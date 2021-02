Einzigartiges Berg-See-Erlebnis im Süden – nachhaltig, digital und klimafreundlich durchdacht!

Das neue “Luxury Lake Suites” Premium Resort in der Kärntner Ferienregion Nassfeld – Hermagor-Presseggersee – ideal für alle Touristen und Kapitalanleger!

Hermagor – Pressegger See – Nassfeld

Luxury Lake Suites verbinden gediegene Nachhaltigkeit, Klimaschutz und digitale Technik vorbildlich!

Was bei institutionellen Anlegern ein unverzichtbarer Anlagenmix ist, bietet dieses Projekt nach Fertigstellung auch privaten Kapitalanlegern: Ein unvergessliches Reise- und Urlaubs-Erlebnis direkt am Ufer des badefreundlich warmen Presseggersees.

Das Nassfeld, Kärntens größtes und einzigartig grenzüberschreitendes Ski- und Bergsport-Gebiet, direkt an der Staatsgrenze zu Italien, erreichen Sie in etwa 15 Autominuten oder mit dem Shuttle-Bus.

Der Projektentwickler SNI Immoreal GmbH hat mit seiner Projektgesellschaft SNI AT1 GmbH ( www.sni-at1.at) das herrlich sonnige und bestimmt einzigartige Seeufer- Grundstück in Paßriach im Bezirk Hermagor am Pressegger See erworben. Hier wurden das Projekt “Luxury Lake Suites” entwickelt und steht nun vor der Realisierung.

“Luxury Lake Suites” bietet Luxus pur. Die designten Immobilien-Anlage mit 75 Suiten und 95 Tiefgaragenstellplätzen wird in modularer Holzbauweise erstellt und mit einer energieeffizienten Haustechnik ausgestattet. Das hauseigene “TRIBRID” Konzept beinhaltet neben der Inbezugnahme der regionalen Infrastruktur auch einen voll digitalen Betrieb, was das Konzept beispielgebend und einzigartig macht. Alles in Allem wird ein modernes touristisches Konzept mit gelebter Nachhaltigkeit und aktivem Klimaschutzprogramm umgesetzt!

Die Projektfinanzierung erfolgt durch ein regionales Kreditinstitut. Für die Stärkung des Eigenkapitals wird unterstützend zur Bankenfinanzierung über die eigene Crowdfunding Plattform ( www.sni-immoreal.de/crowdfunding/) Kapital eingeworben. Das bietet privaten Anlegern mit kleineren Beträgen die große Möglichkeit einer renditestarken Kapitalanlage bei kurzer Laufzeit und größtmöglicher Sicherheit.

SNI Immoreal GmbH

Ökologie und Ökonomie bilden nachhaltigen Klimaschutz!

Mit großer Leidenschaft, erfahrenen Baupartnern und einem weitreichenden Netzwerk von Fachleuten ist die SNI erfolgreich im Holzbau tätig. Der schonende Umgang mit Ressourcen und Energieeffizienz mittels ausgeklügelter Haustechnik, vereinen die von uns projektierten Wohn- und Gewerbebauten.

Das ermöglicht zukunftsweisende Immobilienkonzepte wie beispielsweise das durch SNI entwickelte “Tribrid” Konzept.

Denn erfolgreich und nachhaltig kann ein Projekt nur sein, wenn Ökologie, Soziales und Ökonomie systematisch miteinander verbunden sind.

Unser durchgängig nachhaltiges Gesamtkonzept findet über die Grenzen von Deutschland hinaus Beachtung. Auf eine über dreißigjährige Erfahrung im Bereich Unternehmensführung und Baumanagement lässt es sich gut und vertrauensvoll Bauen!

