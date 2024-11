Einzigartiges Strandhaus an der Ostsee zu verkaufen gegen Gebot keine Courtage

Strandhaus Insel Rügen zu verkaufen mit Sauna Whirlpool Kamin Verkauf gegen Gebot keine Courtage

Ein hochwertiges, geschmackvoll eingerichtetes Strandhaus steht zum Verkauf auf der Insel Rügen. Das Anwesen bietet zahlreiche Annehmlichkeiten, darunter eine Sauna, einen Whirlpool, Waschmaschine und einen Kamin. Es zeichnet sich durch seine Helligkeit und Nähe zum kilometerlangen Ostseebadestrand aus.

Exklusive Ausstattung des Strandhauses

Das Strandhaus am Meer, bekannt als ‚Haus Bernstein‘, besticht durch eine gehobene Ausstattung und ein ansprechendes, geschmackvolles Interieur. Es verfügt über zwei Schlafzimmer, die Platz für insgesamt vier Personen bieten, sowie zwei moderne Bäder. Die Sauna, der entspannende Whirlpool und der gemütliche Kamin sorgen für ein Höchstmaß an Komfort und Erholung. Zusätzlich steht eine Waschmaschine zur Verfügung, was den Wohnkomfort weiter steigert.

Attraktiver Außenbereich und Lage

Der Außenbereich des Strandhauses überrascht durch eine Terrasse, die komplett geschlossen und mit einem Tor gesichert ist, was für Privatsphäre und Sicherheit sorgt. Ein PKW-Stellplatz direkt am Haus steht ebenfalls bereit. Das Anwesen zeichnet sich durch seine lichtdurchfluteten Räume und den praktischen Schuppen aus. Die Nähe zum feinsandigen, weißen und flachen Ostseebadestrand – nur etwa 400 Meter entfernt – macht das Objekt besonders attraktiv für Strandliebhaber.

Ideale Gelegenheiten für Investitionen

Das Angebot des Strandhauses eröffnet eine hervorragende Möglichkeit für Investoren, die den besonderen Charme der Ostseeküste schätzen. Die Kombination aus luxuriöser Ausstattung und bevorzugter Lage macht das Anwesen zu einem einzigartigen Kaufobjekt. Insbesondere in der beliebten Ferienregion auf der Insel Rügen verspricht diese Immobilie nicht nur Entspannung und Ruhe, sondern auch eine reizvolle Wertsteigerung.

Nachhaltigkeit und Komfort

Neben luxuriösem Komfort liegt der Fokus auch auf einer nachhaltigen Bauweise, die das Strandhaus sowohl umweltfreundlich als auch kosteneffizient macht. Durch die energieeffizienten Einrichtungen und die moderne Architektur wird der Energiebedarf minimiert, was langfristig niedrigere Betriebskosten sichert. Diese Kombination aus Design und Funktionalität macht das Strandhaus zu einem zukunftsweisenden Lebensraum.

Die Firma Sonneninsel Rügen GmbH , ansässig auf der Insel Rügen, ist spezialisiert auf den Verkauf von hochwertigen Ferienimmobilien. Sie setzt sich für exzellenten Kundenservice und nachhaltige Bauprojekte ein, um harmonische und lebenswerte Wohnräume zu schaffen. Mit jahrelanger Erfahrung in der Immobilienbranche gewährleistet sie eine fundierte Beratung und Betreuung ihrer Kunden.

Vermietung und Verkauf www.ostseeparadies.de

Sonneninsel Rügen

Immobilienvertriebs GmbH

Wir haben die besten Lagen !

www.ostseeparadies.de

www.immobilien.ostseeparadies.de

Kontakt

Sonneninsel Rügen GmbH

Horst Stricker

Hauptstr. 24

18551 Glowe

01715662049



http://www.ostseeparadies.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.