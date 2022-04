Elektra Solar und TQ setzen neue Maßstäbe für klimaneutrales Fliegen

Das CO2-neutral betreibbare Ultraleichtflugzeug Elektra Trainer ist das weltweit erste voll elektrische Flugzeug mit einer Reichweite von 300 Kilometern und Betriebskosten von nur 60 Euro pro Flugstunde

Seefeld, 19. April 2022: Klimaneutralität ist der zentrale Punkt, wenn es um die Zukunft der Luftfahrt geht. Die Firma Elektra Solar aus dem oberbayerischen Landsberg bringt mit dem Elektra Trainer jetzt ein elektrisches Ultraleichtflugzeug auf den Markt, das sich komplett CO2-neutral betreiben lässt. Und damit noch nicht genug: Das visionäre E-Flugzeug wartet zudem mit einer konkurrenzlosen Reichweite von 300 Kilometern sowie unschlagbar niedrigen Betriebskosten von nur 60 Euro pro Flugstunde auf. Für die Realisierung dieses revolutionären Projekts hat sich Elektra Solar die TQ-Group, einen der führenden deutschen Technologie-Dienstleister und Elektronik-Spezialisten, mit an Bord geholt.

Der völlig CO2-neutral betreibbare Elektra Trainer wird vom 27. bis 30. April 2022 auf der internationalen Luftfahrt-Fachmesse AERO in Friedrichshafen erstmals der breiten Öffentlichkeit vorgestellt, seine offizielle Zulassung erfolgt bis Ende des Jahres. Zu sehen ist das innovative Ultraleichtflugzeug in Halle A7 am Stand A7-403. Mit seinem neuen, revolutionären E-Flugzeug richtet sich Elektra Solar nicht nur an Flugschulen, sondern auch an Flugsportvereine. Bei beiden Zielgruppen punktet der Elektra Trainer mit vielen Vorteilen.

Reichweite von 300 km, dezentrale Ladestruktur und CO2-neutral betreibbar

So ist der Elektra Trainer bis dato das einzige Elektro-Flugzeug seiner Klasse, das eine Reichweite von 300 Kilometern bieten kann. Für die Flugausbildung ist diese hohe Betriebs-Endurance elementar wichtig, denn hier müssen Navigationsflüge von 150 Kilometern Strecke absolviert werden. Diese sicher abfliegen zu können ohne Gefahr zu laufen, zwischenlanden zu müssen, weil die Batterie leer ist, das ist ein unschlagbarer USP.

Doch nicht nur die hohe Reichweite und mögliche Flugzeit von bis zu 2,5 Stunden sind beim Elektra Trainer einzigartig. Das Flugzeug wartet mit noch deutlich mehr Alleinstellungsmerkmalen auf – das wichtigste: Der Elektra Trainer lässt sich komplett mit Sonnenenergie und damit CO2-neutral betreiben. Das Flugzeug verfügt dazu über ein mobiles und nur 20 Kilogramm schweres Ladegerät, das seine Energie aus Solarzellen bezieht, aber auch problemlos im Flugzeug mitgenommen und über jede normale Steckdose geladen werden kann. Ein Riesenvorteil, der den Trainer infrastruktur-unabhängig macht – Flugschulen, Vereine oder Flughäfen müssen also keine Ladesäulen bereithalten.

Extrem leiser Flugbetrieb und besonders niedrige Betriebskosten

Ein weiterer Vorteil ist der besonders leise Flugbetrieb, den der Elektra Trainer dank seines elektrischen Antriebs, aber auch aufgrund seiner speziellen Propellertechnik mit nur 1600 Umdrehungen pro Minute ermöglicht. Das erleichtert es, Start- und Landegenehmigungen zu bekommen – auch am Abend und an Wochenenden. Darüber hinaus punktet der Elektra Trainer mit einer besonders komfortablen Kabine und ist auch was die Betriebskosten anbelangt, konkurrenzlos. Dank seiner ausgefeilten aerodynamischen und technologischen Eigenschaften belastet der Trainer seine Batterie deutlich weniger als andere elektrische Ultraleichtflugzeuge. Insgesamt gerechnet kommt der Trainer auf Betriebskosten von nur 60 Euro pro Flugstunde. Ein weiterer Kostenvorteil: Die Besitzer des Trainers sparen sich mögliche Hangarkosten, da sich das Flugzeug von einer Einzelperson aus dem Anhänger heraus binnen nur einer halben Stunde montieren lässt.

Hohe Sicherheitsstandards und redundante Systeme auf Verkehrsflugstandard

Ein digitales Monitoring sämtlicher Flugbedingungen und -parameter ermöglicht eine komplette Elektronikprüfung vor jedem Flug und schafft darüber hinaus die Voraussetzung für eventuell nötige Korrekturen, bevor es überhaupt zu einem Wartungsfall kommen kann (Predictive Maintenance). Ein weiterer, sicherheitsrelevanter Vorteil des Flugzeugs sind seine doppel-redundanten Antriebs- und Steuerungssysteme, die ein Weiterfliegen auch bei einem Systemausfall ermöglichen. Diesen Standard gibt es sonst nur im Verkehrsflugbetrieb.

TQ: Starker Partner für Fertigung und Vertrieb

Die Elektroflugpioniere von Elektra Solar haben sich für die Umsetzung dieses revolutionären Flugzeugs die TQ-Group als strategischen und technologischen Partner an Bord geholt. Der Elektronikdienstleister ist zertifizierter Luftfahrt-Entwicklungsbetrieb, -Fertigungsbetrieb und -Wartungsbetrieb und dürfte damit theoretisch eigene Flugzeuge bauen. TQ verfügt zudem über langjährige Erfahrung im Funkgeräte- und Transponderbau, die ebenfalls im Cockpit des Elektra Trainers verbaut sind und für den höchsten Sicherheitsstandard stehen. Mit den Eigenprodukten KTX2 und KRT2 ist TQ führender Anbieter für Transponder und Flugfunkgeräte für die General Aviation in Europa und weltweit.

Aber auch in der Commercial Aviation ist TQ etablierter Elektronikdienstleister für namenhafte Größen wie Airbus, MTU und viele weitere Hersteller im Linienflugbetrieb – von Kabinensteuerung über Connectivity- bis Entertainment-Komponenten. „TQ setzt für uns aktuell die Fertigung sämtlicher elektronischer Komponenten um, und wir profitieren hier immens von ihrem etablierten Fertigungs- und Vertriebs-Know-how“, erläutert Calin Gologan, Gründer und Geschäftsführer von Elektra Solar. Als Ausblick fügt Gologan hinzu: „Da TQ auch über eine leistungsstarke Robotik-Sparte verfügt, können wir uns für die Zukunft gut vorstellen, die Kooperation auf die Roboter-gestützte Fertigung der Carbon-Flugzeugstruktur von Elektra Trainer auszuweiten.“

Die Vorteile des Elektra Trainer auf einen Blick

– Einzigartige Reichweite von 300km und mögliche Flugzeitdauer von 2,5 Stunden

– Klimaneutrales Fliegen: komplett über Solarzellen + Speicher betreibbar

– Konkurrenzlos niedrige Betriebskosten: 60 Euro pro Flugstunde

– Mobiles Ladegerät für autarken Flugbetrieb: an normaler Steckdose aufladbar

– Sicherheitsstandards und Redundanz wie bei normalen Linienflugzeugen

– Höherer Komfort in der Kabine als bei vergleichbaren Modellen

– Extrem leise im Flugbetrieb: wichtiger Faktor für Flugerlaubnis

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 1.700 Mitarbeitern an 15 Standorten in Deutschland, der Schweiz, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte und innovative Lösungen für die unterschiedlichsten Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung, Produktion und weiteren Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded-Module, elektronische Antriebe, Last- und Lademanagement, Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Produktportfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlichen aktuellen Megatrends wie Digitalisierung, Robotik, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität, Energiemanagement. Beides kombiniert die TQ-Group zudem als ODM (Original Design Manufacturer).

Auf Basis des Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2020/2021 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens 284,3 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

