beratung von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 21:00 Uhr und am Wochenende von 9:00 bis 20:00 Uhr an. Für eine noch individuellere Beratung steht ein Online-Planer zur Verfügung, mit dem Beratungstermine gezielt festgelegt werden können. Des Weiteren besteht für Interessenten aus dem Raum Jena die Möglichkeit einer mobilen Reiseberatung beim Kunden vor Ort.

Traveliterra ist ein Online-Reisebüro, das sich auf die Beratung und Vermittlung von Individual- und Kleingruppenreisen weltweit spezialisiert hat. Zudem können Abenteuerlustige zwischen Abenteuerreisen zu außergewöhnlichen Reisezielen wählen oder an traditionellen Festen in Afrika, Amerika, Asien und Ozeanien teilnehmen. Weitere Angebote sind Rangerkurse in Afrika. Ausgewählte Literaturempfehlungen zu Autoren der jeweiligen Zielländer ermöglichen ein tieferes Eintauchen in die fremde Kultur. Mit einem Portfolio aus ausgewählten Spezialreiseanbietern setzt Traveliterra neue Maßstäbe für anspruchsvolle Reiseindividualisten, die auf der Suche nach einzigartigen und persönlichen Reiseerlebnissen sind. Bei Traveliterra geht es nicht nur ums Reisen – es geht um das Entdecken, Erforschen und Erleben unserer wunderbaren und vielfältigen Welt.

Kontakt

Traveliterra – Agentur für Reiseindividualisten

Silke Matzke

Reifsteinweg 2

07745 Jena

03641-527395



https://traveliterra.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.