Elcometer präsentiert: Die NEUEN Elcometer Tornado Airless-Pumpen – Innovation, die Maßstäbe setzt

Elcometer, ein weltweit führender Hersteller im Bereich Beschichtungsprüfung, Oberflächenvorbereitung sowie Spritz- und Lackiertechnik, stellt mit Stolz die neuen Elcometer Tornado Airless-Pumpen vor – eine echte Innovation in der Hochleistungs-Airless-Spritztechnologie.

Von Profis für Profis entwickelt

Die Tornado Airless-Pumpen wurden speziell für industrielle und maritime Beschichtungsanwendungen konzipiert. Mit ihrer herausragenden Verarbeitungsqualität, minimalem Wartungsaufwand und hoher Lebensdauer setzen sie neue Maßstäbe in puncto Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz.

Technologie, die begeistert

Über drei Jahre Entwicklungszeit, mehr als 13 Millionen Pumpzyklen und über 3.600 Stunden Tests unter Labor- und Praxisbedingungen – das Ergebnis: kompromisslose Leistung auch unter extremen Einsatzbedingungen von -3°C bis +52°C.

Zwei Modelle – maximale Flexibilität

-Tornado 71 (71:1) – Max. Auslassdruck: 425 bar (6.164 psi)

-Tornado 43 (43:1) – Max. Auslassdruck: 260 bar (3.771 psi)

Beide Varianten liefern kraftvolle Ergebnisse bei dicken Beschichtungen und hohen Auftragsgeschwindigkeiten – ideal für industrielle, maritime und schwere Korrosionsschutz-Anwendungen.

Highlights & Vorteile auf einen Blick

-Langlebigkeit & Beständigkeit: Robuste Komponenten aus Edelstahl und Wolframkarbid – für dauerhaft hohe Leistung.

-Technische Raffinesse: Pulsationsarme Förderung, einfache Wartung und werkzeuglose Umstellungen direkt vor Ort.

-Leiser Betrieb: Geräuschreduzierte Technologie mit Doppel-Schalldämpfern und innovativem Vereisungsschutz.

-Wartungsfreundlich: Schnellverschluss-Kolbentechnologie, langlebige elcoTOUGH™ Dichtungen und austauschbarer Saugschlauch.

-Zwei-Wege-Aufnahmesystem (zum Patent angemeldet): Schnellwechsel zwischen Beschichtungen unterschiedlicher Viskosität in unter fünf Minuten.

-Doppelpistolenbetrieb: Für höhere Effizienz bei großflächigen Anwendungen.

-Maximale Mobilität: Luftlose Reifen mit Rollenlagern, integrierte Werkzeughalterung und praktische Trichterbefestigungspunkte.

-Mehr Sicherheit: Integriertes Entlüftungsventil für kontrolliertes Spülen bei Hochdruckbetrieb.

Für alle, die mehr erwarten

Die Elcometer Tornado Airless-Pumpen sind gemacht für Anwender, die keine Kompromisse eingehen – im industriellen Korrosionsschutz, im Schiffbau und bei Schutzbeschichtungen aller Art.

Jetzt weltweit verfügbar

Die neuen Elcometer Tornado Airless-Pumpen sind ab sofort über alle autorisierten Elcometer-Händler erhältlich.

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website oder direkt bei Ihrem Elcometer-Fachhändler vor Ort.

Über Elcometer

Elcometer ist ein führender Hersteller hochwertiger Geräte für das Strahlen, Spritzen, Lackieren und Prüfen von Beschichtungen.

Entdecken Sie unser gesamtes Produktsortiment unter: www.elcometer.de

Elcometer ist seit über 70 Jahren weltweit führend in der Entwicklung und Lieferung von Prüfgeräten für die Beschichtungs-, Beton- und Metallortungsindustrie und bietet erstklassige Produkte und Service zu fairen Preisen. 2018 erweiterte das Unternehmen sein Sortiment um leistungsfähige Strahltechnik, einschließlich mobiler Geräte und Zubehör, und ist in mehr als 170 Ländern vertreten.

