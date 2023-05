Eishockey WM 2023: Deutschland mit 3 NHL-Stars nach Finnland

München – 12. Mai 2023_ Der Sportwettenanbieter bwin nimmt die heute startende Eishockey Weltmeisterschaft 2023 genauer unter die Lupe. Denn anders als bei vielen anderen Sportarten findet im Eishockey die Weltmeisterschaft jährlich statt und bald ist es so weit. Die besten Nationalmannschaften begeben sich wieder auf Titeljagd.

Wann findet die Eishockey WM 2023 statt?

12. bis 28. Mai 2023.

Wo findet die Eishockey WM 2023 statt?

Die 86. Eishockey-WM war ursprünglich in Russland geplant. Nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine hat die IIHF das Turnier jedoch nach Finnland und Lettland vergeben. Die Spiele gehen in Tampere und Riga über die Bühne. Die beiden Städte trennen rund 600 Kilometer, die durch einen einstündigen Flug bewältigt werden können.

Wer sind die Favoriten?

Im Eishockey gibt es in der Weltspitze nur wenig Wandel. Seit 2003 gab es mit Kanada, Finnland, Schweden, Tschechien und Russland nur 5 verschiedene Weltmeister. Diese Nationen – abgesehen von Russland, das wegen des Krieges nicht teilnehmen darf – gehen auch 2023 als Favoriten an den Start. Top-Favorit ist Finnland, fast auf Augenhöhe ist der Rekordweltmeister Kanada. Dem deutschen Team wird nur eine Außenseiterchance zugerechnet.

Wer ist im Kader der deutschen Mannschaft?

Mit Leon Draisaitl und Philipp Grubauer kämpfen derzeit noch zwei Deutsche um den Titel in der NHL. Beide werden daher nicht an der WM teilnehmen. Nichtsdestotrotz ist der Kader des DEB-Teams ordentlich besetzt. Mit Moritz Seider (Detroit Red Wings), Nico Sturm (San Jose Sharks) und John-Jason Peterka (Buffalo Sabres) stehen auch drei NHL-Stars im Aufgebot von Bundestrainer Harold Kreis. Mit Kai Wissmann (Providence Bruins) und Leon Gawanke (Manitoba Moose) sind zwei weitere Spieler mit dabei, die in Nordamerika unter Vertrag stehen. Das Duo ging in dieser Saison in der American Hockey League (AHL) auf Punktejagd. Natürlich gehören auch einige frisch gebackene deutsche Meister zum DEB-Kader. Mit Goalie Matthias Niederberger, Maksymilian Szuber, Andreas Eder, Maximilian Kastner, Justin Schütz, Frederik Tiffels und Filip Varejcka nominierte Kreis sieben Spieler vom EHC Red Bull München für das Turnier in Finnland und Lettland.

Wer sind die deutschen Gegner?

In zwei Achter-Gruppen kämpfen die 16 Teams um den WM-Titel. Bei dieser Gruppengröße ist es zwangsläufig so, dass das deutsche Team frühzeitig auf starke Gegner trifft. Mit Finnland und Schweden sind gleich zwei große Titelfavoriten in der DEB-Gruppe. Auch die USA werden traditionell eine gute Mannschaft aufs Eis bringen, sind aber schlagbar. Dies jedoch nur, wenn das DEB-Team anders als am Dienstagabend auftritt. Im letzten WM-Härtetest unterlag Deutschland den USA mit 3:6. Allerdings waren mit Gawanke, Seider und Wissmann drei wichtige Spieler noch nicht im Aufgebot. Die Gruppe A wird von Frankreich, Österreich, Ungarn und Dänemark vervollständigt.

Der deutsche Spielplan

12.05.2023, 20:20 Uhr, Schweden – Deutschland

13.05.2023, 20:20 Uhr, Deutschland – Finnland

15.05.2023, 16:20 Uhr, Deutschland – USA

18.05.2023, 20:20 Uhr, Dänemark – Deutschland

19.05. 2023, 20:20 Uhr, Österreich – Deutschland

21.05.2023, 16:20 Uhr, Deutschland – Ungarn

23.05.2023, 12:20 Uhr, Deutschland – Frankreich

