Eishockey und Eleganz verschmelzen: Johannes Ehemann setzt mit Tie Solution ein Statement

Tie Solution GmbH, ein führender Hersteller für hochwertige Halstücher und Schals, kündigt eine besondere Zusammenarbeit mit dem talentierten Künstler Johannes Ehemann an.

Offenbach am Main, Wetzlar, Deutschland – 06. September 2023 – Tie Solution, einer der führenden Hersteller von luxuriösen Halstüchern und Schals, freut sich, die einzigartige Zusammenarbeit mit dem renommierten Künstler und ehemaligen Profi-Eishockeyspieler Johannes Ehemann anzukündigen. Gemeinsam kreieren sie eine aufsehenerregende Kollektion von Halstüchern aus 100% Satin-Seide, bedruckt mit Ehemann´s beeindruckenden Kunstwerken.

Ehemann, bekannt für seine differenzierenden und einzigartigen Kunstwerke, hat in der Vergangenheit professionell Eishockey unter anderem für die Eisbären Berlin und Saale Bulls Halle gespielt. Heute erkundet er als Künstler eine Fülle von Themen wie Popkultur, individueller Ausdruck, mentale Gesundheit und die Wertschätzung von Einzigartigkeit und Andersartigkeit.

Mit Tie Solution hat der Künstler einen idealen Partner gefunden, um seine Kunst einem modebewussten Publikum zugänglich zu machen. „Mit Hilfe von Tie Solution möchte ich meine Kunst einem breiteren Publikum zugänglich machen. So kann man nicht nur ein Stück meiner Kunst besitzen, sondern auch tragen“, erklärt Ehemann.

Tie Solution ist seit Jahrzehnten für seine hochwertige Produktqualität, exzellenten Service und pünktliche Lieferung bekannt. Die Firma hat sich auf die Produktion von Halstüchern und Schals aus Seide spezialisiert und steht für einzigartige Qualität. Zuletzt hat das Unternehmen unter anderem in Zusammenarbeit mit der spanischen Künstlerin La Tana aus Altea Spanien Aufsehen erregt.

Die in limitierter Auflage erhältlichen Halstücher von Johannes Ehemann sind ab sofort verfügbar. Weitere Informationen zur Kollektion finden Sie auf der Webseite von Johannes Ehemann. Die Preise beginnen ab 149,90 EUR.

Tie Solution GmbH

Das Dienstleistungsunternehmen Tie Solution GmbH, mit Sitz in Wetzlar, ist ein international agierender Anbieter für Damen & Herren Accessoires in den Bereichen Merchandising, Corporate Identity und Mode. Spezialisiert auf die Herstellung von Schals, Halstücher, Winterschals, Mitzahs, und Krawatten, bietet das Unternehmen Produkte in höchster Qualität und Design an. Das Design-Team arbeitet individuell an jedem Projekt und erstellt Accessoires nach Maß. Um die beste Qualität zu garantieren, werden hochwertige Materialien aus Italien, Großbritannien, Spanien und Frankreich verwendet, und je nach Bedarf können die Produkte im Digitaldruck, Siebdruck oder gewebt hergestellt werden. Die Tie Solution GmbH beliefert eine Vielzahl verschiedener Kunden aus dem In- und Ausland, darunter Banken, Airlines, Automobilhersteller, Werbeagenturen, Messen, Getränkehersteller, Regierungen, Modeunternehmen, Vereine und Sport- Verbände. Das Unternehmen möchte seinen Kunden qualitativ hochwertige Accessoires zu erschwinglichen Preisen anbieten und gehört zu den führenden Firmen seiner Branche in Deutschland und Europa.

www.tiesolution.org

www.tiesolution.de

www.luxuskrawatte.de

www.firmen-halstuecher.de

